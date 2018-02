Miilan Knížák: Žádám o odvolání Andreje Babiše z postu premiéra

Pane prezidente Zemane,

v druhém kole proběhlých prezidentských voleb jsem nevolil nikoho, ani Vy, ani pan Drahoš jste mi nepřipadali dostatečně důstojní. Byl jste však většinově zvolen a já Vás tedy vnímám jako prvního muže země. Proto se na Vás obracím.

Nechápu, jak je možné, že tolerujete zvůli imigranta Andreje Babiše, který byl aktivním členem KSČ a agentem StB. Nehovořím o způsobu jak přišel ke svému majetku a jak ho dál rozšiřuje. Nemluvím o tom, že je obžalován z trestného činu. Pro mne je a zůstane zločincem proto, že byl agentem StB. Tito agenti se aktivně podíleli na komunistické diktatuře. Zažil jsem jejich působení na vlastní kůži.

Považuji za ostudu naši země, že za necelých třicet let po tzv. Sametové revoluci přichází do čela státu člověk tak pochybného charakteru jako je Andrej Babiš. Je nepochopitelné, že ho podporujete.

Nesdílím Vaše levicové názory a mám výhrady k Vašemu způsobu jednání, ale souhlasím s kritikou EU i s postojem vůči migrantům. Bohužel, Vaše současné činy, z nichž za nejkatastrofálnější považuji podporu Babiše, vzbuzují ve společnosti vášně a rozdělují ji. Plebejské názory se dostávají do parlamentu i do vlády a degradují naši společnost, která se chtěla po listopadu 89 vrátit ke cti, otevřenosti, hrdosti a především k demokratickým morálním principům.

Člověk, který vstoupí do politiky se slovenským heslem „všeci kradnú“ a ustavičně uráží náš národ tím, že odmítá respektovat policii, soudy a o parlamentu tvrdí, že je zbytečný, poněvadž nefunguje dostatečně pružně jako poslušní zaměstnanci firmy, atp. … takový člověk nepatří do politiky. Kdyby Andrej Babiš žil jako soukromá osoba a shromažďoval majetek způsobem odpovídajícím zákonům této země, byl by mě lhostejný. Jako premiér je pro mne tento agent StB, lhář a rozvraceč české společnosti naprosto nepřijatelný. Nechci, aby tento morálně pokleslý člověk rozhodoval o mém životě.

I Babišův vztah k Vám, pane prezidente, je plný falše. Jakmile se objevila šance, že by volby mohl vyhrát Drahoš, tak Vás začal Babiš kritizovat a v EU Vás zapřel jen proto, že se mu to zrovna hodilo. Jakmile si bude myslet, že to bude pro něho výhodné, každého zradí.

Žádám Vás, pane prezidente, o odvolání Andreje Babiše z postu premiéra. Je absurdní, že mu udělujete nelimitovaný čas na sestavení vlády a dáváte najevo, že Vám vláda v demisi nevadí po jakkoli dlouhou dobu.

Jste prezidentem celého národa, ale polovina lidí Vám nevěří a servilní jednání vůči Babišovi situaci jen zhoršuje. Prezidentem všech se můžete stát jen tehdy, když budete čestný, spravedlivý a nebudete se spojovat s pochybnými lidmi.

Pak Vám poděkujeme.

Prof. Milan Knížák

Psali jsme: Milan Knížák: Osvítil mě Duch svatý Milan Knížák: Jestřáb kontra hrdlička (kdo je hrdlička?) Milan Knížák: Z bláta do louže a vice versa Milan Knížák: Zapomněl na slušné vychování

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV