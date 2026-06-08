Havlíček (ANO): Máme třetí nejlepší energetickou inflaci mezi zeměmi EU

09.06.2026 14:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k inflaci.

Havlíček (ANO): Máme třetí nejlepší energetickou inflaci mezi zeměmi EU
Foto: Repro Datarun
Popisek: Karel Havlíček

Potvrzeno od OECD. Máme třetí nejlepší energetickou inflaci mezi zeměmi EU. Vůči březnu zlepšení o jednu příčku. I díky tomu držíme celkovou inflaci a jsme podle Eurostatu rovněž třetí nejlepší. Dnes nejdůležitější hospodářský úkol. Rok 2022, kdy tehdejší vláda brutálně podcenila hrozbu růstu cen energií a inflace nenastane.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda vlády
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Havlíček , ANO

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Ing. Klára Dostálová byl položen dotaz

Trafika

Můžete mi říci, jaká je kvalifikace vašeho syna koordinovat stavební zákon, když co vím, jeho odbornost je v gastru? Za mě je to tak jen trafika, kterou jste mu zařídila. Přitom myslím, že v rodině o peníze nouzi nemáte, tak proč zřizovat trafiky pro rodinné příslušníky. Pak to tu také nemá takto vy...

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14:01 Havlíček (ANO): Máme třetí nejlepší energetickou inflaci mezi zeměmi EU

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k inflaci.