Bartoš (Piráti): Brutální obrat v české politice závislostí

Návrhy, které má dnes podle všech dostupných informací projednat vláda v oblasti psychoaktivních látek, přinesou brutální obrat v české politice závislostí. Přichází návrat represe, policejního státu a konec mnohaleté a účinné politiky založené na důkazech (tzv. harm reduction), za kterou byla Česká republika mezinárodně oceňována. To, před čím Piráti i celá odborná obec již týdny varují v souvislosti s rozvratem agendy závislostí na Úřadu vlády ČR z pera premiéra Andreje Babiše a vedoucí Úřadu vlády ČR Tünde Bartha, se stává skutečností. Přichází návrat represe. Návrhy podle svého znění jednoznačně přicházejí ze strany policie, která tak vstupuje i do samotné tvorby legislativy. Návrhy například snižují limit THC z 1 % zpět na 0,3 % a zpřísňují pravidla pro extrakty. Fakticky se vracíme ke kriminalizaci konopí, tedy k zavírání lidí za vypěstování pár rostlin konopí.
Stejně tak jde návrh špatným směrem v oblasti regulace CBD. Dramaticky se má omezit jeho dostupnost, což fakticky povede k přesunu prodeje této látky na černý trh. „Nejedná se o psychoaktivní látku. Naopak existuje mnoho studií potvrzujících její pozitivní přínosy, například při léčbě depresí či problémů se spánkem. Na místě je tedy především debata o kvalitě výrobků s CBD, nikoliv o jeho omezování. Závažné otázky vyvolává také návrh v oblasti regulace látky kratom. Přichází zásadní omezení současného trhu, což bude představovat cestu k jeho postupnému zákazu. To vše se děje bez předchozích konzultací s experty a bez práce s daty, která v těchto oblastech máme.” Barbora Pipášová, Česká pirátská strana.
Ví o týhle akci Tünde Barthy ředitel Národní protidrogové centrály Frydrych a premiér Andrej Babiš?
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