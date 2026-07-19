Kupka (ODS): Vládne nám slabý premiér

20.07.2026 14:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Andreji Babišovi.

Kupka (ODS): Vládne nám slabý premiér
Foto: Hans Štembera
Popisek: ODS představila svou stínovou vládu. Je v ní i pár benjamínků

Na Ukrajinu Rusové pustili 41 balistických raket.

Místo toho, aby si teď Andrej Babiš natáčel své nedělní videjko, mohl s evropským lídry řešit, jak před takovou hrůzou ochránit zbytek evropských občanů.

Ale na to kašle, Česko do koalice těchto zemí nedostal. Bezpečnost našich občanů mu je úplně jedno. A ve videu se k Ukrajině ani nevyjádří. Vládne nám slabý premiér.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

Kupka , ODS

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