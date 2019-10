Miroslav Kulhavý: Paní Jílková, šla jste přes čáru moderátora

Navíc, moderátor takového typu pořadu, kdy proti sobě stojí dvě strany s protichůdnými názory, by měl zůstat nestranný a pouze se snažit vnést do diskuse vše podstatné, co k tématu patří, což se Jílkové zjevně nepodařilo a byla jen čtvrtým stolečkem jedné strany a to ještě s přednostním právem.

Jsou-li na stole lidská práva, je naprosto na místě, že je Čína na tapetě. Každá diktatura úmluvu o lidských právech nedodržuje. Nekřiklavější je v této souvislosti počet popravených a ten je v Číně státním tajemstvím. Tedy tvrzení, které zaznělo i v pořadu, že se v Číně popravuje víc než v celém světě, je založeno na odhadu. Srovnáme-li počet obyvatel v zemích, kde bylo popraveny víc než tři odsouzení (zpravidla za hrdelní zločiny), s počtem obyvatel Číny (cca1,3 miliardy) , lze odhadovat, že průměr na hlavu bude v Číně nižší. Nijak to čínskou justici neomlouvá, ale když se toto téma jako dokreslení celkového pohledu objevilo, moderátorka jej okamžitě smetla ze stolu.

Popustit uzdu na pět minut tomuto tématu by bylo jistě zajímavější, než kafrání piráta Hřiba o důvodech vypovězení smlouvy s Pekinem. M.j. pan Hřib, zařadiv se do řady svých soukmenovců s humorně-pitomým vejšplechtem, odůvodnil vyvěšování tibetské vlajky „TRADICÍ“!! Touto pitomostí se zařadil mezi množinu dalších pitomců, např. v čele s Kalouskem zahaleného do tibetské vlajky na Hradním nám., kteří proti téměř celému světu popírají politiku jedné Číny! Copak pan Hřib neví, že zmiňovaná vlajka je symbolem exilové tibetské vlády v Indii a byla symbolem ozbrojených povstalců v r.1959? Primátorská rychlokvaška si určitou nevzdělanost asi může dovolit. To můžete stokrát vyčítat Zemanovi, že se nedaří přitáhnout čínské investice, když se musí nejdříve proklestit pirátskou debilitou a včetně stejnou debilitou některých rektorů vysokých škol a starostů.

S otázkou, za co se kde popravuje, by se dostavila jiná: která totalita je horší – ta islámská nebo ta komunistická? Ta druhá se alespoň snaží pomalu napravovat (snížení počtu důvodů k hrdelnímu odsouzení z 55 na 13), kdežto ta islámská zůstala ve středověku. Stačí malá pochybnost o Mohamedovi a máte hlavu na špalku. A to jistě nejsou do oficiální statistiky započítány rozsudky smrti bez soudu, poplatné islámským zásadám. Mluvíme-li paní Jílková o lidských právech, tak srovnání Číny se světem do tématu jistě patří!

Rovněž jste paní Jílková, při nastudování tématu, nechala bez povšimnutí natřásající Kateřinu Procházkovou svým desetiletým setrváním v Číně, když mluvila o převýchovných táborech v provincii, kterou obývají Ujgurové. Je přece nasnadě se obratem zeptat, proč se tak děje. Odpověď je jednoduchá: muslimští sunnitští Ujgurové chtějí žít dle islámských zásad a k tomu účelu požadují vyčlenění jejich provincie z územního celku Číny, nebo alespoň absolutní autonomii s vlastními zákony, což je de facto stejné.

Když se podíváte do historie, jak se islám šířil a šíří jako stále narůstající chapadla chobotnice, což EU jako totálně slepá nevidí, lze s určitého pohledu Číňany chápat. V rámci mezinárodních vztahů se však o tom takto mluvit nesmí; islámští policajti – cenzoři sdruženi v OIC si to u všech mezinárodních organizací ohlídají. Metody, které čínská strana používá a poměry v táborech jsou však v demokratickém světě nepřípustné a kritika tohoto je zcela oprávněná. Nicméně celkový pohled na situaci by, paní Jílková, přidal Vašemu pořadu na kvalitě.

Už dlouhodobě tvrdím, že se v pořadech tohoto typu nic nevyřeší, ale plusem často bývá, že se otevřou problémy, které nejsou řešeny a zazní netradiční názory, které by jinde neměly prostor. Avšak v tomto díle jste se, paní Jílková, zpronevěřila i tomu malému plus, které si Váš pořad občas zaslouží.

