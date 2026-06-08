Havlíček (ANO): Máme třetí nejlepší energetickou inflaci mezi zeměmi EU

Potvrzeno od OECD. Máme třetí nejlepší energetickou inflaci mezi zeměmi EU. Vůči březnu zlepšení o jednu příčku. I díky tomu držíme celkovou inflaci a jsme podle Eurostatu rovněž třetí nejlepší. Dnes nejdůležitější hospodářský úkol. Rok 2022, kdy tehdejší vláda brutálně podcenila hrozbu růstu cen energií a inflace nenastane.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
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