Doksanský (ANO): V ČR máme z muslimských migrantů oprávněné obavy

09.06.2026 10:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k migraci.

Doksanský (ANO): V ČR máme z muslimských migrantů oprávněné obavy
Foto: ANO
Popisek: Logo hnutí ANO

To, že Německo má závažné problémy s muslimskými migranty, už je zjevné snad každému. O množství útoků noži již média ani neinformují…

…to, že Německo poskytlo miliony eur islamistickým organizacím, napojeným na teroristy a zakázané např. v USA je nepochopitelné.

Je to, žel, další dědictví A. Merkelové, která byla nedávno oceněna Evropským parlamentem za zásluhy o Evropu. V čem spočívají? V tom Evropu zničit???

V ČR máme z muslimských migrantů oprávněné obavy a rozhodně je zde nechceme. Tím spíše, když vidíme situaci v Německu.

Jsem rád, že vláda premiéra Andrej Babiš má jednoznačný postoj, kdy odmítá migrační pakt EU a nejen jako poslanec za ANO, ale především obyvatel ČR, tento postoj velice rád podporuji.

Že to není samozřejmé, vidíme v Maďarsku, kde nový premiér p.Magyar změnil postoj Maďarska a s předsedkyní Evropské komise uzavřel ve věci migračního paktu dohodu, vůči níž protestuje mnoho Maďarů v ulicích…

V České republice stále platí, že zde muslimské migranty nechceme…

iDNES.cz: “Několik spolkových vlád pod taktovkou Angely Merkelové poslalo až 15 milionů eur organizaci Islamic Relief Germany (IRG), přestože její mateřská organizace je viněna z vazeb na teroristy – a v Izraeli či Spojených arabských emirátech je zakázána.”

Denis​ Doksanský

  • ANO 2011
  • poslanec
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