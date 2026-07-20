Známe novou zprávu o extremismu. A víme, co z ní vypadlo

Zprávy o extremismu jsou tradičním produktem Ministerstva vnitra. V minulosti však budil vášně a kontroverze dokázal vyvolat i letos. A to ještě před zveřejněním celého dokumentu. Seznam Zprávy se kupříkladu podivují nad tím, že v něm není zahrnuta SPD Tomia Okamury.
Ta mezi extremistickými subjekty figurovala za Fialovy vlády opakovaně. Už loni přitom soud pravomocně rozhodl, že tím Ministerstvo vnitra hnutí poškodilo, a vedlo ho tak ve Zprávách o extremismu neoprávněně. V loňské Zprávě je kromě SPD zmíněna i německá AfD či Evropa suverénních národů, která obě strany sdružuje v Evropském parlamentu.
Ve Zprávě za rok 2025 úředníci argumentují, že vliv „tradičních extremistů“ nadále klesá. Místo nich prý rostoucí riziko představuje „online radikalizace mládeže“, která nezřídka souvisí s nábožensky motivovaným extremismem. Jinými slovy resort připouští, že hrozba islamismu je čím dál větším problémem i v Česku. Posun dokládá i opatrná zmínka o problému, který v budoucnu mohou pro bezpečnost země představovat občané Ukrajiny s přímou bojovou zkušeností.
Autoři dále konstatují, že v loňském roce nebyly řešeny žádné diverzní aktivity spojené se zapojením cizích zpravodajských služeb či trestné činy proti osobám či majetku s vazbou na cizí moc. Toto zjištění kontrastuje se zavedením sporného paragrafu o „neoprávněné činnosti pro cizí moc“, který navzdory předvolebním slibům i programovému prohlášení vládní koalice stále nezrušila.
Dlouhodobě diskutovaným aspektem Zpráv o extremismu je práce s pojmem “předsudečná nenávist”. Ten úředníkům umožňuje monitorovat široké spektrum aktivit, politických stran i občanů a následně je svými mediálními výstupy veřejně dehonestovat. Této praxe se Odbor bezpečnostní politiky, který má přípravu Zpráv o extremismu na starosti a pod který spadá i Centrum proti hybridním hrozbám, držel dlouhodobě.
Vliv neziskovek a úředníků
Společnost pro obranu svobody projevu s odkazem na oficiální statistiky opakovaně upozorňuje, že trestné činy z nenávisti představují marginální jev a agenda „boje proti nenávisti“ je primárně prosazována zainteresovanými neziskovkami a úředníky, kteří usilují o postihování jim nepohodlných politických postojů a postupné omezování svobody slova.
I v letošní Zprávě o extremismu její autoři tvrdí, že rizika“projevů předsudečné nenávisti” jsou podobná těm, která představují “tradiční” extremisté, a jako příklad uvádějí využívání “dezinformací a konspiračních teorií”, “šíření strachu” či “štěpení společnosti”. Pojem “dezinformace” přitom není v dokumentu nijak definován. Chybí i zákonná definice samotného extremismu.
Letošní dokument však přináší zajímavý posun. Ještě loni obsahoval samostatnou sekci věnovanou „médiím šířícím nenávistné předsudky“. Autoři v ní přímo odkazovali na Centrum proti hybridním hrozbám a Nadační fond nezávislé žurnalistiky, tedy prominentní aktéry agendy pro boj s „dezinformacemi“. Pracovní verze sice i tentokrát obsahovala zmínku o těchto médiích, jenže samotná kapitola už chybí. Číslování kapitol naznačuje, že původně součástí dokumentu byla, ale na vládu už putovala verze bez sporné pasáže.
Hrozí konflikt s Američany?
Přesto úředníci z odboru bezpečnostní politiky i nadále prosazují postihy pro čím dál širší okruh “nenávistných projevů”. Ve Zprávě o extremismu chválí loňskou novelizaci trestního zákoníku, který nově umožňuje stíhání projevů kritických například k LGBT agendě.
Za významný příspěvek k boji proti “předsudečné nenávisti” považují také stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství vydané v únoru 2022 v reakci na ruský útok na Ukrajinu. Igor Stříž v něm varoval, že svoboda projevu má své limity a naznačoval, že názory zpochybňující oficiální interpretaci válečných událostí mohou být trestány. Následovalo “doporučení” ze strany státních orgánů k zablokování vybraných webů. Ve věci již padlo několik rozsudků, nejnověji v červnu, kdy soud rozhodl o nezákonnosti blokace.
Před tendencí k omezování svobody projevu v EU opakovaně varuje administrativa Donalda Trumpa, která vnímá související nástroje, jako je Akt o digitálních službách (DSA), jako projev cenzury. Restriktivní přístup ke svobodě slova, zastávaný Centrem proti hybridním hrozbám či autory Zpráv o extremismu, proto může vést ke konfliktům s USA a zhoršení vztahů s naším strategickým partnerem.
Peripetie kolem vzniku letošní Zprávy o extremismu nicméně ukazují, že Babišova vláda pohled „jestřábů“ z Ministerstva vnitra nesdílí. Dokládá to fakt, že některé z kontroverzních pasáží se do Strakovy akademie už ani nedostaly. Jiná problematická místa však zůstávají. Mnohem důležitější než letošní Zpráva tak bude ta příští.
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