Kaprálová (PRO): Pamatujte, kde není mozek, tam je nálepka

Čtyři dámy…a pes
Snažím se poslední dobou vyhýbat politickým debatám na ČT1 a u Tománkové, která se stala ukázkovým příkladem tendenčnosti, zaprodanosti a neprofesionality…věřím, že ona, Moravec, Takáč... budou jednou figurovat ve skriptech na fakultách žurnalistiky v kapitole „Služky totalitních režimů“…
Dnes jsem si po delší době Partii pustila. Tománková si tentokrát pozvala čtyři dámy – Janu Murovou (ANO), Marii Pošarovou (SPD), Michaelu Šebelovou (STAN) a Jiřího Pospíšila (TOP 09).
Litovala jsem Marušku Pošarovou do takové míry, že jsem onu debatu nedokázala dokoukat.
Byla tam sama proti všem. ANOistka Murová se snažila hrát hru na obě strany (kdo by od ANO čekal něco jiného…) a do Marušky se jako ňafající ratlík pouštěla nejenom prokurátorka převlečená za moderátorku…ale samozřejmě též dámy hájící barvy opozice…Šebelová a Pospíšil.
Opět se nehovořilo o žádném důležitém tématu týkajícím se života lidí...ale zase se řešily stále dokola omílané blbosti...tentokrát pro změnu plakáty s chirurgy z dovozu...
Prý tkví problém v tom, že plakát zobecňuje, a že SPD tím říká, že každý lékař s tmavou barvou pleti musí být zákonitě vrahem.
Bože, Murová nedokázala prostě na rovinu říci, že ony plakáty vykreslují německou realitu a jsou varováním pro občany, aby nevolili strany, které mají snahu nás do stejné situace dostat. Zase byla na jedné straně lehká obhajoba…a na druhé straně musela okamžitě konstatovat, že ona by ale k takovým praktikám nepřistoupila.
Škoda, že Maruška Pošarová jako argument použila Putina v pytli na mrtvoly. Bylo totiž jasné, že někdo z opozice zasmečuje hláškou, že Putin je zločinec…a tak se samozřejmě stalo, s tímto vážně již trapným a přiblblým argumentem okamžitě přispěchala…Jiří Pospíšil.
Tedy si dovolím dodatečně zaargumentovat za Marušku Pošarovou.
Tedy není zobecněním, když Jan Bartošek (KDU ČSL) pronesl (navíc lživě), že SPD je soudně potvrzené parlamentní fašistické hnutí? Když v roce 2026 označil setkání evropských spojenců SPD za „sraz evropských nácků“ a jednoho z účastníků nazval „regulérním fašistou“?
Tedy není zobecněním, když Vít Rakušan (věřím, že se brzy potvrdí, že je hlavou organizovaného zločinu… Jindřich Rajchl se stal předsedou sněmovní vyšetřovací komise v kauze Dozimetr!) hovořil o lidech, kteří měli výhrady k jejich způsobu vládnutí jako o „extremistech, teroristech a proruských švábech“?
Tedy není zobecněním, když Danuše Nerudová (STAN) označila některé představitele SPD a Stačilo! za „ruskou sebranku“ a opakovaně na jejich účet používá veřejně výrazy „proruští politici, hlásné trouby Kremlu“?
Tedy není zobecněním, když Otakar Foltýn používá směrem k občanům, kteří projevili nesouhlas s kroky bývalé pětikoaliční vlády, veřejně slova jako „svině, pátá kolona, užiteční idioti Kremlu, dezoláti“?
Tedy není zobecněním, když někteří představitelé Pirátů a STANu v kampaních proti SPD veřejně používali označení jako „extrémisté, xenofobové, nacionalisté, proruští politici, populisté…“?
Je zvláštní, paní Tománková, že toto ve vás emoce neprobouzí…
Když někdo „zobecňuje“ směrem k migrantům…to se pohoršujete…Když někdo „zobecňuje“ směrem k českým občanům…to vás nechává klidnou.
Ona vám historie vaše nechutné propagandistické počínání jednou spočítá.
Tedy si užívejte špinavé peníze, které za vaše nevyvážené moderování a manipulování s občany dostáváte…ona i vás spravedlnost jednou dožene…
P. S. A pamatujte...kde není mozek...tam je nálepka...
Mgr. Eva Kaprálová, MBA
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