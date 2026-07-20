Černochová (ODS): Pohádky o „netransparentních a předražených nákupech Černochové“

20.07.2026 19:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nákupech pro obranu.

Černochová (ODS): Pohádky o „netransparentních a předražených nákupech Černochové“
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínová ministryně obrany za ODS Jana Černochová

Vzduchem létají trestní oznámení, pohádky o „netransparentních a předražených nákupech Černochové“ i osobní urážky typu „shopaholic Jana“. Nenechám si to líbit. Protože mám čisté svědomí. To je pocit, který Andrej Babiš zřejmě nezná.

A armádní všeználek Mikulecký? Seděl na kabinetu u třech ministrů za ANO. A pokud dnes nezná ani základy akvizičních procesů na Ministerstvu obrany, pak jsou jen dvě možnosti: buď tam celou dobu řešil vlastní byznys, nebo ho na jednání Kolegia vůbec nepouštěli, protože neměl bezpečnostní prověrku a báli se, co kde komu z východu vykdáká.

Takže dnes pro všechny, co skáčou na ty jejich nehorázné a tupé lži, zveřejňuji jednoduchou grafiku, jak proces pořizování vojenské techniky na Ministerstvo obrany České republiky skutečně funguje.

FAKTA místo pohádek. 

Mgr. Jana Černochová

  • ODS
  • poslankyně
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Černochová , ODS

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