V ČT se nic nezmění, vždyť ředitel Dvořák otevřeně spolupracuje s Babišovým okolím. Poslanec Volný ukazuje na velmi zvláštní náhody z poslední doby

ROZHOVOR Česká televize se nejspíš nezmění ani poté, co Sněmovna zvolí nové členy Rady ČT. ParlamentnímListům.cz to řekl poslanec Lubomír Volný. Názor podkládá svým tvrzením, že prý šéf České televize blízce spolupracuje s premiérem Babišem nebo jeho okolím.

Pane poslanče, ve středu bude Sněmovna vybírat šest nových členů Rady České televize. Jak to podle vás dopadne?

Jsem rozhodně kritikem toho, co z ČT udělal a stále dělá její současný generální ředitel. Co se týká volby nových členů Rady ČT, tak se obávám, že se prozatím nic moc nezmění.

Proč myslíte?

Jednak je u většiny kandidátů, kteří postoupili do druhého kola, zjevné, že jde o kandidáty Petra Dvořáka. Další věcí je, že s Petrem Dvořákem spolupracuje nejbližší okolí Andreje Babiše, a to dnes již zcela otevřeně.

Spolupráce? Vždyť případů, kdy premiér Babiš tvrdě kritizoval veřejnoprávní televizi, je nespočet.

Uvedu jen jeden příklad. V sobotu 28. března, v 17.55 uvede ČT1 první díl pořadu, který má název „Móda s Terezou Vu“. Na tom zdánlivě není nic zvláštního, avšak když se podíváme, jak tento pořad vznikl, tak uvidíme několik zajímavých „náhod“.

Stačí se podívat na osoby, které se u tohoto pořadu sešly. První osobou je modní návrhářka Tereza Wu. Na tom by samozřejmě nebylo nic podezřelého, kdyby manželem paní Terezy Wu nebyl hlavní politický a mediální poradce Andreje Babiše, pan Marek Hanč. Zvláštní náhoda. A aby těch „zvláštních náhod“ nebylo málo, tak zmíněný pořad pro ČT vyrábí, samozřejmě za úplatu, firma dlouholetého a opravdu velmi blízkého spolupracovníka generálního ředitele ČT Petra Dvořáka. Jde o společnost Czech info s. r. o. a o pana Jaroslava Berku, který tuto firmu vlastní. Co k těmto „náhodám“ dodat? Zajímavé je, že pořad poběží v sobotu na hlavním kanálu ČT1 hodinu před hlavními zprávami, tedy v exkluzivním čase.

Počkejte, ale to přece nemusí nic znamenat. Otevřeně nikdo o podpoře konkrétních lidí nebo šéfa ČT nemluví. Může jít o shodu okolností. Co myslíte?

Není možné vysvětlit si to jinak, než že zatímco pro oči voličů panuje mezi ČT a ANO vzájemná nevraživost, tak ve skutečnosti Petr Dvořák a Andrej Babiš spolupracují. ČT bude ve svém vysílání dělat zdarma reklamu ženě Babišova hlavního poradce, co jiného to může znamenat? Vlastně v takovém případě není ani nic divného na tom, že za tuto reklamu Česká televize prostřednictvím třetí osoby ženě hlavního poradce Andreje Babiše možná ještě zaplatí.

Nevyvozujete jen závěry ze spekulací? Máte důkazy? Každý se nějak živí, a pokud je někdo módní návrhář, jistě je pro něho moderování pořadu o módě lákavé a profesně zcela v pořádku.

O to nejde. Zkusme si představit, že by něco podobného dělala Česká televize pro ženu Marka Dalíka v době, kdy byl premiérem Mirek Topolánek.

Ptal jsem se na důkazy nebo aspoň přímé indicie. Z čeho vyvozujete, že to svědčí o nějaké politické spolupráci na úrovni premiéra nebo jeho důležitých lidí?

Smlouva na výrobu zmíněného pořadu byla podepsána koncem roku 2019, tedy bezprostředně po tom, co se po dlouhých peripetiích ve Sněmovně schválily výroční zprávy o hospodaření ČT. A kdo byl tehdy vůči zmíněným zprávám nejkritičtější? Odpovím si sám: společně s námi poslanci hnutí JEDNOTNÝCH to byli poslanci ANO.

Stejní poslanci ANO však nakonec pro výroční zprávy zvedli ruce a není žádným tajemstvím, že to udělali s velkou nechutí a až po důrazné osobní intervenci Andreje Babiše. Že by snad předseda ANO tlačil na své poslance kvůli tomu, aby žena jeho poradce mohla mít svůj vlastní pořad v ČT? To sice nepokládám za příliš pravděpodobné, ale úplně to vyloučit samozřejmě nelze. O něco pravděpodobnější asi je, že Andrej Babiš o této aktivitě svého hlavního poradce neví, ale jisti si tím být rovněž nemůžeme. Otázka, kdo a proč předsedu hnutí ANO přesvědčil, aby své poslance dotlačil ke schválení zpráv o hospodaření a jak to vlastně se vzájemnou animozitou Petra Dvořáka a hnutí ANO je ve skutečnosti, tak zůstává stále nezodpovězena.

Nechám každého, aby to posoudil sám. Jistě víme jen to, že poté, co Xaver Veselý na YouTube zveřejnil spot, kde se ukazuje, jakým způsobem Česká televize ve svém vysílání propaguje obchodní činnost společnosti, kterou vlastní generální ředitel ČT a jeho žena, se zde objevují další závažné indicie, ze kterých se dá usuzovat, že Petr Dvořák používá veřejnoprávní televizi jenom jako nástroj k prosazování svých vlastních obchodních a politických zájmů a že při své činnosti úzce spolupracuje s nejbližším okolím premiéra Andreje Babiše. Pro tuto skutečnost pak existují pouze dvě možná vysvětlení.

Jaká?

Buď generální ředitel ČT Petr Dvořák a premiér Andrej Babiš dělají hlupáky úplně ze všech voličů, a to včetně sympatizantů tzv. milionchvilkařů a jejich vzájemná nevraživost je jenom hra, anebo generální ředitel ČT a hlavní poradce premiéra Andreje Babiše dělají hlupáky úplně ze všech voličů… a navíc ještě z premiéra Andreje Babiše. Která z možností platí, však vědí jen pánové Babiš a Dvořák.

