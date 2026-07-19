Kalousek: Levnější hypotéky podpoří růst cen bytů

20.07.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vlivu levnějších hypoték na dostupnost bydlení

Kalousek: Levnější hypotéky podpoří růst cen bytů
Foto: Interview ČT24
Popisek: Miroslav Kalousek

Omlouvám se za triviality, ale zjevně je třeba je opakovat:

1) Ceny bytů žene nahoru převis poptávky nad nabídkou. Levnější hypotéky podpoří poptávku, nikoliv nabídku. Podpoří tedy růst cen bytů. Ze státní intervence tak budou profitovat především prodávající. Kupující si jen za levnější hypotéku koupí dražší byt.

2) Jedním z významných inflačních rizik, kterým musí ČNB čelit, jsou obří deficity státního rozpočtu. Chce-li vláda účinně napomoci snižování úroků, ať likviduje deficity a pouští do ekonomiky méně veřejných peněz na dluh. Centrální bance tak umožní snížit úroky a pouštět tak do ekonomiky více soukromých peněz na investiční aktivity.

Ing. Miroslav Kalousek

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Prasárna na druhou.“ Kalousek vytočen zásluhou Mečiara
Kalousek: Kdy že se začne plnit kasa?
Stávka u Strakovky: Už se směje i Kalousek
Kalousek: Proč do zahraničních rukou, proboha?

Článek obsahuje štítky

bydlení , hypotéka , Kalousek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je pravda, že zlevnění hypoték krizi bydlení nevyřeší?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Daně

Četl jsem zde vaši odpovědět na dotaz ohledně zdanění firem. A jedno mi není vůbec jasné, kdo teda přesně ten návrh zákona, že se prodej firmy nad 40 milionů nebude muset danit, prosadil? Kdo s ním přišel? Byli jste to vy nebo někdo z opozice? Kdo přesně? Protože to jak fakt ,,zákon roku“ a budu vám...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Z estrogenových náplastí pro ženy mohou mít prospěch i mužiZ estrogenových náplastí pro ženy mohou mít prospěch i muži Měsíční pauza od fénu a kulmy může změnit stav vašich vlasůMěsíční pauza od fénu a kulmy může změnit stav vašich vlasů

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kalousek: Levnější hypotéky podpoří růst cen bytů

7:17 Kalousek: Levnější hypotéky podpoří růst cen bytů

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vlivu levnějších hypoték na dostupnost bydlení