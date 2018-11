Mazurek: Neomarxistické myšlenky za honem na úspěšné

Nechceme čekat, až se tento přístup soudní moci stane běžnou součástí naší společnosti,“ burcuje veřejnost předseda spolku Petr Vašát, kterého přimělo k založení spolku rozhodnutí v procesu chomutovských solárních elektráren Zdeněk-SUN a Saša-SUN patřících železárnám Zdeňka Zemka. Jeho krok začal hned získávat podporu. Ke spolku se přidávají další lidé, veřejnost se o případ začala zajímat a mnoho lidí podepisuje petici. „Jsou dvě možnosti – buď jde o justiční omyl, nebo o justiční zločin,“ prohlásil po prostudování celého případu předseda Společnosti pro právní stát Václav Budínský, jehož Společnost hodlá další kroky české justice v tomto případu bedlivě sledovat.

Nad celou solární kauzou Zemkovy rodiny kroutí hlavou i bývalý ředitel Národní galerie a rektor Akademie výtvarných umění Milan Knížák. „Možná je to pod vlivem neomarxistických myšlenek šířících se západním světem nebo je to jen prostá česká závist, co způsobilo „hon na úspěšné“. Možná je to důsledek toho, že politické moci se chopil oligarcha, který skrytě likviduje veškerou konkurenci,“ nebojí se zamířit do nejvyšších míst Knížák a přidává: „Dobře si pamatuji, jak stát podporoval vznik slunečních elektráren a po letech, když se změnil politický názor, začal hon na „voltaické čarodějnice“, “ vysvětluje český performer.

Aleš Mazurek

autor: Názory, ParlamentniListy.cz