Herečka Theodora Remundová: Strach z muslimů momentálně necítím. Politici nás straší, a pak si pan Babiš přiveze do továrny 80 pracovníků z Mongolska

ROZHOVOR „Uprchlíky odmítáme, ale levnou pracovní silou nepohrdneme...," říká dcera herečky Ivy Janžurové, dokumentaristka a herečka Theodora Remundová. Přemýšlela někdy o vstupu do politiky? Jak se cítila nedávno v Izraeli? Co by vrátila z dob komunismu a nakolik se obává muslimů?

Brzy si připomeneme 30. výročí od listopadových událostí v roce 1989. Je něco, co byste z doby totality ráda vrátila?

Já tedy rozhodně nejsem ten typ člověka, který by trpěl nějakou nostalgií. Prostě se na svět takhle nedívám. A navíc jsem v téhle době žila prakticky jenom krátce a samozřejmě jsem nemusela řešit nějaké existenční problémy a podobně.

Takže abych se vrátila k vaší otázce, ráda bych znovu živě viděla ty lidi, kteří už tu s námi dnes nejsou a jako dítě jsem je měla ráda. To jediné bych opravdu ráda vrátila.

Režisér Viktor Polesný mi v nedávném rozhovoru řekl, že umělec a politika – to nejde dohromady, protože umělec má jinou morálku a jiné myšlení, takže politika (pokud se do ní rozhodne vstoupit) mu pak logicky přináší jenom deziluze a rozčarování. Co říkáte na tento názor?

Víte, já bych opravdu nerada takhle zobecňovala a paušalizovala. Nemůžeme prostě vzít všechny umělce a utvořit z nich jednu skupinu. Já si myslím, že to strašně moc záleží na každém umělci zvlášť, jak má v sobě nastaveny ty hodnoty a ideály – a důležitou roli hraje především jeho povaha a samozřejmě také odolnost, která je v politice určitou nutností. Jde každopádně o individuální záležitost.

A co Vy osobně?

Já bych se teď neodvážila do té politiky vstoupit, i když bylo takové období, kdy jsem o tom uvažovala, protože člověk nemůže pořád dokola jenom něco zvenčí kritizovat a o nic se sám nepokusit. Ale zatím jsem se toho neodvážila, protože mám pocit, že bych k tomu neměla dostatečné množství informací, které jsou potřeba k prosazení jakýchkoliv konkrétních cílů.

Na české politické scéně se rodí jakási čtyřčlenná koalice (ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09) a bude zajímavé sledovat, zda opravdu vydrží pospolu až do voleb. Ale podle mého soudu zde poněkud absentuje program. Zatím to připomíná jeden známý český film s výmluvným názvem „Je třeba zabít Sekala“ – stačí, když si dosadíte jiné jméno – a máte celý program!

Já jsem zrovna nedávno četla rozhovor s pane Rakušanem (předseda hnutí STAN), který naopak říkal, že právě nechce, aby to bylo jenom o tom, že se sdružujeme proti někomu a něčemu, ale že jsou tam i určité základní programové průsečíky.

A já si pana Rakušana velice vážím a věřím, že jako člověk, který prošel i komunální politikou, určitě ví, jaký program pro lidi prosadit.

Někdejší libyjský vůdce Muammar Kaddáfí je autorem výroku: „Jsou zde znamení, že Alláh daruje vítězství islámu v Evropě bez mečů, beze zbraní, bez dobývání. Nepotřebujeme terorismus ani sebevražedné atentátníky. Padesát a více milionů muslimů změní v příštích desetiletích Evropu v islámský kontinent!“ Nemáte z této téměř apokalyptické předpovědi určité obavy?

Vidíte, já jsem právě dnes vyprávěla svému synovi, jak jsem slyšela rozhovor s tou známou muslimskou dívkou (muslimská studentka Eman Ghalebová), která mluví perfektně česky – a v tom rozhovoru říkala, že je sice věřící, ale tu víru má především v sobě a nepotřebuje ji nějak okázale, nebo dokonce agresivně dávat najevo. A proti takovýmto lidem já nemůžu nic namítat. Oni tady teď naopak trpí tím, že se u nás šíří strach i nenávist k muslimům. Pak jsou samozřejmě zase jiné případy, kdy mi známí vyprávějí příběhy o těch ultra ortodoxních muslimech, ale já sama opravdu žádný strach momentálně necítím.

Já vám rozumím, ale problém je, že takováto dívka je třeba jednou z tisíce. A ostatní jsou lidé, kteří se odmítají etablovat, nemají zájem naučit se náš jazyk, přijmout naše hodnoty a naši kulturu (to se týká samozřejmě i dalších evropských zemí)...

Máte pravdu, že to jsou samozřejmě individuální příklady. Já jsem točila dokument o dnes už starší paní, která je muslimka a přišla sem z bývalé Jugoslávie. Je to Srbka a žije tady spokojeně už několik let, její děti se absolutně počeštily, ta víra je pro ni sice důležitá, ale rozhodně v tom není nikterak radikální. Víte, já na to nemám jednoznačný názor, jsou to jen takové střípky, a utvořila bych si ho jedině tím, že bych se rozhodla v rámci své práce do toho více proniknout.

Nejlepší by bylo, kdyby to téma někdo zasvěcený dokázal opravdu věrohodně a objektivně popsat včetně problému těch nepřizpůsobivých imigrantů, protože ta dnešní média jsou často strašně zavádějící – tam se manipuluje z obou stran – to už je taková samostatná disciplína. V tuto chvíli to poskytuje velký potenciál hlavně pro politiky, kteří nás tím straší, a tak získávají od některých body.

V Česku oficiálně imigranti prakticky nejsou. Premiér Babiš nás také před časem ujistil, že ani noha jediného z nich (míněni uprchlíci) nevstoupí na naše území...

Vidíte, to je zrovna paradox, protože já teď shodou okolností připravuji dokument o lidech, kteří sem byli naopak oficiálně pozváni na práci. Nejsou to, pravda, většinou muslimové, ale pocházejí z opravdu úplně odlišných kultur. Jak jsem slyšela teď na promítání, tak pan Babiš prostě najednou přiveze do továrny v Napajedlích 80 lidí z Mongolska. A ti lidé mají taky své plány a ideály, a tak zareagují na tuhle lákavou pobídku, jak si vydělat mnohem víc peněz, než by si vydělali doma, ale ten jejich reálný život tady je přitom dost hrozný. Žijí v přeplněných ubytovnách, přitom se navzájem vůbec neznají a nedělají nic jiného než jenom spí a pracují nebo koukají do mobilu spojení se svou rodinu. To už je fakt na hranici otrokářského systému.

A ti naši podnikatelé z toho samozřejmě profitují. Je to pro ně levná pracovní síla. A tito lidé se dají velice snadno zneužít. Přitom jde zatím o málo známý, skrytý problém, o kterém nikdo nemluví, ale do budoucna může dost zahýbat hlavně naší ekonomikou, protože poptávka po té pracovní síle je ohromná.

Paní Remundová, vy jste se shodou okolností společně s rodinou nedávno vrátila z Izraele, který bývá označován za jedno z vůbec největších ohnisek napětí ve světě. Co vás tam zavedlo a jak jste se cítila?

Tak my jsme byli v Izraeli vůbec poprvé a dělali jsme se synem jakýsi doprovod naší mámě a babičce Ivušce (herečce Ivě Janžurové), protože tam se konal festival českých filmů – a jeden z nich ona sama uváděla. A protože náš tatínek už bohužel nežije (herec Stanislav Remunda), tak jsme se toho „úkolu“ rádi zhostili, neboť jsme si díky tomu souběžně prohlédli i Tel Aviv.

A cítila jste se bezpečně?

Já musím říct, že ano. Když to porovnám třeba s Itálií, kde jsme viděli hodně ozbrojenců se samopaly, tak v Izraeli nic podobného nebylo a cítili jsme se tam dobře, i když ten náš hostitel nás upozorňoval, že došlo ke dvěma incidentům, ale nikoliv v Tel Avivu – tam byl klid.

Samozřejmě předpokládám, že všechny ty bezpečnostní složky tam určitě pracují na plné obrátky. Ale navenek není nic znát. A byli jsme tam krátce na to, abych to mohla nějak přesně a objektivně posoudit.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka

