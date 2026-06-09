Povídání se čtenáři PL. Červený při něm narazil do Pavla

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09.06.2026 21:04 | Rozhovor
autor: Karel Výborný

Z PROFILŮ Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé sobě) v odpovědích čtenářům ParlamentníchListů.cz odmítl myšlenku evropského superstátu i slepé spoléhání na jednotná řešení z Bruselu. Kritizoval Green Deal, emisní povolenky, zákaz spalovacích motorů i přeregulování podnikání. „Spoléhat se musíme především sami na sebe,“ uvedl. Řeč byla také o financování České televize a Českého rozhlasu, cenách pohonných hmot nebo přečerpávacích vodních elektrárnách.

Povídání se čtenáři PL. Červený při něm narazil do Pavla
Foto: Hans Štembera
Popisek: Igor Červený, ministr životního prostředí

Čtenáři ParlamentníchListů.cz využili možnost zeptat se Igora Červeného prostřednictvím jeho profilu a dostali zde odpověď přímo od ministra životního prostředí.

Mgr. Igor Červený

  • AUTO
  • ministr živ. prostředí
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Jeden ze čtenářů se ministra ptal, zda lze spoléhat na evropský koordinovaný přístup, když podle něj za většinu problémů v energetice i dalších oblastech může právě Evropská unie.

Červený odpověděl, že slepě se na jednotná řešení z Bruselu spoléhat nedá. Pokud by koordinovaný přístup znamenal, že někdo vymyslí jedno řešení pro všechny státy bez ohledu na jejich podmínky, nic dobrého to podle něj nepřinese. „Takových příkladů jsme za poslední roky viděli až příliš mnoho. Souhlasím s Vámi, že velká část problémů v energetice, průmyslu, dopravě i zemědělství vznikla právě kvůli špatně nastavené evropské politice. Green Deal, emisní povolenky, tlak na rychlé odstavování stabilních zdrojů, zákaz spalovacích motorů nebo přeregulování podnikání vytvořily prostředí, ve kterém Evropa ztrácí konkurenceschopnost a lidé platí vyšší ceny,“ uvedl ministr.

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Podle Červeného nejde o rozumnou ochranu životního prostředí, ale často o ideologii, která ignoruje fyziku, ekonomiku i sociální realitu. Evropská spolupráce ale podle něj smysl mít může, například u energetické infrastruktury, bezpečnosti dodávek, podpory jádra, ochrany průmyslu nebo vyjednávání s velkými světovými hráči. „Česká republika má spolupracovat tam, kde nám to přináší konkrétní výhodu. Není tedy důvod proto, abychom jako stát automaticky přijímali jednotná řešení, která poškozují naši energetiku, průmysl, dopravu nebo peněženky občanů,“ napsal Červený.

Ani on prý Evropskou unii nevidí růžově. Za řadu současných problémů podle něj nese spoluodpovědnost. Zároveň ale v Evropě pozoruje změnu atmosféry. Německo podle něj naráží na důsledky drahé energie, Francie tvrději hájí jádro, Itálie mluví o ochraně průmyslu, Polsko brání své národní zájmy a střední Evropa znovu hledá společný hlas. „Proto bych to nepostavil tak, že se máme na evropský koordinovaný přístup spoléhat. Spoléhat se musíme především sami na sebe. Na vlastní energetickou strategii, stabilní zdroje, jádro, rozumnou práci s obnovitelnými zdroji, modernizaci sítí a ochranu průmyslu. Evropskou úroveň máme využívat jen tam, kde nám pomáhá, a tvrdě odmítat tam, kde nám škodí,“ dodal ministr životního prostředí.

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Další dotaz mířil na federalizaci Evropské unie a vznik „Spojených států evropských“, o kterých v minulosti mluvil prezident Petr Pavel. Červený takovou představu odmítá.

„Ne, s myšlenkou vzniku ‚Spojených států evropských‘ nesouhlasím,“ uvedl. Připouští, že Evropa bude v době globálních velmocí čelit velkému tlaku a v některých oblastech musí postupovat koordinovaněji. Z toho ale podle něj nevyplývá, že řešením má být evropský superstát.

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Česká republika má podle Červeného spolupracovat v bezpečnosti, obraně, energetice, ochraně vnější hranice, průmyslové politice nebo obchodu. To je ale něco jiného než federalizace, která by oslabovala pravomoci národních států. „Právě poslední roky podle mě ukazují, že více centralizace automaticky neznamená lepší výsledky. U Green Dealu, emisních povolenek, zákazu spalovacích motorů, přeregulování průmyslu nebo některých zásahů do každodenního života lidí vidíme, že evropská politika často nejvíc selhává právě tam, kde se vzdaluje realitě jednotlivých zemí,“ varuje Červený.

Ministr zároveň zdůrazňuje, že není zastáncem odchodu z Evropské unie. Členství v EU je podle něj pro Českou republiku ekonomicky i bezpečnostně důležité. Právě proto ale musí Česká republika v EU hájit své zájmy tvrději. „Evropa nepotřebuje Spojené státy evropské. Potřebuje silné národní státy, které spolu umí spolupracovat tam, kde to dává smysl, a které si zároveň ponechají odpovědnost vůči vlastním občanům. Potřebuje méně ideologie, méně regulací, méně zásahů do soukromí a podnikání, a více zdravého rozumu, bezpečnosti, konkurenceschopnosti a dostupné energie,“ uvedl.

Česká republika má být podle něj v EU, ale ne jako provincie budoucí federace.

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Čtenáři se ptali také na financování České televize a Českého rozhlasu. Podle Červeného veřejnoprávní média budou vždy placena z veřejných peněz. Spor podle něj není o to, zda mají existovat, ale o způsob financování a odpovědnost za hospodaření. „Současný poplatek ale považujeme za nespravedlivý. Platí ho lidé bez ohledu na svou životní situaci, často i ti, pro které je každá stokoruna znát. Proto se v první fázi řeší úleva pro vybrané skupiny, například seniory, zdravotně postižené, nezaopatřené mladé lidi nebo menší firmy,“ vysvětlil ministr.

Financování z rozpočtu podle něj nemá znamenat nejistotu podle politické nálady. Musí být nastaven jasný mechanismus, garantovaná částka a pravidla, která ochrání nezávislost médií, ale zároveň umožní kontrolu veřejných výdajů.

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„Veřejnoprávní média mají mít svobodu ve své redakční práci, ale nemají být mimo debatu o efektivitě a odpovědnosti,“ napsal Červený s tím, že nejde o válku proti ČT nebo rozhlasu, ale o férovější a transparentnější systém bez samostatné daně pro domácnosti.

V další odpovědi odmítl, že by šlo o snahu získat politické body. Současný systém podle něj dopadá na domácnosti, seniory, firmy, státní instituce i sociální zařízení často bez ohledu na to, zda dané služby využívají. „Financování z rozpočtu neznamená bianko šek. Naopak musí být spojeno s jasnou částkou, kontrolou hospodaření ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu a tlakem na efektivitu,“ uvedl ministr.

Podle předloženého návrhu má jít zhruba o 7,8 miliardy korun ročně pro Českou televizi a Český rozhlas dohromady, tedy podle Červeného méně než současný výběr poplatků. „Nejde tedy o to vzít peníze školství, zdravotnictví nebo obraně, ale o to přestat vybírat samostatnou povinnou mediální daň, která dopadá úplně na každého bez ohledu na to, jestli služby využívá, a nastavit transparentnější systém,“ dodal.

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Další dotaz se týkal přečerpávacích vodních elektráren. Červený s myšlenkou jejich většího využití souhlasí. Česká energetika podle něj nemůže stát jen na přidávání dalších fotovoltaik bez řešení stability sítě a akumulace. „Proto přečerpávací vodní elektrárny považuji za jednu z nejlepších forem velkokapacitní akumulace energie. Máte rovněž pravdu, že samotné přidávání dalších solárních elektráren bez posílení sítí a bez akumulace naráží na limity,“ uvedl ministr.

Podporovat je podle něj třeba nejen nové zdroje, ale i stabilitu soustavy, ukládání energie a chytré řízení spotřeby. Evropské prostředky na podobné projekty podle něj využitelné být mohou, záleží ale na konkrétním programu a připravenosti projektu.

Červený zmínil také plavební stupeň a plavební komoru Děčín, kde by vodní elektrárna podle odhadů mohla zásobovat významnou část spotřeby města, až zhruba třetinu elektrické energie. „To je přesně příklad stavby, která nemá být jen ‚betonem v řece‘, ale víceúčelovým projektem: pro dopravu, energetiku, hospodaření s vodou i regionální rozvoj,“ napsal ministr.

Přečerpávací vodní elektrárny podle něj mají být součástí české energetické budoucnosti jako důležitý doplněk k obnovitelným zdrojům, jádru a moderní síti. „Potřebujeme méně ideologie, méně dotačního chaosu a více projektů, které dávají smysl v reálném životě,“ shrnul Červený.

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Na ministra mířil také dotaz k zákonu, který by v mimořádných situacích umožnil operativně regulovat ceny pohonných hmot. Čtenář se ptal, zda nejde o návrat k plánované ekonomice.

Červený odpověděl, že Motoristé sobě nejsou a nebudou stranou plánované ekonomiky. Nechtějí podle něj, aby stát běžně určoval ceny nebo nahrazoval trh. „To už jsme tu jednou měli a dopadlo to přesně tak, jak píšete: nedostatkem, zaostáváním a pokřivením ekonomiky,“ uvedl.

Navrhovaný zákon ale podle něj takto chápat nelze. Má jít o nouzový a dočasný nástroj pro mimořádnou situaci na trhu s pohonnými hmotami, například při vážném geopolitickém výpadku nebo prudkém cenovém šoku. „Základním cílem je zabránit opakování situace podobné roku 2022, kdy prudký růst cen energií a pohonných hmot výrazně přispěl k vysoké inflaci a zdražil život prakticky všem občanům i firmám,“ vysvětlil ministr.

Pohonné hmoty podle něj nejsou běžné zboží, protože bez nich nefunguje doprava, zásobování, záchranné složky, zemědělství ani průmysl. „Smyslem zákona proto není řídit trh, ale mít v ruce pojistku pro výjimečný okamžik, kdy by nečinnost státu mohla způsobit mnohem větší škody,“ dodal Červený.

Závěrem se Červený vyjádřil i k tomu, zda Evropskou unii fakticky neurčují hlavně Německo, Francie a Benelux. Podle ministra by bylo naivní tvrdit, že tyto státy nemají mimořádně silné postavení. „Mají. Jsou to velké státy, mají velkou ekonomickou váhu, počet obyvatel, dlouhodobě vybudované diplomatické sítě a často i schopnost prosazovat své zájmy mnohem tvrději než menší státy,“ napsal. To ale podle něj neznamená, že Česká republika je bezmocná. Problém byl i v tom, že do Bruselu příliš často přijížděla pozdě, nepřipravená, bez spojenců a bez jasné vyjednávací strategie.

Červený současně uznal, že Evropská unie má v posledních letech nebezpečnou tendenci rozšiřovat svůj záběr do oblastí, kde by měla být zdrženlivější. Zmínil regulace aut, bydlení, energií, podnikání, obalů, emisních povolenek nebo digitálního prostoru. „To je přesně důvod, proč říkám, že Česká republika nemá být poslušným vykonavatelem, ale aktivním a tvrdým hráčem,“ zdůraznil ministr.

Řešením podle něj není rezignace ani odchod z Evropské unie. Řešením je dělat evropskou politiku profesionálněji, dříve, tvrději a s jasným vědomím českého národního zájmu. „Česká republika musí být v EU slyšet. Ne jako země, která jen automaticky souhlasí, ale jako průmyslová, exportní a sebevědomá země, která ví, co chce. Méně ideologie, méně regulací, méně zásahů do života lidí, více konkurenceschopnosti, dostupné energie, bezpečnosti a respektu k národním státům. To je směr, který prosazuji,“ uzavřel Igor Červený.

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ČR , ČRo , ČT , ekonomika , EU , média , obrana , Pavel , Suverenita , Svoboda , Červený , z profilů

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že se chystá EU změnit označování piva? Prý to není vůbec pravda, ptal jsem se na to poslance Zdechovského a že se něco takového chystá odmítá i Evropská komise i Český svaz pivovarů. Šíříte dezinformace nebo z čeho vycházíte, že má ke změně dojít? A jestli lžete, tak proč? Vím, že nemáte EU v lásce...

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