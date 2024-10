„Tohle končí vyhlazovacími tábory.“ Kovářová temně. Varování před těmi, které platí i česká vláda

Nezisková organizace Prague Security Studies Institute (PSSI) ve své nedávné analýza nazvané „přitvrzování dezinformační scény“, kterou podrobně rozpracovaly SeznamZprávy, vytvořila seznam webů, na kterých nedoporučuje inzerovat, a to s odůvodněním, že jde o protivládní, protiunijní, protiukrajinské, pročínské, proruské apod. zdroje. Co tomu říkáte?

Tento trend sledujeme v posledních letech v přímém přenosu. Jakmile někdo nejde s davem, nevolí, jak je to správně, nepodporuje Green Deal, manželství „pro všechny“ a další aktuální módnosti, hned vás nálepkují jako proruské nebo dezinformační živly. Začalo to neodůvodněným urážením během covidových restrikcí. Tehdy jste přece nesměli ani zapochybovat, ba ani položit otázku, aby vás neuráželi a nenálepkovali. Bohužel se takto nenávistně chovali i politici, čímž ukázali, že se smí nenávidět a odsuzovat. Pak skončil covid a podpora nenávisti se přesunula ke každému, kdo málo nadšeně podporoval Ukrajinu, kdo pochyboval, kdo si sám zjišťoval informace z jiného zdroje, než je Česká televize.

Tak začal hon na dezinformace, který vyústil v nenávist a v potírání odlišných názorů jako oficiální politiku. Není divu, že se média i zastánci oficiálních názorů cítí být na koni a urážejí do všech světových stran.

Jedna ze spoluautorek analýzy Kristína Šefčíková pro Český rozhlas k údajné dezinformační scéně uvedla, že „celá tato krajina se za posledních několik let hodně změnila, protože je to vlastně velmi přizpůsobivá krajina. Tito lidé jsou vždy připraveni naskočit na cokoli, co se děje, jakýkoli příběh, ale také jakýkoli formát, který je aktuálně populární“. „Dezinformátoři“ podle ní během covidové pandemie a ruského vpádu na Ukrajinu vylezli ze stínu. Souhlasíte s jejím pohledem?

A přitom mít na svět rozdílné názory je naopak normální. Kdo chodí do hospody nebo mezi lidi, ten se o tom může přesvědčit na každém kroku. Stoprocentní souhlas je stejný nesmysl jako stoprocentní účast ve volbách za socialismu nebo sto pročet hlasů pro jediného kandidáta.

Když se podíváme na samotný „seznam nepohodlných“. Na prvním místě je Rádio Universum, který provozuje Kupředu do minulosti. Druhé místo Zákony bohatství provozované Tomášem Lukavcem (toho analytičky nazvaly dezinfluencerem). Třetí místo youtubový kanál Aby bylo jasno Jany Bobošíkové. Znáte tyto zdroje?

Všechny tyto zdroje znám a jejich charakteristikou naopak je různorodost pohledů na svět. Nemusíte s každým pohledem, názorem nebo způsobem života souhlasit, ale tak vypadá život. Naopak jeden jediný schválený a dovolený pohled je laboratorní teorie. Jen se podívejte na mladou generaci. Ta je na rozdíl od nás, kteří jsme zažili svobodná porevoluční devadesátá léta, velmi opatrná na každý názor a na každé slovo. Je to pro mě velmi bolestný poznatek. Proto říkám své názory při každé příležitosti, kdy je to možné. Abych posluchačům a lidem kolem sebe poskytla možnost také se svobodně projevit. Někdy se mnou budou souhlasit, někdy budou mít pohled jiný. Ale to je přece v pořádku. Tak vypadá pravá rozmanitost a tu bychom měli naopak podporovat.

Připadá vám, že by byl některý z nich proruský, protiukrajinský, protivládní, antidemokratický, nebo snad snižoval závažnost pandemie?

To je dnes taková urážlivá nálepka. Jakmile neříkáte, co chci slyšet, urazím vás tím, že vás označím za proruský zdroj. Mimochodem v diskusi jde o zakázanou manipulaci. Jenomže politici a údajné elity dopustili, aby se jiné názory takto nálepkovaly, ba dokonce to sami na svých sociálních sítích dělají, což po nich převzali i ostatní. Nepohodlné názory, namísto aby byly jakožto rozmanitost podporovány, jsou naopak umlčovány.

Můžeme si to taky ukázat na příkladu. Kdyby stejnou rétoriku a urážky naopak použily citované zdroje proti vládním představitelům, to bychom teprve viděli ten tanec. Jenomže některé státy, stejně jako některé osoby je dovoleno bez následků urážet, ba dokonce jim vyhrožovat. Jen si vezměte, co během posledních let musí snést Miloš Zeman. Kdyby všechna ta silná slova o jeho stáří, vizáži, kondici apod. použil kdysi kdokoliv vůči Václavu Havlovi, svět by se zatřásl a nezůstal by kámen na kameni.

Analytička Šefčíková v Českém rozhlasu uvedla, že společně s kolegy z neziskové organizace oslovují firmy, aby je informovali, na kterých webech se jejich reklamy objevují a doporučují jim tyto zdroje zablokovat. „Zjistili jsme tedy, že nejúčinnějším způsobem bylo poskytnout jim seznam online médií, na kterých jim nedoporučujeme inzerovat, protože by to mohlo poškodit jejich značku. Tato média si mohou zablokovat. … Obvykle považují tuto možnost za nejsnadněji implementovatelnou,“ uvedla analytička...

Když se vrátím ještě k onomu seznamu a prvnímu místu pro Rádio Universum. Jeho dramaturg Ladislav Henek pro PL uvedl, že je sestavování jakýchsi „seznamů nepohodlných“, dokonce se záměrem poškodit, nejen na pováženou, není to podle jeho slov už pouhá propaganda, ale učebnicová extrémní ideologie. S vysokou pravděpodobností žalovatelná. Myslíte si jako znalkyně práva, že by ti, kteří jsou uvedeni na „seznamu“, měli zahájit právní kroky?

Mé jméno je také uváděno na mnohých seznamech. Bojuji proti tomu, jak se dá, ale upřímně uzavírám, že jsem vlastně ve velmi dobré společnosti. Nechtěla bych být na straně těch, které seznamy vytvářejí.

Za analýzou PSSI stojí dvě spoluautorky, již zmíněná Kristína Šefčíková a dále Anna Dohnalová. Ta se označuje za expertku na dezinformace a válku na Ukrajině. Sama se ale před rokem prohřešila, když ve vlastním rozhovoru s americkou profesorkou Nadine Strossenovou manipulovala s obsahem. Konkrétně na odpověď Strossenové naroubovala dodatečně zcela jinou otázku. Přišlo se na to a její domovský server Aktuálně.cz se musel omluvit čtenářům. Je podle Vás v pořádku, že takoví lidé následně hodnotí jiné, co dělají špatně, a dokonce je chtějí blokovat či odstavit od finančních příjmů?

To přece také známe z historie. Revoluce požírá své děti, a kdo s čím zachází, s tím také schází. Nakonec i oni budou nepřijatelní, protože nebudou dost salutovat, podporovat, tleskat a nadšeně pochodovat v zástupech.

Závěrem: Samotná nezisková organizace PSSI má mezi svými sponzory mnoho subjektů. Jen malý výčet - v loňském roce ji podpořilo finančně například české ministerstvo zahraničí vedené ministrem Janem Lipavským, či ambasády Velké Británie, Spojených států a Norska, organizace NATO, mnohé nevládní organizace či firmy včetně Amazonu, ČSOB, KPMG a společnosti RiskSight. Při pohledu na tyto donátory, je podle Vás v pořádku, když neziskovka beroucí peníze od českého ministerstva zakročí vůči protivládním, jak oni je popisují, webům?

Osobně soudím, že neziskovky nemají nárok na jedinou korunu ze státního rozpočtu. Mají si najít své donátory, aby bylo vidět jejich ideologické zázemí. Vše, o čem v tomto rozhovoru mluvíme, je přece plné ideologie. A dodám ještě jeden argument: v době, kdy je stát v obrovských dluzích, má usilovat o zmenšování vlastní agendy. Má vydávat finance výlučně na to, co je nezbytné pro chod státu. A v žádném případě nemá plnými hrstmi rozhazovat peníze daňových poplatníků na jiné věci, než je zajištění fungování státu, obrany, spravedlnosti, školství, zdravotnictví a justice.

Před nedávnem jsem si nechala zpracovat seznam institucí státu, které by bylo možno zrušit, protože nezajišťují základní úkoly. Na chod těchto institucí vydáváme ročně stovky miliard korun. Další zbytečné výdaje jsou za členství ve 145 mezinárodních institucích a organizacích. Za mé dva roky v Senátě jsme nezrušili jedinou instituci, ale naopak jsme mnoho zřídili a na mnoho jiných zvýšili výdaje. Tak se odpovědný správce financí vybraných od daňových poplatníků nechová.

