Hynek Beran: Hrozí zničení ČR. Varuji politiky, že to neprojde

Dnes vám vyšel v Solárním magazínu nový odborný článek.
Solárnímu magazínu jsem vděčný za podporu od samotného začátku. Před rokem mi nabídli v tehdy ještě méně známém odborném časopise publikovat článek o blackoutu. Vzhledem ke skandalizaci tématu v tehdejší předvolební době jsme byli rádi, že nezávislé názory odborníků vůbec někde otisknou. Dnes už takový problém nemáme, časopis je na trhu a poslední článek o zdražování elektřiny četlo přes 40 tisíc čtenářů. Je to možná i víc, než máme v zemi energetiků, časopis je populární a téma lidi zajímá.
O čem je váš nový článek?
Vyplývá to už z jeho názvu: „Musíme opravdu obětovat zemědělskou a lesní půdu naší energetické budoucnosti nebo závazkům Evropské unie?“ Klademe si v něm otázky, zda můžeme větrnými elektrárnami nahradit domácí uhlí, zda skutečně musíme evropské klimatické politice obětovat naši krajinu i zemědělskou a lesní půdu, ale také rozebíráme, zda to, co se pokouší Zuzana Mrázová a Babišova vláda i s koaličními partnery implementovat, je vůbec ještě evropská směrnice nebo už nějaký privátní projekt pro větrné barony a proti vlastním lidem.
Mgr. Zuzana Mrázová
A jaké jsou výsledky?
Vypadá to, že politici, kteří před rokem zákon 249 / 2025 Sb. schvalovali včetně hnutí ANO z tehdejší opozice, ten zákon asi ještě dodnes nečetli, přestože většina z nich měla o něm třikrát čtení v Poslanecké sněmovně. Podle toho, co předvádějí s bilancemi elektřiny i s nereálnými sliby „levné a spolehlivé elektřiny“, to ale vypadá, že ještě předtím tím častěji chyběli ve škole zejména na hodinách matematiky, fyziky a také zeměpisu.
Zásadní odpovědi na otázky v úvodu tohoto článku jsou následující:
- Větrnými a solárními elektrárnami v akceleračních oblastech můžeme nahradit domácí uhlí pouze z 30 %, a to s nestabilními dodávkami a se zimními výpadky.
- Evropské klimatické politice nemusíme VŮBEC obětovat krajinu, zemědělskou a lesní půdu. Nikdo to po nás nechce, Evropská unie požaduje naopak ochranu zemědělské půdy.
- Podmínky evropské směrnice RED III a legislativy EU a ČR nebyly dodrženy ve všech čtyřech sledovaných ukazatelích.
- Navrhované plochy jsou nezákonné z pohledu EU i českého zákona. Energetické oligarchii ponechávají všechny opuštěné doly a elektrárny a zabírají další zemědělskou a lesní půdu, je to pokračování devastace krajiny z minulého režimu.
- Minulá vláda se neobtěžovala vypracovat povinnou studii sociálních a environmentálních dopadů a ta současná ji nezpracovala také. Evropská unie toto nařizuje, tedy varování, která zaznívají od odborníků, si měla objednat vláda jako součást celého projektu.
- S dotčenými subjekty, s kraji ani obcemi, se od roku 2023 nebavil nikdo. Projekt byl organizován skrytým způsobem a všichni byli postaveni před hotovou věc.
- Vláda chce dovážet elektřinu neznámo odkud. V době dvou válečných světových ohnisek je toto docela problém i s případným dovozem zemního plynu, ale už „víme“, že si z Německa budeme objednávat plynové elektrárny namísto plánovaných jaderných.
- Trvalým znehodnocením zemědělské půdy ohrožujeme potravinovou bezpečnost státu, instalacemi větrných elektráren nad přírodními zásobárnami podzemních vod i dostatek pitné vody, a to zejména v době opakujícího se sucha.
- Kácením lesů a průseky u větrných parků narušujeme „plíce země“ a přispíváme k emisím skleníkových plynů.
Předpokládám, že jako stručný přehled toto stačí, v článku je k tomu uvedena odborná argumentace.
Máme odborníky i ve státní správě, ve společnosti ČEZ nebo na Energetickém regulačním úřadu, který má za úkol chránit spotřebitele?
Nejprve se ptejme, kdo nám doma prodával v roce 2022 levně vyráběnou elektřinu za 12 korun, když ji ve Francii měli za desetinu ceny a na Slovensku také výrazně levněji. A kdo ze zákona v takové situaci odpovídal za ochranu spotřebitele, a přes tuto zákonnou roli se vymlouval, že neumí nic udělat, přivedl několik milionů lidí do energetické chudoby a nechal zkrachovat část průmyslu. Tihle „odborníci“ se chovají ke spotřebitelům podobně jako doktor Mengele k pacientům.
Scénář, který současná koalice používá, je podobný jako v době covidových opatření. „Odborníkem“ byla především zdravotní pojišťovna a kolabující nebo kolaborující byly instituce na ochranu pacientů. Pak zdravotní pojišťovna radostně zaplatí firmě Pfizer, která vede spory o poškození zdraví v Německu i v USA a médii prosakují články o české korupci. Ale pacienti jsou už očkovaní a peníze jsou fuč. A doktoři se bojí promluvit, aby nepřišli o smlouvu se zdravotní pojišťovnou.
Podobný osud mohou mít všechny tyhle „inovace“ v energetice. Postaví se větrná monstra a vláda se zaváže dvacet let doplácet z našich daní elektřinu větrným a solárním baronům. Za půl bilionu se k nim postaví nová vedení včetně přetoků z nestabilního Německa a někdo dostane zaplaceno za tuhle výstavbu. Lidé ale budou mít dvojnásobné ceny za použití energetických sítí. Vláda bude spekulovat, jestli máme na jaderný reaktor, ale za tyhle „investice“ bychom měli rovnou dva a za poplatky větrným baronům třetí.
Neměli bychom raději volit zpátky Petra Fialu?
V roce 1998 tehdejší ODS a ČSSD uzavřely takzvanou „Opoziční smlouvu“ a od té doby se nám stal výprodej země naším státním náboženstvím, které trvá už o sedm let déle než „reálný socialismus“ po sovětské okupaci. Zemědělství je nesoběstačné, kromě montoven už tu skoro žádný průmysl nemáme. Momentálně jsou na řadě česká krajina a naše doposud stále funkční samostatná energetika.
V minulosti opozice interpelovala Jozefa Síkelu nebo Lukáše Vlčka, jak s tou naší energetikou vlastně myslí. Viděli jste někoho interpelovat Zuzanu Mrázovou, proč mají ty akcelerační zóny na černozemi na Hané lidem u domu, a ne v odstavených elektrárnách ČEZU a v opouštěných dolech? Když je už zticha minulá opozice, která zrovna vládne, proč ne ta současná? To by přece mělo někoho zajímat.
Ve skutečnosti vládní koalice u nás implementuje Green Deal a minulá koalice, dnes opozice, která to celé navrhla, ji pohání, že to dělá pomalu. A nás baví média tím, kdo pojede do Turecka a co tam měli k večeři. Tohle vypadá jako nová opoziční smlouva o devastaci české krajiny i energetiky, kterou nám nikdo nenakázal z Bruselu ani nejde o energetické zajištění České republiky. Jde o „zajištění“ zahraničních investorů, domácí oligarchie a zajisté i některých politiků na všech úrovních státní moci, kteří na tom spolupracují.
Z čeho jsou podle vás voliči nejvíce zklamaní?
Měli iluzi, že si jdou u voleb vybrat novou, lepší budoucnost své země, a ve skutečnosti to vypadá, že vybírali jenom toho, kdo jim bude instalovat větrné barony a akcelerační zóny. Koneckonců na zákonu o takzvaném „zastropování“ ceny energie se také obě strany shodly v roce 2022. Namísto aby si udělali v předražování levné produkce státní společnosti pořádek, skončili jsme jako země s nejdražší elektřinou na světě vnucovanou našim spotřebitelům za keťasské ceny mimo Lipskou burzu.
Jak tedy u voleb?
Volíme zastupitele a Senát. Začněme od Senátu. Před rokem řada z nás volila nový směr, kdy jsme nechtěli válku ani její podporu a nechtěli jsme Green Deal. Výsledkem je po jmenování nové vlády muniční iniciativa následovaná nákupem amerických zbraní pro Ukrajinu, zavření dolů na Ostravsku a po necelém roce vládnutí akcelerační zóny. Z toho logicky vyplývá, že na předvolební sliby naše vrcholová politika kašle. Podobné to ale bylo v minulosti, kdy slibovala nová koalice napravit hmotné i morální škody po covidu a namísto toho napáchala škody daleko horší včetně bitcoinů a jedné z elektřin na světě.
Třetina senátorů bude obhajovat, a když ne oni, tedy jejich politické strany. Tak se prostě namísto volebních billboardů podívejte na to, jak ten člověk nebo jeho strana hlasovali o pro vás klíčových otázkách, jakými jsou válka, lidské zdraví nebo současná legislativa s akceleračními zónami. A když se vám to nelíbilo, tak ho prostě nevolte. Když už vás někdo obelhal jednou, třeba cenami elektřiny v roce 2022 nebo předvolebními sliby, že tuhle energetickou politiku zarazí, myslíte si naivně, že to podruhé bude jinak? Pokud se tu rýsuje nová opoziční smlouva, určitě se také rýsuje nová akce „vykroužkujte politiky“ z těchto smluvních stran. Ale jsou v nich i slušní, tedy nevylévejte dítě i s vaničkou, pouze s poslušností stranickým sekretariátům a lobbistům, které je ovládají. Nevolte poslušné straníky, volte slušné nezávislé osobnosti.
A starostové a zastupitelé v obcích?
Máme zde velké i malé obce, v těch velkých, zejména statutárních městech, je situace mnohdy podobná celostátní. Omezíme se jenom na energetiku. Problémy jsou dva. Vedení obce domluvené s developerem, v případě větších obcí i s nějakou energetickou oligarchií, nebo dokonce motivované korupcí, které chce přečkat volby a pak za domluvených podmínek dokončit své dílo. Na to je nejlépe takové naše „zástupce lidu“ v dostatečné době před volbami přinutit, aby dali na stůl všechny své účty a smlouvy, a pokud mají smlouvy se začerněnými údaji, rovnou je od voleb hlasováním vyhodit a pomyslně „začernit“ i jejich jméno na volebním lístku, jak to oni dělali se smlouvami.
Druhým momentem je pohodlnost nebo lenost lidí. Oni by sice rádi na sociálních sítích nebo v hospodě donekonečna probírali, jak by se mělo „správně“ chovat vedení obce, namísto aby je vyhodili a kandidovali místo nich. Pak ať se nediví, když jim starosta bude nosit nové začerněné smlouvy další čtyři roky, lidé budou mít znehodnocené nemovitosti a obec z toho nebude mít skoro nic. Jste-li nespokojeni a chcete změnu, musíte v nějaké skupině nastoupit namísto minulého vedení. U starého vedení je pravděpodobné, že žádnou změnu neudělá, měli na to už čtyři roky. Naopak bych fandil těm, kteří budují vlastní komunitní energetiku a nechtějí developera. Jako odborníci můžeme pomoci s energetickým programem, taková možnost tu je.
Skutečnou energetickou samostatnost obcí ale vláda nepodporuje?
Vláda podporuje větrné a solární parky – „barony“, a na druhou stranu výběr poplatků monopolním společnostem, z nichž se tu státní rozhodla částečně odprodat do soukromých rukou. Zvyšování ceny za připojování větrných a solárních baronů je součástí těchto poplatků, tzv. „regulované ceny“, která musí i na takové zbytečné investice vybírat peníze. Je to paradox typu „nejprve v poplatcích zaplať solárním a větrným baronům a pak si sdílej v obci elektřinu“. Tohle vede k naprosto šílené situaci, kdy je levnější na ohřev teplé vody nakoupit zemní plyn z Ruska než si zdarma vzít elektřinu ze sousedovy střechy protějšího domu. Tak strašlivé jsou naše poplatky. A situace se bude zhoršovat. Chápete, kam až jsme se s nenažraností této naší oligarchie dostali? Obecní energetika má problémy s prosperitou. Společnost, která má garantovaný stálý zisk, vláda vyprodává soukromníkům. Baronům budou z našich daní dotovat výkupní ceny elektřiny.
V lokálních instalacích a komunitní energetice je naopak budoucnost, kterou svojí energetickou politikou naše vláda dlouhodobě potírá. Mají i na Energetickém regulačním úřadu dvojí metr, jeden pro barony a druhý pro lid, který by měli zastupovat. Říká se tomu „pravidla trhu“.
Dokázal se tomu někdo v minulosti reálně postavit?
Ano. Dana Drábová zatrhla ČEZu na pár měsíců export elektřiny, protože podváděli při kontrole bezpečnosti jaderné elektrárny. Zatím byla jediná, ale je vidět, že je to možné, když se chce. Kdybychom v té době měli politiky, kteří by kolaborovali s exportéry elektřiny a „přimhouřili oko“, měli bychom možná v Dukovanech Černobyl jako na Ukrajině, tehdy Ukrajinské SSR.
Současní politici kolaborují s uzavřením uhelných elektráren a dovozem zemního plynu. Dokážete si představit, co to znamená pro naši bezpečnost v souvislosti se dvěma válkami, jedné nad potrubím a druhé u průlivu, kde projíždějí tankery? Je potřeba, aby lidé toto riziko znali.
Půjde váš spolek Krajina lidí do voleb?
Pokud se podíváte do stanov, spolek je apolitický a ani není registrovaný jako politická strana. Řada našich členů nebo příznivců kandidovat bude, a to jak v obecních volbách, tak i do Senátu. Z hlediska spolku je to jejich osobní věc. Krajina lidí nabízí odbornou pomoc každému, kdo respektuje její cíle a odborný program, bez ohledu na barvu volebního dresu. Potřebujeme, aby naše obce i naši zemi v Senátu zastupovali slušní a zodpovědní lidé, a těm nabízíme odbornou i lidskou pomoc. V minulosti jsme jezdili na desítky odborných akcí a budeme jezdit dále, před volbami i po nich.
Co považujete za největší přínos vaší činnosti?
Určitě nezávislou analýzu akceleračních zón. Ta otevřela lidem oči. Dnes je to všeobecně známá skutečnost a kdo nechce, nemusí se nechat oklamávat aktivisty, médii ani politiky, že je v rekvírování našich polí a lesů nějaký bruselský závazek nebo energetická budoucnost nové generace. Pro lidi je podstatné, aby si uvědomili, že se u nás na polích a v lesích žádné větrné ani solární parky stavět NEMUSÍ. Nikdo kromě vlastní vlády nás do toho nenutí, nikdo nám to nenařídil, naše energetická soustava na rozdíl od té německé nekolabuje a nepotřebných ploch pro akcelerační zóny máme třikrát tolik, než je jich do Bruselu potřeba. To jsou všeobecně známé skutečnosti.
Vyhlášení akceleračních zón bude před volbami. Nebo naopak nebude, pokud dostane vládnoucí koalice rozum. Když už ukázali, jak jim jde „108“ do Turecka nebo do Čapího hnízda, stačí jenom zvednout ruku. Když nechtějí, budou lidé vědět, že v tom jede něco jiného. Jedinou silou, která je k tomu může přinutit, jsou hlasy voličů. Současný návrh akceleračních zón není naší energetickou budoucností ani přáním z Bruselu. Zuzana Mrázová i celá vláda mají ještě možnost předělat jej na ty opuštěné doly a elektrárny i na logistické haly.
Jinak volíme krajinu zničenou minulým režimem na stávajících lokalitách a krajinu zničenou tímto režimem na nových lokalitách, a to na příkaz vlády, který je v rozporu se zákony a závazky, na které se neprávem vymlouvá.
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