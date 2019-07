Vladimír Pelc: Politici makají…

Vládní krize?

Zakrývá se podstata. Příčinou vládní či dokonce ústavní krize prý je, že Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) nemůže rozhodovat o svých ministrech. Protože prezident M. Zeman demisi ministra kultury Antonína Staňka nepřijal, a to ani poté, co ji předložil předseda vlády Andrej Babiš. ČSSD ale nevadí, že nemůže rozhodovat o svých ministrech – ČSSD vadí, že by musela rozhodovat (postavit se čelem) k trestné činnosti bývalých ředitelů státních kulturních institucí. Současné vedení soc. dem. se strachy třese, že by muselo své předvolební sliby – boj proti korupci – plnit. A podstata sporu, totiž že Antonín Staněk odvolal bývalého ředitele Národní galerie Praha (NGP) Jiřího Fajta pro důvodné podezření z hospodářských trestných činů, se zakrývá. Prý za vše může prezident.

Co běhá na síti

Pošlete známým, ať vědí, až je budou tahat do ulic! Tady nejde o Babiše! Z vývoje je zřejmé, že lidé z ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Pirátů – a to ve spolupráci s cizími mocnostmi, představovanými zejména pracovníky americké ambasády – skutečně hodlají vyvolat státní převrat, čímž jsou myšleny zejména jejich výzvy k projevům občanské neposlušnosti v ulicích našich měst. Musejí riskovat, protože jim JDE O VŠECHNO. Ztrácejí funkce, prebendy, dotace, vliv a moc. Jejich poslední baštou jsou televize a rozhlas. A právě tam musí vést zdrcující úder parlamentu poté, až bude tato krize překonána. Připomeňme si, že svržení legitimní vlády (přičemž je úplně jedno, co si kdo myslí o Babišovi) a navíc organizovaně, ve zločinném spolčení a na základě pokynů cizí mocnosti, je vlastizradou prvního řádu. Vyvolají-li v ulicích násilnosti, bude to znamenat jejich nevyhnutelný politický konec. Konec, ke kterému by došlo tak jako tak, ale později. Tato nebezpečná situace je jednoznačně maturitou pro SPD. Pokud vládu nepodrží, může v příštích volbách rovnou zapomenout na lepší výsledek. Nyní nejde o Babiše jako takového, ale o ZÍSKÁNÍ ČASU PRO ČESKOU REPUBLIKU. Jde o odmítnutí Marrákeše, schválení dostavby Rosatomem, postavení ČT a ČRo do latě a odsunutí některých opatření tlačených z Bruselu vedoucích k blízkému přijetí Eura. Kdybychom žili v normální zemi, která chrání státnost a skutečnou demokracii, a ve které správně a bezchybně fungují bezpečnostní orgány, v tuto chvíli by v sekretariátech zmíněných vlastizrádných stran a na jiných místech republiky již byli zajišťování pučisté, cizí agenti a diverzanti a dopravováni do CPZ (to je zkratka pro policejní celu předběžného zadržení). Neberu redakci její názor, ale IMHO bez Babiše nebude nic a zároveň bude vše, co si jen „můžeme“ přát. Istanbulský protokol, Marrákešská smlouva, sirotci a další připrchlíci v neomezeném počtu, rozklad V4. A to je, oč tu IMHO běží. Především Slonkovou považuji za krajně nedůvěryhodnou už od té aféry s jejím údajným vražděním pomocí podivného „Citrona“ a posléze jejího volného přístupu do vyšetřovacího spisu Ratha a jiným podobným privilegiím. Vůbec celá ta parta kolem Seznam.Zprávy se mi jeví jako cíleně vedená a řízená hlásná trouba. Jen nedokážeme určit, zda je řízena státními strukturami nebo vlivovými skupinami. Nicméně v pořadu o Babišově synovi vidím u Slonkové a Kubíka problém v porušování rezoluce Valného shromáždění číslo 46/119, které hovoří o zásadách ochrany duševně nemocných. V ulicích uvidíme 1 % populace, ale média z toho vytvoří (a pak kdo vytváří fakenews) národní většinu. Poděkovat můžeme naší ,,vyvážené ČT a rozhlasu“, které z našich veřejnoprávních poplatků tuto propagandu podporují! POZOR! Ne všichni lidé tomu věří, to se hluboce mýlíte. Tak dementní národ ještě nejsme! Kéž je to pravda! Myslím, že nastala doba ukázat kavárně, kdo a co představuje český národ!

Citáty týdne

Větší pitomost už nemůže politik(čka) vyslovit. PhDr. Olga Richterová, PhD., poslankyně PSP ČR a 1. místopředsedkyně Pirátů: „Moderní a inteligentní bytová politika je pro nás jednou z priorit. Češi jsou obvykle zvýhodněni tím, že pracují a mohou se tak v pohodě zadlužit hypotékou na zbytek života. Všichni však takové štěstí nemají. Miliony Afričanů takové možnosti nemá, a proto jim musíme pomoci a učinit z České republiky důstojnou zemi, kde nás bude každý mladý Afričan chtít kulturně obohatit svojí přítomností. Věříme, že bychom mohli v ČR v první vlně přijmout desítky tisíc uprchlíků a věnovat jim pro jejich pohodlí startovní byty pro mladé!“

Politici makají…

- Senátoři ladí žalobu na prezidenta Miloše Zemana. - ČSSD chce Antonína Staňka, ministra kultury, vyrazit ze strany. - 54. MFF Karlovy Vary skončil, všude tekly proudy šampaňského, v Bokovce (to je vinárna) hvězdy chlastaly za prachy z dotací, které jim politici dali… až nakonec museli zasáhnout policisté. -

A já nemám nezbytný lék, který užívám více let, protože prý je výpadek ve výrobě a adekvátní náhrada za něj dosud není; prý mám počkat, řekli mi v lékárně. Děkuji vážení politici, že se o nás, prostý lid, tak staráte.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

