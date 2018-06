Anna Šabatová: Je nezbytné postihovat špatné zacházení v zařízeních sociálních služeb

Lidé diskriminaci namítají nejčastěji v oblasti práce a zaměstnávání, včetně podnikání, nejčastějším důvodem je zdravotní postižení. V loňském roce jsme měli 84 případů zdravotně postižených, kteří se na nás obrátili s námitkou diskriminace.

Také jsme se připravovali na novou působnost, kterou vykonáváme až v letošním roce, a to je naplňování práv osob se zdravotním postižením a monitorováním jejich práv a naplňováním práva volného pobytu občanů Evropské unie a zákazu jejich diskriminace z důvodu státní příslušnosti.

Každým rokem vybírám několik témat jako legislativní doporučení. Dovolím si jenom velmi stručně tato témata zmínit. Navrhuji zrušit povinnost předkládat v úředním styku doklady ze zvláštní matriky. Považuji to za obtěžující relikt minulosti. V jiných zemích to v podstatě neexistuje anebo to není povinné. Navrhuji zakotvit přestupek postihující špatné zacházení v zařízeních sociálních služeb, neboť není možné postihnout některá jednání, která nedosahují intenzity trestného činu, a takových jednání je poměrně dost a jsou k neprospěchu osob tam umístěných. Navrhuji upravit jasná pravidla správního řízení, v němž zdravotní pojišťovny rozhodují o některých zdravotních službách. Ta situace je nejednotná a lidé mají vlastně různý proces u různých pojišťoven, a to není dobře. Navrhuji zrušit podmínku sterilizace pro úřední změnu pohlaví osob s transsexuální orientací. Navrhuji osvobodit od daně z nabytí nemovitých věcí také nové bytové jednotky v rodinných domcích, ale vím, že už mezitím vznikl poslanecký návrh, který si osvojil jeden váš kolega.

Ráda bych zdůraznila především nezbytnost toho zakotvení přestupku postihujícího špatné zacházení v zařízeních sociálních služeb. Je to opravdu mezera. Většina těch lidí je ve zranitelném postavení a není se schopna sama bránit a je třeba obzvlášť pečlivě dohlížet nad jejich právy, a pokud dochází opravdu k závažnému jednání, ale ještě to není trestný čin, tak je třeba to nějakým způsobem mít možnost postihnout.

Jde třeba o situaci, kdy se neřeší podvýživa klientů, kdy se zanedbaná péče s těžkými proleženinami, nebo neakceptování vážně míněného nesouhlasu klienta s poskytováním pobytové služby a podobně.

Velice bych ocenila, kdyby Poslanecká sněmovna, stejně jako již několikrát v minulosti učinila, uložila vládě, aby se zabývala mými legislativními podněty a aby Poslanecké sněmovně předložila zprávu o tom, jak jich hodlá, či nehodlá využít.

A chtěla bych vám všem poděkovat za spolupráci v minulém roce a doufám, že naše spolupráce bude úspěšná i v příštím roce. Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic Pirátů.)

autor: PV