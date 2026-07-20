Vladimír Ustyanovič: Pane Kupko, děláte to opravdu, ale opravdu dobře

20.07.2026 9:51 | Glosa
autor: PV

Váš cyklovýlet do obce Čeladná si dovolím pojmenovat jednou z nesčetných bizarností, které ODS napáchala v Moravskoslezském kraji. Jak kdysi prohlásil premiér Babiš, zločinec Stanjura by měl chodit kanálama, tím samozřejmě myslím jeho nikoliv vedlejší roli v Bitcoinové kauze.

Vladimír Ustyanovič: Pane Kupko, děláte to opravdu, ale opravdu dobře
Foto: Hans Štembera
Popisek: ODS představila svou stínovou vládu. Je v ní i pár benjamínků

Proto má ODS v 19 členném čeladenském zastupitelstvu buď 0 nebo maximálně 2 zastupitele. Jenom na okraj, mnozí občané vtipně komentovali váš výlet z Frenštátu pod Radhoštěm do Čeladné v délce cca 11 kilometrů tak, že vás musí doprovázet doprovod s kyslíkovým stanem. Jak je vidět na společné fotce v nejmenované kavárně v družném rozhovoru se dvěma seniory, tak by to odpovídalo těm dvěma zastupitelům, kteří jsou možná zvoleni za ODS a byli spolustranickým sekretariátem nahnáni Vás přivítat, ale to je pouze má spekulace.

Kupka jako bývalý tiskový mluvčí Mirka Topolánka úspěšně táhne ODS pod vodu. Jediné, čeho ODS pod Kupkovým vedením dosahuje je to, že plive síru na současnou vládní koalici, z čehož vyplývá, že vládní koalice v průzkumech narostla ze 108 na 116 poslanců. Člověk by si řekl, že ODSku a nějakého Havla, který je přímou reinkarnací Petra Fialy, platí takzvaný zloduch Babiš. Samozřejmě je to nadsázka. Myslím, že ODS má stejný problém jako KSČM. U KSČM je to díky jejich značce a u ODS je to soubor korupčních kauz počínaje Bitcoinovou kauzou, zbrojními zakázkami, kdy této partě velel Petr Fiala, který očekával ruské tanky v Praze, proto mnozí jejich voliči očekávali Fialu v Bohnicích.

Jak jsem již výše uvedl, značka KSČM byla pro voliče pomyslným červeným hadrem na býka, tak bych si dovolil ODS navrhnout změnu názvu na Kampeličku Petra Fialy. Upřímně přeji této partě pod značkou ODS, aby jí ubývali voliči tak, jako ubývají váleční štváči na bojišti. 

Psali jsme:

Vladimír Ustyanovič: Slunce, seno a jak se nestát podruhé prezidentem
Vladimír Ustyanovič: Hrdinové a antihrdinové
Vladimír Ustyanovič: Prezidentské udávání
Vladimír Ustyanovič: Souhlasím s prezidentem Petrem Pavlem

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Kupka , ODS , Ustyanovič

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