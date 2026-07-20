Petr Dufek: Český státní dluh se ve druhém čtvrtletí téměř nezměnil

Dluh ČR je důsledkem deficitního hospodaření státního rozpočtu. Největší nárůst zaznamenal v roce 2022, kdy se zvýšil o 429 mld. Kč.
Aktuální výsledek kontrastuje s průběžným hospodařením státního rozpočtu, který skončil v prvním pololetí s deficitem přesahujícím 183 mld. Kč. Je vidět, že Ministerstvo financí má ve státní pokladně dostatečnou likviditu, aby si průběžný schodek hospodaření financovalo samo. Novými dluhopisy vydávanými v průběhu prvního pololetí fakticky jen nahrazovalo splatné bondy.
Struktura státního dluhu zůstává velmi příznivá. Většinu dluhu (95 %) totiž představují střednědobé a dlouhodobé závazky, navíc převážně korunové. Zahraniční zadlužení státu je proto pouze marginální.
Komu stát dluží? Především bankám, které drží více než dvě pětiny dluhu. Desetinu korunových dluhopisů mají ve svých portfoliích penzijní fondy, necelých pět procent drží pojišťovny. Domácnosti jako věřitelé státu zatím nehrají významnější roli. Až se však započítají nově vydané Dluhopisy Republiky, zvýší se podíl obyvatel na financování státu nad pětiprocentní hranici.
Vzhledem k tomu, jak hospodaří státní rozpočet, musíme počítat s tím, že státní dluh ČR bude dál svižně růst. Na konci letošního roku by se mohl přiblížit hranici 4 bilionů korun a odpovídal by tak zhruba 45 % HDP. Byl by to nejvyšší dluh v historii samostatné ČR, přesto by Česká republika stále patřila mezi nejméně zadlužené země.
S růstem dluhu a vyšší úrovní výnosové křivky ovšem musíme počítat s rychlejším nárůstem nákladů na dluhovou službu. Proto diverzifikace zdrojů financování, respektive věřitelů, vypadá jako velmi rozumný krok Ministerstva financí. Stát se tím stává o něco méně závislým na finančním trhu a zároveň má plně pod kontrolou úrok (přesněji výnos), za který si půjčuje.
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