Milan Faltus: O rasismu - Na benzínce

31.12.2017 17:27

Dva dny jsem mohl spát na vavřínech. Sympatický černoch z Černošic mně sdělil, že výrok „hele, zase nějakej negr“ slyšel za svých sedmnáct let života v ČR jen jednou a to na Moravě – viz Vánoční „positive news" z Černošic. Češi tedy jsou, co se týče rasismu, v jeho případě „z obliga“.