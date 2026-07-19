Hejtman Kuba: Ukazujeme konkrétní lidi a dáváme jim příležitost

20.07.2026 17:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nové posile strany Naše Česko.

Hejtman Kuba: Ukazujeme konkrétní lidi a dáváme jim příležitost
Foto: Hana Brožková
Popisek: Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Pamatuju si úplně přesně, kdy se mi Honza Lexa ozval poprvé. Jako student gymnázia chtěl z první ruky vidět, jak se dělá politika, co to obnáší a co vlastně dělá hejtman. Jeho přístup mě na první dobrou zaujal. Nebyl to jen student, co si chce odbýt praxi. A když přišly povodně, ukázalo se, že to nebyl jen dobrý první dojem. V krizové situaci se totiž nejlíp pozná charakter. Honza jezdil ve svém volném čase po celém kraji se mnou, chodil na krizové štáby a taky uměl vzít za práci a bylo na něj stoprocentní spolehnutí.

I proto mám dneska upřímnou radost z toho, kam se posunul. V politice totiž nutně potřebujeme přesně takové lidi. Schopné, slušné a pracovité. A takoví lidé mají v našem hnutí dveře otevřené. Koncem června jsme proto spustili projekt Naše Česko hledá talent, se kterým přišli právě naši mladí a Honza je jedním z jeho ambasadorů.

Dnes patří mezi lidi, kterým chceme v Našem Česku dát reálný prostor, protože má opravdu co říct. Ostatně, posuďte sami. Honza teď dal svůj první velký rozhovor pro Deník a musím říct, že jsem na něj hrdý. Srozumitelně a bez frází pojmenoval problémy své generace, a hlavně ukázal, jak racionálně přemýšlí o jejich řešení. Jeho způsob myšlení znám dobře, aktuálně spolu s ním a dalšími totiž tvoříme programové body našeho hnutí. Teď ho v rozhovoru můžete poznat i vy.

O zapojování mladých do politiky se v Česku pořád jen hezky mluví. My to chceme dělat jinak. Ukazujeme konkrétní lidi a dáváme jim příležitost předvést, co v nich je. Ty nejlepší pak rovnou zveme ke stolu, kde se dělají skutečná rozhodnutí. Věřím, že Honzův přístup a energie inspiruje další.

Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo chce měnit Česko k lepšímu, označte ho v komentářích, přepošlete tenhle příspěvek, nebo mu rovnou řekněte, ať se přihlásí do výběrka na naseceskohledatalent.cz.

MUDr. Martin Kuba

  • hejtman
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