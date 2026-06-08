Ingrová (KSČM): Hodonínská nemocnice nesmí být obětí politického experimentu

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Bc. Lenka Ingrová, DiS. - Zdraví není byznys.Hodonínská nemocnice nesmí být obětí politického experimentu.
Nejde o technickou změnu, ale o politické rozhodnutí, které může zásadně ovlivnit pracovní podmínky zdravotníků i dostupnost péče pro občany našeho regionu.
Současný systém příspěvkových organizací kraji umožňuje nemocnice řídit i koordinovat. Pokud vedení kraje tvrdí, že je potřeba změna kvůli efektivitě, nabízí se otázka, proč nevyužívá možnosti, které má už dnes.
Největší obavy vzbuzuje dopad na zaměstnance. Odbory upozorňují, že rozdíl mezi platem v příspěvkové organizaci a mzdou v akciové společnosti může být až několik tisíc korun měsíčně.
Nejisté by byly i benefity a další jistoty, které dnes zdravotníci mají.
V době, kdy nemocnice dlouhodobě bojují s nedostatkem personálu, je nezodpovědné vytvářet další nejistotu. Už dnes zaznívají obavy z možných odchodů zdravotníků do větších nemocnic v Brně.
To by mohlo výrazně oslabit i nemocnici v Hodoníně.
Změna právní formy navíc sama o sobě nevyřeší skutečné problémy zdravotnictví. Nezvýší úhrady od pojišťoven ani neodstraní podfinancování regionálních nemocnic. Jen otevře prostor pro větší tlak na ekonomiku provozu.
Nemocnice, ale nejsou firmy! Jejich úkolem není vytvářet zisk, ale poskytovat kvalitní a dostupnou péči lidem.
Hodonínská nemocnice je důležitá veřejná služba pro celý region. A právě tak k ní musí kraj přistupovat.
Mgr. Bc. Lenka Ingrová, DiS.
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