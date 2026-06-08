Doksanský (ANO): V ČR máme z muslimských migrantů oprávněné obavy

To, že Německo má závažné problémy s muslimskými migranty, už je zjevné snad každému. O množství útoků noži již média ani neinformují…
…to, že Německo poskytlo miliony eur islamistickým organizacím, napojeným na teroristy a zakázané např. v USA je nepochopitelné.
Je to, žel, další dědictví A. Merkelové, která byla nedávno oceněna Evropským parlamentem za zásluhy o Evropu. V čem spočívají? V tom Evropu zničit???
V ČR máme z muslimských migrantů oprávněné obavy a rozhodně je zde nechceme. Tím spíše, když vidíme situaci v Německu.
Jsem rád, že vláda premiéra Andrej Babiš má jednoznačný postoj, kdy odmítá migrační pakt EU a nejen jako poslanec za ANO, ale především obyvatel ČR, tento postoj velice rád podporuji.
Že to není samozřejmé, vidíme v Maďarsku, kde nový premiér p.Magyar změnil postoj Maďarska a s předsedkyní Evropské komise uzavřel ve věci migračního paktu dohodu, vůči níž protestuje mnoho Maďarů v ulicích…
V České republice stále platí, že zde muslimské migranty nechceme…
iDNES.cz: “Několik spolkových vlád pod taktovkou Angely Merkelové poslalo až 15 milionů eur organizaci Islamic Relief Germany (IRG), přestože její mateřská organizace je viněna z vazeb na teroristy – a v Izraeli či Spojených arabských emirátech je zakázána.”
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