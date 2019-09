Pirát z Liberce: Vy ničíte zemi potomkům a ještě se budete posmívat holce, co s tím chce něco dělat?

ROZHOVOR „Jestli celá kauza něco krásně dokázala, tak to, že jsme mohli Andreji Babišovi nahlédnout pod škrabošku. Jeho chování bylo nedůstojné až zbabělé. Vadí mi, že vysíláme do vedení země bezpáteřní oportunisty. Dobré premiéry jsme v podstatě měli naposledy za první republiky,“ myslí Ondřej Kolek, předseda Pirátské strany v Libereckém kraji. „Ničíme bez uzardění Zemi našim potomkům, a ještě se u toho na internetu posmíváme mladé holce, která to chce změnit. Diskuse racionální není, protože vrcholní politici buď odmítají racionální vysvětlení, nebo se jimi jednoduše neřídí,“ konstatuje k diskusím o Gretě Thunbergové.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše a jeho rodiny ve věci kauzy Čapí hnízdo. Celou věc ještě může zvrátit nejvyšší státní zástupce, ale prozatím to vypadá, že Babiš je z problému venku. Jaký je k tomu prosím váš komentář?

Po pravdě jsem čekal něco jiného, než že po dlouhých měsících přijde pan Šaroch s argumentací, že Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky udělení dotace, a předloží dokument plný začerněných pasáží. Překvapilo mě, že bylo legální účelově založit firmu (Farma Čapí hnízdo), dát ji mimo svou existující velkou firmu (Agrofert) a získat dotaci určenou pro malé a střední podniky. Nic nemění na tom, že jde o podvod, i když bohužel legální.

Kolem celého projektu a angažmá pana Babiše je od začátku mnoho nesrovnalostí. Na kameře byl nejprve zastižen, jak se chlubí, že jde o jeho nejlepší projekt. Po rozjetí kauzy tvrdil, že s tím nemá nic společného. Pak „vrátil“ peníze, i když tvrdil, že nic neukradl. Přísahal na zdraví dětí, pak nechal syna odvézt na Krym. Celou dobu mluví o účelovce, ale tou byla hlavně jeho žádost o dotaci na Čapí hnízdo.

Ať již čtenáři vnímají morálku jakkoli, Agrofert vlastněný Andrejem Babišem se choval vypočítavě a přisvojil si něco, co nebylo smyslem podpory státu. Je to, jako by vám soused nabídl pivo a vy byste šli a vzali si celou basu, vždyť přece neříkal, kolik si jich máte brát.



Co vyplývá ze samotného konstatování prezidenta o abolici. Co tím sleduje?

Nevím, co všechno tím sledoval. Jednání pana Miloše Zemana již dlouho postrádá srozumitelnost a možná to jen tak řekl. Což ale neznamená, že tím skutečně nechtěl něčeho docílit. Možná jen ujišťoval svého politického druha, že se nemá čeho bát, že to pro něj dobře dopadne. Třeba šlo o vzkaz vrchnímu státnímu zástupci, aby se o nic raději nepokoušel. Pouze spekuluji, protože Miloš Zeman svou motivaci ke slovům o abolici nevysvětlil.

V každém případě to vyvolává dojem, že prezident ví o nevině vyšetřovaných dříve než státní zastupitelství a nabízí milost ještě před dokončením procesu. To je nežádoucí ovlivňování, ať se to komu líbí, jak chce.



Někteří komentátoři tvrdí, že smyslem celého letního seriálu o Šmardovi bylo, že chtěl Zeman dostat ČSSD z vlády. Aktuálně nový ministr kultury Lubomír Zaorálek řekl, že ve vládě, která by se podílela na abolici, by nezůstal. Může se stát, že Zeman začne zase čeřit vodu, aby sociální demokracii dostal z vlády?

Pan Šmarda byl pikovým esem v ruce Miloše Zemana. Velká partie s ním ale nakonec zahrána nebyla. Byla zničena kariéra dvou galeristů a pomohlo se kamarádovi s bouráním historických lázní. To je stopa vyšlápnutá Milošem Zemanem podrážkou pana Šmardy.

Jinak vše nasvědčuje tomu, že Miloš Zeman má na stará kolena tři hlavní koníčky: I. totalitní režimy jako Rusko a Čínská lidově demokratická republika, II. rozdělování české společnosti a III. rozcupování ČSSD, která si v tom ještě rochní a sama nabíhá proti vidlím.

Milion chvilek slibuje obří demonstrace, ale trestní stíhání Andreje Babiše nyní nejspíše padlo. Bude to tedy méně masivní, nebo už jsou lidé na Zemana a Babiše tak naštvaní, že přijdou tak jako tak? Hrozí podle vás třeba, že se objeví i zcela nový skandál?

No, zcela nový skandál nevím, ale mnohem větší průšvih než dotace na Čapí hnízdo je otázka falešně vykázané reklamy a s tím související stamiliony (272 mil. Kč za tři roky) od Agrofertu na fiktivní reklamní činnost. Kromě toho, že to jasně dokazuje propojení Agrofertu pana Babiše s Farmou Čapí hnízdo, jde zřejmě o masivní daňový únik.

Další věc je přetrvávající střet zájmů, protože Andrej Babiš je prokazatelně osobou ovládající Agrofert. Vzhledem k tomu, že ministerstva ovládaná hnutím ANO neprojevují byť minimální snahu o objektivitu a že Milion chvilek nešlo primárně o Čapí hnízdo, nečekám menší účast, spíš naopak.

Je ale s podivem, jak je ticho po pěšině kolem Marie Benešové, staronové ministryně, kolem které se letošní demonstrace dosti točily. Zdá se, že v tomto měly protesty aspoň kosmetický dopad, protože Marie Benešová byla v minulosti velmi aktivní, teď se spíše drží zpátky.

Poslankyně Miroslava Němcová v reakci na slova hlavy státu o abolici vyzvala k tomu, aby byl Zeman sesazen. Miloš Zeman podle ní sráží právní stát na kolena a měl by být zbaven prezidentského úřadu. Jaký je váš názor?

Miloš Zeman rozhodně není člověk lpící na právu, pravdě a cti. Nicméně velká část jeho formálního jednání je umožněna vágností řady pasáží naší ústavy. Patřím k těm, kteří si přejí jasné lhůty pro rozhodnutí ústavních činitelů. Kdyby třeba Senát pracoval letošní rok na tomto, udělal by víc než vypracováním kompetenční žaloby na prezidenta.

Musíme chápat, v jakém stavu se nachází česká společnost – nesnášíme se navzájem, nerozumíme si a nechceme si porozumět. Dívejte se pozorně, komu tento stav přináší plody. Miloš Zeman byl zvolen občany, a i když jsem volil jiné kandidáty, respektuji, byť s lítostí, rozhodnutí těch, kteří si vybrali tuto cestu. A pokud lidé, kteří pro prezidentský úřad chtějí, řekněme, slušnou, vzdělanou a reprezentativní osobu, která naši zemi opět spojí a nebude nadbíhat žádným velmocem, pak nesmí do druhého kola vpustit další vlažnou vodu po kolena, ale někoho, kdo dokáže oslovit část bývalých voličů Zemana.

Souhlasíte s tím, že ať už kauza skončí jakkoli, na Babišovi ulpěla jakási pachuť či stopa podvodu, kterou už nesmyje?

Odpověděl jsem na to částečně už v rámci první otázky. Jestli celá kauza něco krásně dokázala, tak to, že jsme mohli Andreji Babišovi nahlédnout pod škrabošku. Jeho chování bylo nedůstojné až zbabělé. Část voličů za tu dobu ztratil, nahradil si to ale vysáváním preferencí ostatních stran, zejména KSČM a SPD. Jestli mně něco u nás občanů Česka vadí je to, že vysíláme do vedení země bezpáteřní oportunisty. Dobré premiéry jsme v podstatě měli naposledy za první republiky.



Někdejší mluvčí Ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt věc okomentoval, cituji: „Tzv. demokratická opozice by se měla konečně smířit s tím, že jí nikdo shůry nepomůže. Pokud chce vyhrát politický souboj, musí začít něco pořádného dělat. Je pro demokracii v Česku vlastně dobře, že tenhle souboj za opozici nevyhráli státní zástupci nebo zubatá s kosou.“ Souhlasíte?

Státní zástupci přece nemají rozhodovat s ohledem na něčí prospěch. Jsem ale rád, že přes jalovost výstupu dlouhodobé práce pana Šarocha se tu nekoná žádná hysterie. Nejsem si ale jist, co by se dělo, kdyby byl verdikt opačný. Souhlasím ale s tím, že dnešní stav, pokud nebude zmařen jeho potenciál, může vést k očistě, jisté kolektivní duševní hygieně. A to právě snahou dnešní směřování Česka překonat vlastní pílí jednotlivců a prohlubováním občanské společnosti. Buď budeme dál směřovat k masivnímu rozdělení české společnosti a jakési neonormalizaci a v důsledku možná k něčemu horšímu, nebo se nám podaří velká obroda národa. To poslední občanům Česka moc přeji.

Na klimatickém summitu v New Yorku zazněl projev švédské aktivistky Grety Thunergové, která s velmi ostrou dikcí zaútočila na světové politiky. „Ukradli jste mi dětství a mé sny. Jsme na počátku velkého vyhlazení a vy o tom nechcete mluvit. Jestli s tím nic neuděláte, nikdy vám to neodpustíme,“ řekla mimo jiné. Do jaké míry její vystoupení přispěje k racionální mezinárodní diskusi o potřebách boje se změnou klimatu? A je vůbec diskuse k tomuto tématu racionální, nebo jde spíše o souboj emocí?

Greta je jen současnou tváří obrovského podílu lidí na planetě, kteří chtějí změnu v přístupu k vazbě mezi ekonomikou a stavem Země. O dramatickém zhoršování životního prostředí se mluví přinejmenším od 70. let 20. století. Co se za tu dobu podařilo udělat? Hodně. Zpomalilo nebo zastavilo se vybíjení některých mořských obratlovců, zvýšili jsme účinnost motorů, zachránili ozónovou vrstvu, hledáme nové zdroje energie, čistíme odpadní vodu a mnoho dalších věcí.

Přesto se tempo vymírání rostlin a živočichů i celkové znečištění zrychluje. Protože záchranná opatření nepřijali všichni a další z nich slevují, aby náhodou nebyli v nevýhodě. Ničíme bez uzardění Zemi našim potomkům, a ještě se u toho na internetu posmíváme mladé holce, která to chce změnit. Diskuse racionální není, protože vrcholní politici buď odmítají racionální vysvětlení, nebo se jimi jednoduše neřídí. Projevy této aktivistky mohou skutečně působit až úsměvně, koneckonců je velmi mladá, ale obsahu jejího sdělení se smát nemohu.

Prezident Miloš Zeman nebude ani letos veřejně slavit 17. listopad. Zapálí svíčku doma a bude vzpomínat. V médiích připomenul, že věnce a kytice od něj a premiéra skončily loni v koši, a také zopakoval, že na Národní třídě nešlo o „krvavou řež“ nebo „nestandardní masakr“. Je v pořádku, že Zeman veřejně nevystoupí, ani když si připomínáme 30. výročí od sametu?

Pokud by šel Miloš Zeman tento svátek opět oslavovat s komunisty a neonacisty, jak se stalo před vyhozením jeho kytice, pak je dobře, že zůstane doma. Doma by měli zůstat i ti bývalí estebáci, kteří se nepotkali se sebereflexí a trvají na tom, že nic špatného za totality neudělali. Chtěl bych dobrého prezidenta či prezidentku, kteří by s námi mohli tento svátek kultivovaně oslavit.

autor: Oldřich Szaban