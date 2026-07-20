Ústavní právník: Petr Pavel vyhrožuje porušením ústavy. Veřejně

Pane doktore, 13.7. jste obratem reagoval na naši otázku, zda má premiér povinnost se scházet s prezidentem. Ale seriál reakcí prezidenta na premiéra, a pak jeho na něj, asi jen tak brzy neskončí. Jedním z možných vysvětlení je, že si prezident chce s pomocí Ústavního soudu přivlastnit moc, jakou mu ústava nedává.
Když se vrátíme k čl. 64/2 Ústavy, čili k právu účasti prezidenta na jednání vlády, nejde o politický, nýbrž o výsostně ústavněprávní vztah. Zjednodušeně vzato, založený na jednom konci tohoto vztahu jeho pravomocemi podle čl. 63 Ú. A na druhém konci zákonodárnou iniciativou a posláním především tří resortů – spravedlnosti, zahraničí a obrany.
Který prezident republiky vykonával svůj úřad nejdůstojněji?
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Který prezident republiky vykonával svůj úřad nejdůstojněji?
Uvedu příklad – přijde-li ministerstvo spravedlnosti s pozměňovacím návrhem k některému z ustanovení trestního zákona, tak podle čl. 64/2 Ústavy má „prezident právo projednávat s jejími členy (v tomto případě s ministrem spravedlnosti) otázky, které patří do jejich působnosti“.
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Anketa
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Dodávám, že je pouze na vůli prezidenta – nikoli jeho povinností – využít svého práva zakotveného v čl. 64/2 Ústavy. Ze zkušenosti právního poradce prezidenta dodávám, že toto právo je využíváno sporadicky. Pavlovi předchůdci si prakticky počkali, zda vládní návrh vůbec projde martyriem legislativního procesu. Když ano, tak pokud je vskutku iritoval, využili práva veta, a vrátili ho Sněmovně.
To ale spíše potvrzuje, že současný prezident využívá svého práva podle čl. 64/2 Ústavy jako záminky k donucení premiéra s ním pravidelně, v měsíčních intervalech, jednat. Když vyloučíme ústavněprávní vztahy, tak ale o čem pak tyto schůzky můžou být z věcného hlediska?
Pak už zbývá jen „politika“. Stávající prezident často manifestuje politické představy a postoje rozcházející se s programovým prohlášením vlády Andreje Babiše. Potažmo politických subjektů, které jí v parlamentu podporují, neboť s cíli v ní obsaženými zvítězily ve volbách. To pak podporuje vysvětlení, že prezident chce vytrvale působit na premiéra, aby s jeho představami „sladil“ cíle vlády. Bezskrupulózně vyjádřeno, aby zradil sliby, které dal voličům...
Nezapomínejme, že ÚS bude projednávat prezidentovu kompetenční žalobu. Objevují se názory, že posílí pozici prezidenta na úkor parlamentarismu. Je to možné?
To je divoká úvaha. Jednalo by se o přepisování ústavy, což je v rozporu s čl. 9 Ústavy. Konkrétně s odstavcem prvním, podle něhož lze ústavu měnit jen ústavními zákony. A potažmo s odstavcem třetím, podle něhož výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění základů demokratického státu.
To by pak znamenalo odstraňování demokratického řádu založeného právě Listinou, což občany podle čl. 23 Listiny opravňuje postavit se na odpor. Vzhledem k tomu, že Ústava ČR ze zákona o Ústavním soudu č. 91/1991 Sb. nepřevzala jeho pravomoc podávat výklad ústavního zákona, tak by ani k něčemu takovému v tomto směru nemělo dojít.
Nejsme v první polovině devadesátých let, jak i tzv. disentní stanoviska k zamítnutým návrhům na zrušení některých aktů „pseudorevoluční legislativy“ Ústavním soudem, svědčila o tlaku, eufemicky řečeno, „historických okolností“.
V rozhovoru Aktuálně.cz z 19.7. „Můžu vládě znepříjemnit život…“ prezident pohrozil vetováním zákonů. Co o tom soudíte?
To má znamenat: „Když dostanu k podpisu oběma komorami Parlamentu přijatý zákon, tak ho vrátím Sněmovně jen proto, že se mnou nechce Babiš mluvit?“
Pokud by veto mělo být neopodstatněné, čili jen „z trucu“, tak se svěřil z úmyslu zneužít pravomoc prezidenta, zakotvenou v čl.50, odst.1 Ústavy. Kdyby na to doopravdy došlo, projevila by se nedomyšlenost této výhrůžky. Neboť podle odst. 2 platí: „Jestliže Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí.“ Mají-li vládní strany ve Sněmovně podporu 109 hlasů, měl by si uvědomit, že hrozí vetem suspenzivním, neboli odkladným. V praxi způsobujícím zdržení jen několika týdnů, které se připočítají k často i roční době projednávání…
Jak vyhovět přání těch, kteří říkají, že prezident a premiér mají kvůli blahu lidu spolu mluvit?
Republikán Donald Trump ve svém prvním prezidentském období čelil obdobnému tlaku ze strany předsedkyně Sněmovny reprezentantů za Demokratickou stranu, Nancy Pelosi. Když už to trvalo dlouho, souhlasil se setkáním, na kterém ji překvapil kamerovou technikou živého vysílání. Takže Honorable Pelosi kvapně odešla z Oválné pracovny, a s ní i její kampaň…
JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba, CSc. vystudoval Právnickou fakultu UK a Filozofickou fakultu UK. Kandidátská práce se věnovala problematice filosofie práva se zřetelem na lidská práva. Roku 1988 na základě pozvání USIA získal stáž na Kolumbijské univerzitě. Byl členem Fulbrightovy nadace a Konzultativního orgánu právnického prezidenta republiky.
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