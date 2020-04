Michal Šebek: Hasičům proti nákaze dali „staré krámy“, které patří do muzea

Je to teprve měsíc, kdy se v Česku objevili první lidé nakažení novým koronavirem a nemocných od té doby poměrně svižně přibývá. Ti, kteří mají s touto nákazou bojovat v prvních liniích, jsou vybaveni tak, že by nejeden brečel.

Ačkoliv se česká vláda snaží všemožné sehnat ochranné pomůcky, což neustále ti nahoře tvrdí, nutno uznat, že moc to tak nevypadá. Mnoho nemocnic není kvalitně vybavených, zdravotníci a pečovatelé v seniorských domech jsou rádi, když mají nějakou tu ústenku, kterou jim ušil nějaký dobrý člověk. O ochranných oděvech, které mohou omezit riziko nákazy, se může zdravotníkům leda tak zdát – a nejen jim!

Hasiči dostali „harampádí“ z dob studené války!

Jinak tomu není s vybavením ani u dalších složek IZS, mezi nimiž nechybí hasiči a policisté. Zatímco odběrové týmy v nemocnicích, které odebírají výtěry na nákazu potenciálně nemocným, mají prvotřídní ochranu, hasiči, kteří jsou velmi důležitou složkou IZS, jež zasahuje třeba při transportech nemocných z bytů, mají výbavu starou třicet let. Nevěříte? Kupříkladu jednotky II. a III. kategorie stát vybavil tak, že jim rozdal z bývalých skladů CO plynové masky CM4 s filtry, které pamatují ještě dobu socialismu. Je až neskutečně drzé chtít, aby hasiči měli jít s tímhle „materiálem“ riskovat vlastní zdraví do prvních linií. Přesto to po nich naše vláda chce, když je vybavila takovým „haraburdím“, které by mělo být již v muzeu starých exponátů. Kde jsou ty moderní slibované ochranné pomůcky z Číny, jimiž se ohání ministr vnitra Hamáček a premiér Babiš?! Kde jsou ty pomůcky, jimiž se politici veřejně pyšní před televizními kamerami? Proč tyhle ochranné pomůcky nemají hasiči a policisté, kteří zasahují také v rizikových situacích, kdy jim hrozí bezprostřední riziko nákazy?! Ano, nejsou to doktoři v první linii ve špitálech, ale v první linii také jsou! Když tihle lidé „padnou na hubu“, kdo bude jezdit hasit požáry, tahat nebožáky z nabouraných aut a zachraňovat druhé tam venku? Došlo tohle vůbec někomu z těch nahoře?

Podstatné je, že se nám nyní začíná plnit sklad Státních hmotných rezerv českými výrobky na ochranu proti nákaze, ale hasiči se holt budou muset spokojit se starým „harampádím“. Co jiného jim zbývá…

Politici jen „hubou melou“, vlastní PR je přednější

Jak to tak vypadá, politikům vůbec nejde o to, aby ten systém fungoval a důležité složky byly dostatečně chráněny. Politici, mezi nimiž nechybí zejména Babiš a Hamáček, rádi chlácholí veřejnost tím, jak všechno zařídili a jak na letištních ranvejích dosedá jeden letoun z Číny za druhým, který přiváží jakýsi materiál na ochranu personálu, ale v reálu skutek utek. Kde ten materiál, které ta letadla údajně dováží, nakonec končí, když hasiči dostávají muzejní exponáty?! Podle toho jak stát zásobuje své důležité složky, které jsou v této době nepostradatelné, to vypadá spíše tak, že se vše děje jen na oko. Sliby politiků jak vše zařídí a zvládají, ovšem tady nepomohou, protože nákaza jen tak nezmizí. Ta tu bude ještě dlouhou dobu. Kdo bude jezdit vytahovat zraněné z nabouraných aut, když hasiči budou sami obětí nákazy jen proto, že měli mizerné vybavení? Kdo bude jezdit hasit požáry? Kdo bude chytat „lumpy“ a zloděje, když policisté padnou v důsledku nákazy?

Chování vlády je v mnoha směrech nevídané a neslýchané. Nutno podotknout, že drzost, kterou politici prokázali, když nechali dát hasičům staré „haraburdí“, nemá v novodobých dějinách obdoby. Tohle chování lze nazvat pouze jediným slovem – hanebnost.

Michal Šebek

Autor je publicista a také dobrovolný hasič

