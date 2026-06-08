Zažaloval Leyenovou, zmrazili mu účty. V Praze odhalil pravdu o EU

Belgický podnikatel a někdejší bruselský lobbista v oblasti mezinárodního obchodu Frédéric Baldan byl před několika lety veřejně zcela neznámou osobou. Věnoval se svému povolání a byznysu, staral se o rodinu. Stejně jako většina ostatních lidí. Pracoval ovšem jako akreditovaný, tedy oficiální lobbista v institucích Evropské unie a mimořádně ho pobouřil skandál označovaný jako Pfizergate.
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Anketa
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Jde o aféru spojenou s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, která osobně prostřednictvím soukromých SMS zpráv domlouvala s šéfem nadnárodní farmaceutické společnosti Pfizer dodávku vakcín členským státům EU. Vše probíhalo na osobní rovině mezi von der Leyenovou a šéfem Pfizeru Albertem Bourlou. Šlo o obchody za desítky miliard eur bez tendrů a bez jakékoliv transparentnosti. Evropská komise odmítla SMS zprávy poskytnout a později tvrdila, že už byly smazány a telefony von der Leyenové zlikvidovány.
V dubnu 2023 podal Frédéric Baldan v belgickém Lutychu na Ursulu von der Leyenovou žalobu pro podezření z uzurpování úředních pravomocí, ničení veřejných dokumentů a korupce a dalších trestných činů. Nedlouho poté odebral Evropský parlament Baldanovi jeho akreditaci lobbisty a zamezil mu v přístupu do svých budov.
Nešlo však o jediný trest, kterému musel Frédéric Baldan za svou občanskou aktivitu čelit. „Dvě moje banky, ING a Nagelmackers, u kterých jsem byl 10, respektive 15 let, mi zmrazily mé účty. Je to úsměvné, protože ING byla také bankou belgického eurokomisaře pro spravedlnost Didiera Reynderse, který byl stíhán z praní špinavých peněz a nedávno tato banka zaplatila extrémně vysokou částku za mimosoudní vyrovnání kvůli tomu, aby se v této věci vyhnula soudnímu sporu. Naopak mně ING oznámila, že bez jakéhokoli vysvětlení uzavírá mé účty a krátce poté učinila totéž i další moje banka, která sdělila, že ruší nejen všechny moje účty, ale i účet mého nezletilého syna a účty mé společnosti.
„Banky zmrazily všechny finanční prostředky na mých účtech na zhruba šest měsíců a odmítly mi tyto peníze vyplatit v hotovosti, přestože to zákon ukládá. Řekli mi, že jim musím dát číslo jiného účtu, kam mi moje peníze pošlou. V té době jsem ale žádný jiný neměl, jen ty zmražené. Zabralo mi další čtyři měsíce, než se mi podařilo založit nový účet a před pár dny jsem konečně dostal peníze zpátky. Budeme se s těmito bankami soudit, protože není možné, aby banky rušily účty někomu, kdo kritizuje Evropskou komisi,“ konstatoval Baldan.
Podle svých slov měl ve věci sporu s Ursulou von der Leyenovou dvě možnosti. „Buď přijít o svou čest, nic nedělat a žádné peníze bych zmražené neměl a nepřišel bych o svou akreditaci do Evropského parlamentu. Nebo si svou čest zachovat a bojovat proti všem těmto zločincům. Odpověděl jsem si na to jasně,“ sdělil dále Frédéric Baldan.
Celý příběh se točí kolem masových objednávek vakcín proti covidu za velmi podivných okolností. „Ve smlouvě je celá řada šokujících ustanovení. Například se tam uvádí, že očkovací látka není ani bezpečná, ani efektivní. Je proto zřejmé, že nám Evropská komise od samého začátku lhala, když všem říkala, že nás vakcíny spasí, že to bude zázrak. Dnes přitom víme, že to tak není,“ popisoval bývalý bruselský lobbista.
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
„Ve věci SMS zpráv s šéfem Pfizeru už dnes máme důkazy, že Evropská komise telefon původně patřící Ursule von der Leyenové už nemá, data na něm byla smazána a údajně ho darem dostala nějaká nezisková organizace, což je dost úsměvné. Je to důkaz o zničení veřejných dokumentů. Po soudním řízení se nám dostala do rukou kopie policejní zprávy, ze které vyplývá, že Ursula von der Leyenová nezákonně jednala jménem členských států a kvůli její intervenci se cena vakcín zvýšila o sedm miliard eur. Přičemž množství objednaných dávek, téměř dvě miliardy, nedává smysl. Ty vakcíny nebyly využity a jsou postupně likvidovány. Nemluvě o tom, jaké vedlejší účinky měly vakcíny na mnoho lidí včetně dětí, z nichž některé zemřely,“ řekl v Praze autor knihy UrsulaGates.
Evropská unie se podle Frédérica Baldana výrazně proměnila. “Původně to možná byla dobrá myšlenka, která měla vést k míru, přátelství a ekonomickému růstu. Dlouho už vidíme, jak se to změnilo a ta původní hesla zůstala jen na papíře. Cíle Evropské komise jsou totalitní. Chtějí kontrolovat a ovládat všechny aspekty našich životů. Jde o jakousi politickou sociální síť, kdy o vás budou znát veškeré informace, budou vás moct ovládat. Naše práva a svobody se v očích Evropské komise mají změnit ve výsady, o jejichž udělení budou rozhodovat oni,” uvedl.
„Komise chce z EU vytvořit federální stát, kde bude fungovat systém podobný čínským sociálním kreditům. Chtějí o nás znát veškeré informace, proto chtějí zavést chat control. Chtějí znát vaše hlasy, vaše účty, bankovní transakce, vaše zdravotní data, e-maily, soudní záznamy. Zkrátka úplně všechno. Proto zavádějí Digital Product Passport (DPP), aby věděli, co všechno si kupujete, kam jedete nebo letíte, protože až bude zavedeno digitální euro, budou moci rozhodovat, jestli vám dovolí si něco koupit nebo někam vycestovat. Samozřejmě to neříkají přímo, ale používají takový dvojznačný jazyk. Vykládají nám o lidských právech a svobodách a různá omezení zdůvodňují bojem proti zneužívání dětí na internetu nebo proti daňovým podvodům. Vzývají svobodu projevu a svobodu médií, ale reálně v rámci tzv. boje proti dezinformacím cenzurují a tyto svobody potlačují,“ zdůraznil Baldan, který velmi dobře poznal fungování unijních institucí.
Důvodem podle něho může být i to, že nejvyšší bruselské instituce jsou na hony vzdáleny životům běžných evropských obyvatel. „Rozhodnutí se přijímají v naprostém odstřižení od reálného života,“ zmínil s tím, že bychom se měli ze všech sil snažit zabránit federalizaci EU a bránit svou identitu. „Jestli je řešením vystoupit z EU? Těžko říct. Mám obavu, že by se bruselská totalitní a od reality odříznutá elita takový stát pokoušela naprosto zničit, protože by vedle sebe nechtěla mít svobodného a nezávislého souseda,“ dodal Frédéric Baldan.
Baldan v Praze vystoupil se svou knihou UrsulaGates s podtitulem Von der Leyenová a síla lobby v Bruselu, která nyní v produkci Spoutaného nakladatelství vychází v češtině. Debatoval v rámci akce svolené organizací Inovace republiky.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz
COVID
Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.
Další informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.