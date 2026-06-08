Konečná (KSČM): Vyděláváte málo? Není to vaše chyba

Článek byl převzat z Profilu Ing. Kateřina Konečná - Vyděláváte málo? Není to vaše chyba
Důvod ke kroucení hlavou teď znovu přinesla nově zveřejněná data, která ukazují, jaký je v českých, moravských i slezských zemích průměrný příjem zaměstnance: 50 282 korun hrubého. Podívejte se na svoji výplatní pásku. Máte to? Obrovské množství lidí se k tomu sotva přiblíží. A to je špatně. Neříkám to jen já.
Nedávno skupina expertů zveřejnila, kolik by lidé v České republice měli vydělávat, aby nespadli do kategorie pracující chudoby. Tedy do stavu, kdy mzda nebo plat nestačí na základní životní potřeby. Podle posledních dat se ohrožení příjmovou chudobou nebo sociálním vyloučením týká až 9,8 % obyvatel, tedy zhruba jednoho milionu lidí.
Zmínění experti z řad ekonomů, sociologů, politologů a dalších profesí vypočítali, že minimální důstojná mzda by u nás měla činit alespoň 48 336 korun hrubého, v Praze a Brně pak 56 912 korun hrubého. Dosahujete na tuto částku? Pak patříte mezi šťastnější. Téměř dvě třetiny pracujících na ni totiž nedosáhnou. Jinými slovy: většina lidí, kteří chodí každý den do práce, si ze své mzdy nedokáže zajistit důstojný život.
Výpočet odborníků vychází z předpokladu, že měsíční příjem musí stačit na stravu, bydlení, ošacení, dopravu, zdravotní péči, vzdělání i volný čas a zároveň pokrýt další důležité potřeby, včetně úspor pro případ neočekávaných výdajů — například když se vám porouchá pračka. Nemáte 48 336 korun hrubého měsíčně? Pak vám dříve či později hrozí finanční problém nebo přinejmenším napětí, které si jako pracující člověk nezasloužíte.
A věřte, navzdory propagandě současného systému, která se nám snaží vštípit, že jde o selhání jednotlivců, jde především o jeho selhání. Na vině je majetková nerovnost a sociální nespravedlnost, která menšině — třeba oněm jedenácti dolarovým miliardářům u nás, které se nedávno objevili v žebříčku časopis Forbes — dává takřka neomezenou moc a zdánlivě absolutní svobodu, zatímco zbývající většinu udržuje v iluzi, že téhož může dosáhnout také.
Jenže jak, když Česká republika od roku 2019 zažívá jeden z největších poklesů reálných mezd v EU, takže lidé jsou ve skutečnosti chudší než před covidem? Možná se této částce přibližujete jen díky tomu, že máte více zaměstnání, pracujete přesčas nebo zkrátka šetříte na základních věcech. To ale není život. A hlavně: není to nutné. Stačí změnit systém.
Ing. Kateřina Konečná
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