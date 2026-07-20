Nová kultura pražské kavárny: Proč letí jazyk oděské galerky?

Pane doktore, předseda Senátu Miloš Vystrčil chce, aby dnešní opozice navrhla protikandidáta proti Petru Pavlovi. Zajímavé však je, že ve druhém kole by Vystrčil podpořil Pavla a sám prý kandidovat nechce. Jak se v tom má člověk vyznat?
Když Andrej Babiš upozorňuje na skutečnost, že prezident Pavel „neprezidentuje“, ale že vede předvolební kampaň za své znovuzvolení, má pravdu. Tato kampaň není veřejně vyhlášena, nejsou ustaveny volební štáby a otevřené kontrolovatelné účty, ale mimovolební agitace se už stala zcela zřejmou.
Jistě bude zajímavé, jak se k tomuto stavu věcí postaví soudní autority. Víme, že ve Francii na podobné věci doplatil François Fillon, stejně jako Marine Le Pen. Podobné problémy měl i Silvio Berlusconi a další v evropské minulosti. Od autorit EU se asi zaujetí postoje k této věci nesetkáme, pokud by nešlo o Andreje Babiše. Pak by ovšem byl k použití mustr Čapí hnízdo nebo trochu inovovaný „střet zájmů“.
Pan předseda Senátu Vystrčil sice není nejvýznamnější osobností české politiky, ale jeho ctižádostivost je proslulá i za hranicemi ČR. Asi proto se za zavřenými dveřmi Hradu a Valdštejnského paláce začíná hrát hra o budoucnosti minulost, která jistě nebude zajímavější než osobnosti, které se ji chtějí účastnit. Ale chcete-li odpověď na svou otázku – ani čert by se v tom dnes o prázdninách nevyznal!
Českým internetem obchází „přízrak“ blogera vystupujícího jako Thomas Paukner. Jako „přízrak“, který je děsí, ho vnímají zejména liberální novináři, které dotyčný obviňuje, že zamlčují závažné kauzy současné opozice. Liberální novináři Pauknerovi spílají a jeho zjištěními se z většiny nechtějí zabývat, protože je to „anonym“. Chápete je, nebo je to alibismus?
Státy se udržují idejemi, které je zrodily! To je tak triviální poznatek, že se skoro stydíme jej připomínat. Typickým znakem české politiky, vlastně už od listopadu 1989, je, že se odehrává ve vzorci, který bychom mohli nazvat kulturou seznamů a udání. Málokdy známe autory, ale pojmenovaní jsou jen distributoři. Někteří historici si pamatují, jaké byly pověstné Hitlerovy likvidační rozkazy, které se týkaly konce druhé světové války. V Praze je K. H. Frank z nějakých důvodů nepodepsal a nevydal, ale jako technologie manipulací se tento model neustále opakuje. Jeho součástí bylo pálení archivu Desek zemských a seznamy agentů A a B, které zmizely nejen v Praze, ale snad i v zahraničí.
Seznamy mají pro silové složky pracující v zákulisí politiky výhodu, že jsou kdykoli použitelné a zneužitelné. Dodnes víme, kdo podepsal Antichartu, jaký seznam svých kolegů uváděl Václav Havel ve svém Deníku psaném ve vězení. (Mimochodem po mnoha letech publikované na titulní stránce Lidových novin jedním z bratří Duškových.) Pod jménem Šuman, které bylo totožné s poslancem Vladimírem Šumanem z ODA (1992–1996), se objevil pravděpodobně slovenský agent Šuman a když bylo třeba, kolotoč se mohl znovu a znovu roztáčet.
Tentokrát je to tedy Thomas Paukner, který by nás měl uvést na pravou cestu poznání a diskreditace dnešní opozice. Opatrnosti proto nikdy nezbývá, ale touha pracovat v pološeru je stále věčná.
Každopádně velká média dlouhodobě oslabují a díky technickému pokroku se každý může stát „novinářem“. Je to dle Vás vlastně dobře, protože to demokratizuje veřejnou diskusi, nebo to vytváří chaos? Ti „velcí novináři“ se na to každopádně dívají s despektem.
Média a digitální kultura je historické téma, které prochází až překotnými proměnami. Právě jsme byli téměř fyzicky přítomni velké události, kterou bylo audiovizuální a digitální zpracování z oboru nedivadelní scénografie. Nebylo to nic jiného než právě skončené mistrovství světa v kopané, které bylo tak dokonalé, že už fotbal, řekněme s trochou nadsázky, vůbec nepotřebovalo. Zatímco reportéři a zpravodajové byli součástí této vlny „umělé inteligence“, komentátoři z řad sportovců byli jiného názoru. Myslím, že to byl Karel Poborský, jeden z přirozeně nejinteligentnějších sportovců stále aktivních v tomto druhu zábavy, upozornil na to, že v této velkolepé až barnumské podívané se sport stal rekvizitou a nikoliv smyslem a účelem jeho konání.
Podobně bychom mohli dnes tvrdit, že tento velký chaos může ovlivnit „demokratizaci“ sportu. A přemýšlet o tom, podobně jako velcí filosofové evropské minulosti, zda se tato demokracie nemění v tyranii. Útěchou nám budiž, že dávno víme, že pod sluncem toho mnoho nového není a že není malých rolí ani mezi „velkými novináři“, ale, jak řekl Stanislavskij, jsou jen malí herci.
Mě už několikrát v minulých letech napadlo, že občanské iniciativy, které třeba protestovaly proti postoji Fialovy vlády k Ukrajině nebo protestují proti omezování svobody slova v EU, jsou označovány jako něco špinavého. Lůza, dezoláti, ruští agenti... Přitom Václav Havel vzýval skutečnou občanskou společnost. Jak to vnímáte?
Je to paradox, a není to typické jen u nás doma za humny, že ve jménu pravdy je možné páchat kdejaké zlo. Možná si neuvědomujeme my všichni, kteří tuto proměnu slovní zásoby českého jazyka posledních let ve prospěch argotu prožíváme, že se tím hlásíme k nové kultuře. Třeba jen mírně propagované v provedení slovníku Karla Šípa v jeho populárních televizních vysíláních Všechnopárty. Ta hlubší úroveň podobné mluvy jsou vyjadřování různých poslanců, ministrů a osob veřejně činných obecně.
Dávno jsou zapomenuti Pátečníci bratří Čapků! Ale kde dnes také hledat osobnosti jako byl Karel Poláček, Josef Kopta, František Langer, Josef Šusta, Vilém Mathesius a politické osobnosti jako byl Tomáš Masaryk nebo Edvard Beneš? Jeden z pamětníků, asi Karel Steinbach, vzpomíná, že prezident Masaryk říkal o člověku, kterého si nevážil, že to je „nepěkný člověk“. Tomu by se dnes dokázal vysmívat i emeritní ředitel Ústavu pro jazyk český ČAV.
O politicích a političkách ani nemluvě. Ti a ty dokonce používají jazyk oděské galerky, který je jim bližší než žargon pařížského předměstí, nebo studentskou hantýrku amerických universit. Václav Havel, kterého zde můžeme vzpomenout pro jeho zájem o ptydepe a chorukor, uměl také někdy vystřelit pověstný cimrmanovský šrapnel, ale přece jen, alespoň na veřejnosti, nezapomínal na svoje velkoburžoazní vychování.
Všiml jste si také, že když se někdo vrhne do nějaké občanské aktivity a není příslušníkem „pražské kavárny“, hned se vyrojí otázky: Co je za tím, proč to dělá, kdo to platí, čí je to agent?
V poslední době se nám zdá, že i kdybychom byli příslušníky té nechvalně známé „pražské kavárny“, nemuseli bychom být zrovna bráni na milost. Je to takový zvláštní projev tradiční české malosti. Když nejsou argumenty, kterými bychom dokázali přesvědčit svého oponenta o svém názoru v diskusi, hledáme pihy na kráse. Jan Neruda k tomu měl hezký verš – a kdyby třeba všichni svatí, což, všimnou si ho Češi paličatí, buď svatý rád, když není bit.
František Koukolík a Jana Drtilová toto téma opakovaně studovali, a proto doporučuji přečíst si jejich knihu Život s deprivanty (2001 a dále) a obě její části Základy stupidologie a Zlo na každý den. Nebo Koukolíkovu Mocenskou posedlost (2018) a připomenout si biblické Marnost nad marnost a všechno je marnost.
Je sice pravda, že někteří naši spoluobčané, zejména ti zvolení z vůle lidu, připomínají spíše Běsy Fjodora Michajloviče Dostojevského, ale tento klenot světové literatury zde neuvádíme jako autoritu, protože nám není jasné, zda bychom za to nemohli být kaceřováni jako ruští agenti. Samozřejmě všemi, kteří se s tímto autorem mohou seznámit díky nedokonalostem AI, anebo i toho jsou díky své velikosti ušetřeni.
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