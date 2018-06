Bartoš (Piráti): Průmysl 4.0 v České republice stále spíše vizí než realitou

Zavádění průmyslu 4.0 do praxe, úroveň spolupráce s technickými univerzitami a pracovní podmínky zdejších českých i zahraničních zaměstnanců - to byla témata úterní návštěvy předsedy Pirátů a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Ivana Bartoše a poslankyně Lenky Kozlové ve společnosti FOXCONN CZ v Kutné Hoře.

Firmu Piráti navštívili díky pozvání odborových svazů ZO OS Kovo Tesla Pardubice, setkali se zde i se zástupci vedení české pobočky firmy.

„I v technologické firmě, která se zabývá sestavování složitých technologických celků, jako jsou servery či počítače, je průmysl 4.0 v České republice stále spíše vizí než realitou. Oceňuji vznik pilotních startupů, které firma založila v pobočce v Pardubicích. Zajímali jsme se ale hodně také o podmínky práce zaměstnanců, ostatně schůzku zorganizovalo vedení odborů. Musím říci, že korporátní standard v rámci benefitů a volnočasových aktivit je jistě ve FoxConnu v ČR dosažen. Na druhou stranu se zde stále zapomíná, že vysoké procento zaměstnanců společnosti tvoří ženy, proto bych ocenil kromě několika sportovišť třeba takovou věc jako je podniková školka. Moje otázka tímto směrem však na setkání se zástupci firmy zůstala bez odpovědi,“ uvádí Bartoš.

Přední mezinárodní výrobce elektroniky tchajwanská společnost Foxconn je třetím nejúspěšnějším exportérem v ČR s obratem přes sto miliard ročně. V Česku zaměstnává přibližně čtyři tisíce lidí, díky čemuž patří mezi největší zaměstnavatele. I proto Piráty zajímaly pracovní podmínky zaměstnanců i to, jak má firma nastavenou personální politiku.

„V našem programu máme boj s byznysem pracovních agentur a vystupujeme proti nejisté práci. Proto oceňuji, že Foxconn pomalu ustupuje od praxe zaměstnávání agenturních pracovníků, za kterou byl kritizován, zejména v souvislosti s poskytnutím zázemí a podpory a nabízí některým z nich pracovní smlouvy. V provozu v Kutné Hoře tak nyní činí dle informace vedení podíl nekmenových pracovníků 10 %, dohromady v ČR pak je to okolo 20 %,“ komentovala návštěvu v provozu Foxconnu poslankyně Pirátů Lenka Kozlová.

Během návštěvy si Piráti prohlédli provozní halu, kde se kompletují výrobky pro zahraniční klienty. Robotizaci a zavádění pokročilých technologií tu nicméně komplikuje nedostatek odborníků, tedy absolventů mechatroniky. Dále je tu potřeba flexibilně reagovat na výkyvy objemu objednávek. V praxi tak stále bohužel platí, že rychlejší a snazší je převést lidi na jinou práci, než přeprogramovat stroje. A tak místo robotických rukou jsou v provozu k vidění především robotické oči – kamery.

„Představa práce, kdy zaměstnanci stojí u linky na dvanáctihodinové směně a osazují RAMky do serveru ve tři hodiny ráno, kde jim nad ramenem visí kamera s vysokým rozlišením a hlídá, zda neudělají chybu, je od průmyslu 4.0 přece jen stále vzdálená. Je to velice tvrdá a náročná práce. A odměna okolo mediánu není odpovědí, i když jsou požadavky na celkovou vstupní kvalifikaci do procesu nízké,“ dodává Bartoš.

autor: PV