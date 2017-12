Bartoš (Piráti): Od prezidenta, kterému končí mandát, by jeden čekal více velkorysosti

Vánoční projev prezidenta Zemana je v systému parlamentní demokracie pouze další pohled na věc. Úřadující prezident má oproti jiným lidem nespornou výhodu. Na rozdíl od podobných hodnocení třeba na Facebooku, kterých jsou desítky tisíc, jeho zprávu přenáší hned tři televizní stanice, a to jedna veřejnoprávní, dvě soukromé a několik online médií. Co více si může tři týdny před prvním kolem prezidentské volny jako obhajující kandidát přát? Ostatní kandidáti mohou pouze tiše závidět. Prezident subjektivně zhodnotil stav České republiky na přelomu roku a překvapivě mluvil o tématech babišova programového prohlášení resp. jeho prioritách? Proč v tomto projevu? Prezident zopakoval pár ukazatelů, kopnul si do Sobotky, uprchlíků, oblíbených “nepřizpůsobivých,” Evropské unie, České televize a namazal Babišovi.

Co mi skutečně chybělo ve Vánočním projevu prezidenta, který on sám přesunul z původní novoroční zvyklosti na termín svátků? Byla to naprostá absence prvku smíření. Každá část obsahovala větu, nebo celé souvětí, které bylo štiplavé. Vánoční projev není politická kampaň, kde je potřeba kopnout si do názorových oponentů nebo sbírat politické body. Od prezidenta, kterému končí mandát, by jeden čekal více velkorysosti. Zvláště když jsou ty Vánoce.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV