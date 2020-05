Petr Hampl: Komentáře Krysodlaka (28)

reklama

Koronavirová opatření

jsou nadále poněkud nepřehledná a občas kontraproduktivní, navíc se do nich montují naše rádobynezávislé soudy, které se zapojily do snah o likvidaci vlády. Jedním z kritizovaných opatření bylo otevření hobbymarketů. Prý nemá smysl, ale opak je pravdou. Pokud nemáme mít víc obětí "domácích zabijaček" (jak tomu eufemisticky říkají detektivové), než koronaviru, bylo to nutné. Po dvou měsících "ponorky" je třeba obyvatelstvo zabavit, aby se neuspokojovalo likvidací svých životních partnerů a příbuzných.

Pomníková válka

vstoupila do další fáze. Prase z Řeporyj si postavilo svůj pomník Vlasovcům, celá řada echtovních pravičáků s rudým myšlením a normalizačními manýry hýká nadšením a všichni svorně ve jménu "Pravdy" jediné a eurounijně usnesené kurví dějiny. A provokují Rusko. No - já bejt v současnosti Vašek Pravda, tak se necham úředně přejmenovat dřív, než mě někdo zlikviduje příhodným usnesením.

Ministr Petříček všemu nasadil bezostyšným a trapným lhaním o smlouvě s Ruskem z roku 93 korunu.

Ricinová aféra

vyvolaná soudruhem z Respektu, co má ve jméně jedno "r" navíc začíná mít zajímavé souvislosti. Informace prý měl od někoho z BIS. Vláda ani prezident zjevně žádné informace nemají. Od vyznamenání Koudelky v Langley je každému soudnému jedinci jasné, že BIS nepracuje pro Českou republiku, ale je jen druhořadou pobočnou CIA v roli jakési rezervační indiánské policie. Šéf NATO měl plnou hubu keců o ruské hrozbě a vměšování. Manévry NATO na Ruských hranicích díky epidemii skončily dřív, než začaly, takže bylo zapotřebí vyrobit nějakou jinou provokaci.

Naši protiruští výtečníci byli někam zašiti policií, aby prý nebyli zamordováni strašlivým ruským agentem, který by jim měl podle všeho zasadit smrtící ránu otráveným deštníkem. Je to ovšem komedie, protože dva ze tří výtečníků se účastnili seance u Soukupa v TV Barrandov, kde měl Foldyna spoustu práce s tím, jak se udržet a nerozbít jim hubu, jak si zaslouží. Smutnou pravdou je, že je policie neschovává před Rusy, ale před českými občany, kteří už mají plné zuby jejich přezíravosti, nadávek a urážek na svou adresu. Pokud tu začne být veslo, pak nepůjdou na lampy jen ti tři, A s nimi půjde i spousta dalších - Hamáček, Petříček, Poche, Fiala od Modrých strak, komplet vedení Topky a celá skvadra jejich připřiprdů Šafrem počínaje a Taberym konče, Žáčka, Johna Boka a Štětinu nevyjímaje, o komplet zpravodajství a vedení dlouhodobě protistátní České televize nevyjímaje.

Zahraniční vměšování

je jako "předsudečná nenávist" děsivě selektivní. Americké vyhrožování sankcemi, pokud zavedeme informační daň na ksichtoknihu, Twitter a další podobné korporace nebylo vměšování. Řádění německého velvyslance ve smyslu "více unie", když náš parlament probíral, jestli se má zabývat opuštěním EU nebo ne také nebylo vměšování. Ale když se Rusové zcela právem ohradili proti bezprecedentnímu porušení smlouvy z naší strany, bylo to označeno za vměšování, stejně jako nikým nepotvrzená ricinová aféra. Na rozdíl od ní je čínský výhružný dopis Kuberovi snad skutečný, i když smrdí podvodem vše, do čeho se montuje ČT a Fridrichové banda šmejdů.

Porušujeme smlouvy a když se to obětem nelíbí, prohlásíme je za provokatéry. Je nová doba - host vyhazuje vrchního... Zkrátka a dobře - jako občané už s konečnou platností nemůžeme důvěřovat vlastnímu státu. To jsme to 30 let po socialismu dopracovali.

Foldyna

se po vyštvání z ČSSD dal k Okamurovcům. Nelze se tomu divit - v řadě bodů mají Okamurovci blíž k původní sociální demokracii z druhé třetiny 19. století, než korytáři s lidoveckou náturou a rudým myšlením ve vedení současné ČSSD, kteří netuší, co je obsahem pojmu "sociální" a demokracii by nepoznali, ani kdyby je kousla mezi půlky - a pak by ji dali zavřít (to ale obecně platí jak pro ANOnisty, tak i pro demoblok). Nezbývá než doufat, že časem nahradí Okamuru a udělá z jeho strany starou postivou sociální demokracii.

Krysodlak

