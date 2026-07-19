Dostál (Stačilo!): Chválím cestu Tomio Okamury do Číny

Chválím cestu Tomio Okamury do Číny. Sám jsem tam měl velmi úspěšnou návštěvu v květnu. ČR nebude stát v koutě a čekat na drobky, co spadnou ze stolu Němcům či Američanům! A ty zaprodané osly z opozice neposlouchejte - takoví jako Hřib nebo Vystrčil nám tam jen kazí vztahy, aby Češi zůstat v pozici závislých lokajů.
Proč je dobré spolupracovat s Čínou? Malý kvíz na začátek - dvě fabriky na auta. Audi v Bruselu (německý koncern VW), a Volvo v Ghentu (čínský koncern Geely):
Jedna z nich loni zavřela, po 76 letech, a propustila 3000 zaměstnanců.
Druhá loni vyrobila 212 tisíc aut a přijala nových 6600 zaměstnanců, ku prospěchu města i navazujících profesí
Tipněte si, která je která, a dovoďte, koho radši mít za investora.
Takže, o čem také může (a měl by) pan Tomio v Číně za ČR mluvit? Záleží na tom, kým jste:
Jste podnik, obec či region, kde skomírá průmysl, potřebujete nové investice a technologie? Stačí říct. Je libo robotiku, biotechnologie, nebo třeba něco od umělé inteligence? Čína přihlašuje víc patentů než EU a USA dohromady, a jejich továrny nekrachují ani nepropouštějí. Od politiků jako my potřebujete, aby nekazili byznys, ale dobře vyjednávali tak, aby ty investice byly výhodné pro obě strany. Žádná montovna. Technologický transfer, dobré zaměstnání pro místní lidi, win-win.
Jste výrobce či inovátor? Nevěřte, že je Čína zemí chuďasů pracujících za dolar na den ve fabrice na trička, kde vám leda ukradnou patent a snědí psa, tyhle blbosti říká akorát Zdechovský do televize. Čína je OBROVSKÝ trh se 400-milionovou střední třídou, která stále roste, bohatne a chce nejen vyrábět, ale také kupovat zboží a služby. Kdo není líný a má výrobek či službu, která dává smysl, na čínském trhu si místo najde. Pokud jste start-up, tak to, co by se nezaplatilo na řádech tisíců zákazníků v ČR, lze škálovat na řádech milionů spotřebitelů v Číně. Jen jim nezkoušejte prodávat kecy a teplou vodu, nejste v Bruselu a nežádáte si o grant pro zelenou neziskovku.
Jste spotřebitel? Nechcete čekat na penicilin jak za Válka? Spoustu zásadních věcí z Číny dovážíme a je jen na nás, za jakých podmínek se tak bude dít. Můžete platit cla a přirážky, případně čelit nedostatku. Můžete platit za to, co vám prodá nějaký chytrák jako "západní" produkt za trojnásobek poté, co to sám v Číně nakoupil (viz europarlamentní počítače od americké značky HP s nápisem Made in China...). Nebo můžete využívat přímé, vzájemně výhodné obchodní výměny, bez zbytečných překážek a obchodních válek.
Jste běžný pracovník a bojíte se, že Čínani jsou komunisti? Jo, jsou, protože nejsou hloupí. Takže pracují na Čínu a nadhodnotu si nechávají doma, kdežto vy pracujete na západní bankéře a 335 miliard ročně posíláte ven z ČR na dividendách, protože náš průmysl ani naše bankovnictví nám už nepatří. Čína si tohle už dělat nenechá a na finanční spekulanty není zvědavá. Proto jí taky nemají rádi a šíří proti ní propagandu. Dávám k úvaze...
Řešíte bezpečnost a bojíte se válek? Čína je dnes patrně nejsilnější vojenská velmoc světa, napříč disciplínami, snad kromě jaderných zbraní, kterých mají Američané a Rusové víc. Přesto ale posledního půlstoletí nebojovala v žádné válce. ANI V JEDINÉ VÁLCE. Porovnejte to s ostatními velmocemi, včetně našich demokratických hodnotových přátel (můžete o tom dát řeč třeba i s někým ze Sarajeva, kdo si užil humanitárního bombardování). S Čínou nemáme v ČR ani jediný zásadní bezpečnostní spor, je naprosto nereálné, že by nás zamýšlela či potřebovala jakkoliv okupovat či ohrozit. Naopak, díky ekonomickému výtlaku a zájmu na fungování mezinárodního obchodu je nejlepší zárukou stability a míru - i ve svůj vlastní prospěch. Války začínají ekonomicky upadající mocnosti, které dluží a na trhu prohrávají, ne ty rostoucí, které potřebují kupovat a prodávat.
Takže pokud pan Okamura míří do Číny, kam také příští měsíc zamířím po své linii, dává to smysl. Chcete tvořit dobrou zahraniční politiku? Mějte přátele, ať máte dobré karty. A když si mezi cizími zeměmi hledáte kamarády, nesázejte ani na prokázané korupčníky, ani na genocidní maniaky, ani na agresivní zadlužené losery, kteří z vás jen tahají prachy. Radši jednejte v dobrém s Číňany:)
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
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