Kavij (KSČM): Zlaté padáky se staly standardem

20.07.2026 9:03 | Profily PL
autor: PV

Odchodné ve výši přes 23 milionů korun pro bývalého výkonného ředitele Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakara Smolíka.

Kavij (KSČM): Zlaté padáky se staly standardem
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij - Zlaté padáky se staly standartem

Téměř 21 milionů korun pro šéfku personálního oddělení stejné pojišťovny Lýdii Jaroměřskou. Pojišťovny, pohybující se několik let ve ztrátě! Teprve nyní na základě tohoto mediálního skandálu musí další pojišťovny odkrýt ministru zdravotnictví Vojtěchovi smlouvy manažerů!  

V tomto případě se jedná o ukázku, kde a jak končí odvody občanů na zdravotnické pojištění, jak je s nimi efektivně a hospodárně nakládáno! Nedělejme si ale iluze, že v jiných pojišťovnách a resortech je situace o kapánek lepší. Stačí si vzpomenout na transparentně utajené platy a odměny pro Václava Moravce a další tváře zpravodajství a publicistiky veřejnoprávní  ČT?

Zavedený systém ve státním botelu současného korupčního kapitalismu je dostatečně zakořeněný a jedna kauza nezmění bohužel vůbec nic!

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

KSČM , Kavij

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Život ve zdraví

Pane poslanče, nemyslíte, že problém, proč nežije řada lidé déle ve zdraví je i v tom, že třeba zdraví zdravotní styl si řada lidí nemůže úplně dovolit? Třeba nemají čas se v klidu najíst, protože dělají za nízké mzdy a musí mít třeba i dvě práce, do toho se starat o rodinu, nemají tak pořádně čas n...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kavij (KSČM): Zlaté padáky se staly standardem

9:03 Kavij (KSČM): Zlaté padáky se staly standardem

Odchodné ve výši přes 23 milionů korun pro bývalého výkonného ředitele Zdravotní pojišťovny minister…