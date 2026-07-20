Zpráva o extremismu se Rakušanovi vrátila. S výsměchem

S novou vládou se leccos mění. Mezi věcmi, které se změnily, je i zpráva o extremismu za rok 2025. Ta zatím není veřejná, ale dle Seznam Zpráv v ní není zmíněno hnutí SPD, ačkoli na něj a jeho předsedu byla podána žaloba za údajné šíření nenávisti volebními plakáty.
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Seznam Zprávy připomínají, že v minulých zprávách o extremismu bylo hnutí SPD zahrnuto, o což se hnutí s ministerstvem soudilo. Ministr Metnar uvedl, že u jednoho z těchto případů stáhl dovolání ze strany ministerstva, které bylo podáno bez jeho vědomí. Za což ho kritizoval jeho předchůdce Vít Rakušan.
Mgr. Lubomír Metnar
Ten se pak na sociálních sítích oháněl svými zkušenostmi. „Na vnitru jsem strávil 4 roky. Kdo na tom baráku neseděl, nikdy úplně nepochopí. Specifická kultura, komunikace, specifické stavovské sebevědomí, na které mají politici jen malý vliv. Ti lidé tam pracují mnohdy desetiletí. Ne pro ministra, ale pro ministerstvo. Pro stát. Dokud mají pocit, že svoji práci mohou dělat nezávisle a odborně, politiku neřeší,“ tvrdil.
Děkoval Jiřímu Pětiokému a Radku Šubrtovi za jejich práci. „A za snahu o to, aby extremistická scéna v téhle zemi byla popsána odborně a bez příkras. Protože jde o naši bezpečnost,“ dodal ještě.
Ministr vnitra v reakci na jeho příspěvek uznal, že ministerstvo vnitra je vskutku specifické. „A právě proto je znát rozdíl mezi člověkem, který v něm prožil téměř celý profesní život, a někým, kdo do něj přišel zvenčí. Zkušenosti rozhodují o tom, jestli se necháte vodit za nos, nebo jste pro odborníky skutečným partnerem,“ namítl s jasnou narážkou na své zkušenosti od policie.
„O to víc překvapí, když právě bývalý ministr dnes vytváří z každoročně zpracovávané standardní odborné zprávy a běžných personálních změn příběh o politickém ovlivňování tam, kde žádné není. Kázání o nezávislosti od člověka, za jehož působení šly stovky milionů korun na vládní mediální kampaně, je opravdu těžké brát vážně,“ podotkl.
Pan poslanec Rakušan má v jednom pravdu. Ministerstvo vnitra je velmi specifický resort. A právě proto je znát rozdíl mezi člověkem, který v něm prožil téměř celý profesní život, a někým, kdo do něj přišel zvenčí. Zkušenosti rozhodují o tom, jestli se necháte vodit za nos, nebo… pic.twitter.com/kPxshTycbv— Lubomír Metnar (@metnarl) July 18, 2026
Ke zprávě už se vyjádřil například neúspěšný politik Jiří Lobkowicz. „Je to klasický mechanismus, který známe z jiných zemí: když populisté nebo autokraticky ladění politici získají moc, první, co oslabí, jsou nezávislé instituce a ‚nepohodlné‘ pravdy,“ říká a dodává: „Tato kauza není jen o jedné zprávě. Je testem, zda český stát dokáže udržet základní hygienu demokracie – tedy aby oficiální analýzy extremismu nebyly přizpůsobovány koaličním poměrům. Pokud se ukáže, že zmizení SPD bylo politickým rozhodnutím, jde o vážný signál eroze institucionální nezávislosti.“
Naopak poslanec za SPD Jindřich Rajchl, předseda strany PRO, si myslí, že zmínění „odborníci“ měli skončit už dávno. „Hnutí SPD nebylo zařazeno do zprávy ministerstva vnitra o extremismu za rok 2025 a dva ‚odborníci‘, kteří ji měli na starosti, prý odchází. Což je mi líto. Podle mě měli být den poté, kdy soud rozhodl, že SPD byla do této zprávy zařazena neoprávněně, na hodinu vyhozeni,“ říká.
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