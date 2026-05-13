Ať už mě Češi ne**rou! Co jejich kolektivní vina? Přes držku od Johna Boka

Sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu se bude poprvé konat u nás, tedy v Brně. Co vy na to?
Němci u nás napáchali mnoho zločinů. Češi ale páchali zločiny i po odsunu Němců v padesátých letech, přičemž komunisté vraždili vlastní občany. Problém je, že jde o připomenutí toho, co bychom si měli pamatovat a připomínat. Ale ne kvůli tomu, že někdo pozve Sudeťáky v rámci německo-českého smíření. A Brňáci je pozvali v dobré víře, protože tam opravdu kvůli tomu vzniklo i patřičné sdružení.
Viděl jsem o tom dobrý dokument, že připomínají každoročně hrůzu odsunu hlavně žen, dětí a starých lidí z Brna. Bylo to jako pochod smrti. Neměli, co jíst, umírali na nemoci a ostatní se k nim chovali stejně jako nacisté.
Když se na to podíváte v kontextu celé druhé světové války, jak to hodnotíte?
Myslím si, že je důležité znát i takové příběhy. Nevíme totiž, kolik Sudeťáků se opravdu vůči Čechům a Moravanům provinilo. To už asi nikdo nesečte a nezjistí.
Do Sudet pak komunisté vždy posílali nedůvěryhodné živly. Třeba my jsme bydleli v Tanvaldě, Liberci a Králíkách. A tam, když jsem mluvil s lidmi, tak jsem vyzvěděl, že si Němci s Čechy většinou, a to i během války, rozuměli. Synové Němců museli ale nastoupit do wehrmachtu a zahynuli. Byli stejně pokorní, jako byli Češi pokorní celých čtyřicet let v tom zasraným rudým hnojišti. A všechna ta česká prasata, co psali petice za smrt jejich spoluobčanů, byly stejné zrůdy, jako ty zku**ený německý sv*ně, co tady před tím řádily.
Slova jako fašista či nacista jsou slyšet pořád. Česká republika by podle tohoto „orálního ping pongu“ měla být vartou neonacismu…
Země se přibližuje k obdobě fašistického státu určitě, protože o ní rozhodují poslanci, kteří nejsou demokraté a liberálové. Místo toho, abych šel a dal jim přes držku, tak jim říkám prasata. Na to jen prskaj. Když totiž někdo říká o jiných, že je třeba deratizace, tak je prase. Třeba ten Macinka, což je jen ho*no z Klausovy pr**le. Drzý, nedospělý psychopat. Třeba prezidentovi vyčítá kdeco i milosti.
Petr Pavel se ale, co se týče prezidentské milosti, na rozdíl od klausovských zm*dů, chová dost rozumně. Kdyby Macinka s Turkem žili v době minulého režimu, byla by to svazácká zlatá mládež. Jsou stejný mentální typ.
Nicméně ze srazu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Česku obavy nemáte?
Ne. Dnes už o žádném navracení majetků nemůže být řeč. Většinou, když sudetští Němci přijedou do Čech a chtějí vidět svůj dům, je to nostalgie. Jsou velmi slušní. Naopak, těm, co nemovitost a pozemky udržují v dobrém stavu, za to často i poděkují. Takže to dnešní mediální lynčování beru jako místní politický kolorit a návrat ke kolektivní vině. Ale pak je třeba se zeptat, jestli za justiční vraždy z padesátých let nenese za**anej českej národ taky kolektivní vinu? Takže, ať už mě Češi jako Okamura ne**rou.
Nicméně jeho hnutí SPD je ve vládnoucí koalici…
A ta stojí za hovno. Nechci se jimi zabývat, protože jinak bych je musel postřílet a to nemůžu. Nic jiného si nezaslouží, protože jsou škodná.
Za vlády Petra Fialy jste říkal něco podobného. Co s tím?
Ta stála taky za hovno. Problém je v tom, že se do politiky cpou průměrní, ale sebestřední lidé, kteří jsou zaujatí sami sebou, ale otravují nás, kteří chceme a děláme něco užitečného. Jsou to příživníci. Turek pořád mluví o zbytečných úřednících, ale proti němu a jeho partě parazitů, jsou to pracovití lidé. Stejné je to s neziskovkami. To je chce všechny zlikvidovat?
Třeba náš Spolek Šalamoun, neziskové sdružení na podporu nezávislé justice v České republice, je tady dvaatřicet let a nikdy nechtěl od státu ani pětku. Ale ani žádné dotace z Evropské unie a jiných podpůrných organizací ze zahraničí. Nebereme to totiž jako živnost, ale jako poslání v duchu voluntarismu. Ostatně proti podnikatelům v politice, co v tom umí chodit jako Babiš, jsou neziskovky jen žebráci.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku