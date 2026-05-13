Ať už mě Češi ne**rou! Co jejich kolektivní vina? Přes držku od Johna Boka

14.05.2026 4:44 | Rozhovor
autor: Jan Rychetský

„Když někdo říká o jiných, že je třeba deratizace, tak je prase. Třeba ten Macinka, což je jen ho*no z Klausovy pr**le,“ pouští se do vládní koalice politický aktivista a spoluzakladatel Spolku Šalamoun John Bok, jemuž bylo loni osmdesát. Podle něj je problém v tom, že se do politiky cpou průměrní, ale sebestřední lidé, kteří jsou zaujatí sami sebou.

Ať už mě Češi ne**rou! Co jejich kolektivní vina? Přes držku od Johna Boka
Foto: Hans Štembera
Popisek: John Bok

Sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu se bude poprvé konat u nás, tedy v Brně. Co vy na to?

Němci u nás napáchali mnoho zločinů. Češi ale páchali zločiny i po odsunu Němců v padesátých letech, přičemž komunisté vraždili vlastní občany. Problém je, že jde o připomenutí toho, co bychom si měli pamatovat a připomínat. Ale ne kvůli tomu, že někdo pozve Sudeťáky v rámci německo-českého smíření. A Brňáci je pozvali v dobré víře, protože tam opravdu kvůli tomu vzniklo i patřičné sdružení.

Viděl jsem o tom dobrý dokument, že připomínají každoročně hrůzu odsunu hlavně žen, dětí a starých lidí z Brna. Bylo to jako pochod smrti. Neměli, co jíst, umírali na nemoci a ostatní se k nim chovali stejně jako nacisté.

Když se na to podíváte v kontextu celé druhé světové války, jak to hodnotíte?

Myslím si, že je důležité znát i takové příběhy. Nevíme totiž, kolik Sudeťáků se opravdu vůči Čechům a Moravanům provinilo. To už asi nikdo nesečte a nezjistí.

Do Sudet pak komunisté vždy posílali nedůvěryhodné živly. Třeba my jsme bydleli v Tanvaldě, Liberci a Králíkách. A tam, když jsem mluvil s lidmi, tak jsem vyzvěděl, že si Němci s Čechy většinou, a to i během války, rozuměli. Synové Němců museli ale nastoupit do wehrmachtu a zahynuli. Byli stejně pokorní, jako byli Češi pokorní celých čtyřicet let v tom zasraným rudým hnojišti. A všechna ta česká prasata, co psali petice za smrt jejich spoluobčanů, byly stejné zrůdy, jako ty zku**ený německý sv*ně, co tady před tím řádily.

Slova jako fašista či nacista jsou slyšet pořád. Česká republika by podle tohoto „orálního ping pongu“ měla být vartou neonacismu…

Země se přibližuje k obdobě fašistického státu určitě, protože o ní rozhodují poslanci, kteří nejsou demokraté a liberálové. Místo toho, abych šel a dal jim přes držku, tak jim říkám prasata. Na to jen prskaj. Když totiž někdo říká o jiných, že je třeba deratizace, tak je prase. Třeba ten Macinka, což je jen ho*no z Klausovy pr**le. Drzý, nedospělý psychopat. Třeba prezidentovi vyčítá kdeco i milosti.

Petr Pavel se ale, co se týče prezidentské milosti, na rozdíl od klausovských zm*dů, chová dost rozumně. Kdyby Macinka s Turkem žili v době minulého režimu, byla by to svazácká zlatá mládež. Jsou stejný mentální typ.

Nicméně ze srazu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Česku obavy nemáte?

Ne. Dnes už o žádném navracení majetků nemůže být řeč. Většinou, když sudetští Němci přijedou do Čech a chtějí vidět svůj dům, je to nostalgie. Jsou velmi slušní. Naopak, těm, co nemovitost a pozemky udržují v dobrém stavu, za to často i poděkují. Takže to dnešní mediální lynčování beru jako místní politický kolorit a návrat ke kolektivní vině. Ale pak je třeba se zeptat, jestli za justiční vraždy z padesátých let nenese za**anej českej národ taky kolektivní vinu? Takže, ať už mě Češi jako Okamura ne**rou.

Nicméně jeho hnutí SPD je ve vládnoucí koalici…

A ta stojí za hovno. Nechci se jimi zabývat, protože jinak bych je musel postřílet a to nemůžu. Nic jiného si nezaslouží, protože jsou škodná.

Za vlády Petra Fialy jste říkal něco podobného. Co s tím?

Ta stála taky za hovno. Problém je v tom, že se do politiky cpou průměrní, ale sebestřední lidé, kteří jsou zaujatí sami sebou, ale otravují nás, kteří chceme a děláme něco užitečného. Jsou to příživníci. Turek pořád mluví o zbytečných úřednících, ale proti němu a jeho partě parazitů, jsou to pracovití lidé. Stejné je to s neziskovkami. To je chce všechny zlikvidovat?

Třeba náš Spolek Šalamoun, neziskové sdružení na podporu nezávislé justice v České republice, je tady dvaatřicet let a nikdy nechtěl od státu ani pětku. Ale ani žádné dotace z Evropské unie a jiných podpůrných organizací ze zahraničí. Nebereme to totiž jako živnost, ale jako poslání v duchu voluntarismu. Ostatně proti podnikatelům v politice, co v tom umí chodit jako Babiš, jsou neziskovky jen žebráci.

Psali jsme:

Co kdyby k odsunu Sudeťáků nedošlo? Volání po sjednocení Německa včetně Česka. Z debaty historiků
Historik Fidler: Každý nacista byl Němcem. Počet československých obětí? Mýtické číslo!
Kdo by měl být ombudsmanem? Kauzy Kramný a Diag Human. Zpověď Johna Boka
Prezident, bývalý lampasák a komunista, ale buďme za něj rádi. Běsi Johna Boka

 

 

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Babiš , Bok , Brno , Fiala , Okamura , sjzed , landsmanšaft

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je mlčení kolem justičních vražd v padesátých letech kolektivní vinou Čechů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Ondřej Lochman, PhD. byl položen dotaz

Kamiony

To, že přetížené kamiony ničí naše silnice, to neříkáte žádnou novinku, a že na to upozorňujete přeci nic neřeší, spíš se ptám, co s tím hodláte udělat, pokud něco? Protože politik nejste první den, tak proč jste nenavrhl něco, co by problém vyřešilo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ať už mě Češi ne**rou! Co jejich kolektivní vina? Přes držku od Johna Boka

4:44 Ať už mě Češi ne**rou! Co jejich kolektivní vina? Přes držku od Johna Boka

„Když někdo říká o jiných, že je třeba deratizace, tak je prase. Třeba ten Macinka, což je jen ho*no…