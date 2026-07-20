Známe novou zprávu o extremismu. A víme, co z ní vypadlo

20.07.2026 18:04 | Analýza
autor: Ladislav Zemánek

Vláda v pondělí řešila novou Zprávu o extremismu. Na rozdíl od minulých let chybějí pasáže o SPD i médiích, které podle úředníků šíří “nenávistné předsudky”. Původní verze přitom vypadala jinak. Ukazuje to dokument, který mají ParlamentníListy.cz k dispozici. Nová zjištění proto naznačují, že vliv osob spojených s Rakušanovými strukturami a aparátem pro boj s dezinformacemi a hybridními hrozbami slábne.

Známe novou zprávu o extremismu. A víme, co z ní vypadlo
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jednání vlády

Zprávy o extremismu jsou tradičním produktem Ministerstva vnitra. V minulosti však budil vášně a kontroverze dokázal vyvolat i letos. A to ještě před zveřejněním celého dokumentu. Seznam Zprávy se kupříkladu podivují nad tím, že v něm není zahrnuta SPD Tomia Okamury.

Ta mezi extremistickými subjekty figurovala za Fialovy vlády opakovaně. Už loni přitom soud pravomocně rozhodl, že tím Ministerstvo vnitra hnutí poškodilo, a vedlo ho tak ve Zprávách o extremismu neoprávněně. V loňské Zprávě je kromě SPD zmíněna i německá AfD či Evropa suverénních národů, která obě strany sdružuje v Evropském parlamentu.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ve Zprávě za rok 2025 úředníci argumentují, že vliv „tradičních extremistů“ nadále klesá. Místo nich prý rostoucí riziko představuje „online radikalizace mládeže“, která nezřídka souvisí s nábožensky motivovaným extremismem. Jinými slovy resort připouští, že hrozba islamismu je čím dál větším problémem i v Česku. Posun dokládá i opatrná zmínka o problému, který v budoucnu mohou pro bezpečnost země představovat občané Ukrajiny s přímou bojovou zkušeností.

Autoři dále konstatují, že v loňském roce nebyly řešeny žádné diverzní aktivity spojené se zapojením cizích zpravodajských služeb či trestné činy proti osobám či majetku s vazbou na cizí moc. Toto zjištění kontrastuje se zavedením sporného paragrafu o „neoprávněné činnosti pro cizí moc“, který navzdory předvolebním slibům i programovému prohlášení vládní koalice stále nezrušila.

Dlouhodobě diskutovaným aspektem Zpráv o extremismu je práce s pojmem “předsudečná nenávist”. Ten úředníkům umožňuje monitorovat široké spektrum aktivit, politických stran i občanů a následně je svými mediálními výstupy veřejně dehonestovat. Této praxe se Odbor bezpečnostní politiky, který má přípravu Zpráv o extremismu na starosti a pod který spadá i Centrum proti hybridním hrozbám, držel dlouhodobě.
Vliv neziskovek a úředníků

Společnost pro obranu svobody projevu s odkazem na oficiální statistiky opakovaně upozorňuje, že trestné činy z nenávisti představují marginální jev a agenda „boje proti nenávisti“ je primárně prosazována zainteresovanými neziskovkami a úředníky, kteří usilují o postihování jim nepohodlných politických postojů a postupné omezování svobody slova.

Psali jsme:

I v letošní Zprávě o extremismu její autoři tvrdí, že  rizika“projevů předsudečné nenávisti” jsou podobná těm, která představují “tradiční” extremisté, a jako příklad uvádějí využívání “dezinformací a konspiračních teorií”, “šíření strachu” či “štěpení společnosti”. Pojem “dezinformace” přitom není v dokumentu nijak definován. Chybí i zákonná definice samotného extremismu.

Letošní dokument však přináší zajímavý posun. Ještě loni obsahoval samostatnou sekci věnovanou „médiím šířícím nenávistné předsudky“. Autoři v ní přímo odkazovali na Centrum proti hybridním hrozbám a Nadační fond nezávislé žurnalistiky, tedy prominentní aktéry agendy pro boj s „dezinformacemi“. Pracovní verze sice i tentokrát obsahovala zmínku o těchto médiích, jenže samotná kapitola už chybí. Číslování kapitol naznačuje, že původně součástí dokumentu byla, ale na vládu už putovala verze bez sporné pasáže.

Hrozí konflikt s Američany?

Přesto úředníci z odboru bezpečnostní politiky i nadále prosazují postihy pro čím dál širší okruh “nenávistných projevů”. Ve Zprávě o extremismu chválí loňskou novelizaci trestního zákoníku, který nově umožňuje stíhání projevů kritických například k LGBT agendě.

Za významný příspěvek k boji proti “předsudečné nenávisti” považují také stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství vydané v únoru 2022 v reakci na ruský útok na Ukrajinu. Igor Stříž v něm varoval, že svoboda projevu má své limity a naznačoval, že názory zpochybňující oficiální interpretaci válečných událostí mohou být trestány. Následovalo “doporučení” ze strany státních orgánů k zablokování vybraných webů. Ve věci již padlo několik rozsudků, nejnověji v červnu, kdy soud rozhodl o nezákonnosti blokace.

Před tendencí k omezování svobody projevu v EU opakovaně varuje administrativa Donalda Trumpa, která vnímá související nástroje, jako je Akt o digitálních službách (DSA), jako projev cenzury. Restriktivní přístup ke svobodě slova, zastávaný Centrem proti hybridním hrozbám či autory Zpráv o extremismu, proto může vést ke konfliktům s USA a zhoršení vztahů s naším strategickým partnerem.

Peripetie kolem vzniku letošní Zprávy o extremismu nicméně ukazují, že Babišova vláda pohled „jestřábů“ z Ministerstva vnitra nesdílí. Dokládá to fakt, že některé z kontroverzních pasáží se do Strakovy akademie už ani nedostaly. Jiná problematická místa však zůstávají. Mnohem důležitější než letošní Zpráva tak bude ta příští.

Článek obsahuje štítky

extremismus , Ministerstvo vnitra , vláda , SPD

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Jsou podle vás náboženětí radikálové rostoucím nebezpečím?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Co myslíte tím rozvojem digitálních kompetencí škol?

Že je třeba modernizovat výuku, to se ví už dávno, ale ani vy jste tomu nijak nepřispěli a ani učitelům jste nepřidali tolik, kolik by si zasloužili – viz například článek https://www.novinky.cz/clanek/domaci-fialova-vlada-zklamala-ucitele-pod-jejim-vedenim-sly-relativni-platy-jen-dolu-40583949. Co ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Z estrogenových náplastí pro ženy mohou mít prospěch i mužiZ estrogenových náplastí pro ženy mohou mít prospěch i muži Horoskop na srpen 2026Horoskop na srpen 2026

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Známe novou zprávu o extremismu. A víme, co z ní vypadlo

18:04 Známe novou zprávu o extremismu. A víme, co z ní vypadlo

Vláda v pondělí řešila novou Zprávu o extremismu. Na rozdíl od minulých let chybějí pasáže o SPD i m…