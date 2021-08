Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: V čem nám Afghánci pomohli? V tom, že my jsme je osvobodili?

reklama

V čem nám Afghánci pomohli? V tom, že my jsme je osvobodili? To je ale poněkud divné. My jsme je přece osvobodili od jha terorismu. My jsme je osvobodili od Talibánu. My jsme je chránili. My jsme je vycvičili a vyzbrojili. Plných dvacet let jsme je chránili. Tak by měli být vděčni oni nám. A ne my jim. Nebo je to trochu jinak? V čem nám tedy oni pomohli? Stále se nemůžeme dopracovat k odpovědi na tuto otázku. Pomohli by nám jedině v případě, že by se jednalo o okupaci. Byla to okupace Afganistánu? A v tom nám pomohli? My musíme být vděčni každému. Američané nám pomohli. Když bombardovali Prahu a Plzeň. Naše vláda původně tvrdila, že se jedná - v případě účasti České republiky v Afganistánu - pouze o logistickou jednotku. Později zase tvrdila, že jde pouze o chemickou jednotku. Aby se ve finále podřekli, že českým vojákům, ve stovkách případů, selhaly útočné pušky. A tak naše dvacetileté dobrodružství v Afganistánu poněkud kalí skutečnost, že místo, aby jsme my pomohli Afgáncům, nyní přiznáváme, že prý oni naopak pomáhali nám. Tím jsme si ale velice pošramotili pověst Čechů. Nejen v Afganistánu. V minulosti Češi Afgáncům skutečně pomáhali. Ve zdravotnictví - můj strýc MUDr. František Bezecný byl, v roce 1964, šéfem české nemocnice v Kábulu. Naši montéři budovali v Afganistánu průmysl. A další a další.

Miroslav Josef Bezecný

MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

Psali jsme: „Toho nemám za co chválit.“ Šlachta sezval lidi. Rozsekl zlá témata Babiš zářil. Afghánistán: Češi to zvládli Střelba do lidí. Tálibán přitvrzuje. A něco dalšího od Bidena V Praze přistál třetí evakuační letoun z Afghánistánu, přivezl 62 lidí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.