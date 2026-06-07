Lachnit (ANO): Nová tvář, staré chyby: Piráti recyklují neúspěch

09.06.2026 8:03 | Komentář
autor: PV

Říká se, že šílenství je dělat pořád totéž a čekat jiný výsledek. Einstein to prý kdysi prohlásil, ale možná by si to dnes raději nechal patentovat — Piráti by to totiž používali jako volební slogan. A možná by jim to i sedělo: v Praze se totiž znovu rozjíždí pirátský experiment, tentokrát s novou tváří, ale se stejným obsahem jako stará krabice od pizzy.

Lachnit (ANO): Nová tvář, staré chyby: Piráti recyklují neúspěch
Foto: Vít Hassan
Popisek: Petr Lachnit

Tereza Nislerová, čerstvá kandidátka na primátorku, nám hned vysvětlila, že dopravní problémy Prahy nemají nic společného s osmi lety pirátské vlády. To je fascinující objev. Člověk by skoro řekl, že za nekonečné uzavírky, ubírání pruhů a rozkopané ulice může nějaký tajný spolek asfaltových sabotérů. Možná parta kuchařek z magistrátní jídelny, které si po směně krátí čas přestavováním města.

Radní pro dopravu si tak může v klidu dát kávu — doprava se ho přece netýká. To je jako mít hasiče, který hasí jen tehdy, když ho to zrovna baví.

A pak přichází pirátské „zlepšováky“. Rychlejší rekonstrukce. Levnější rekonstrukce. Chytřejší řízení dopravy. Pražané už vědí, že když Piráti řeknou „chytré“, znamená to obvykle „připravte si svačinu, budete stát dlouho“. Zklidňování dopravy? To se daří. V zácpách je klid jako v meditačním centru. Jen ty vonné tyčinky chybí.

A aby byl klid ještě hlubší, navrhuje se trojnásobné parkovné pro druhé auto v domácnosti. To už není politika, to je takový malý sociální experiment: „Kolik toho Pražané vydrží, než začnou jezdit na jednorožcích?“

Ale hlavní pirátský hit je bydlení. Desetitisíce městských bytů. Zatím nepostavili ani jeden, ale to je detail. Vznikla přece Pražská developerská společnost. Ta staví tak rychle, že kdyby byla ještě pomalejší, šla by pozorovat pouhým okem.

Brzdí ji totiž délka stavebního řízení. Toho stavebního řízení, které se mimochodem podařilo rozložit právě Pirátům. Je to jako kdyby kuchař tvrdil, že nemůže vařit, protože někdo zničil kuchyň — a pak se ukázalo, že to byl on, kdo tam zapálil utěrku.

A tak přichází další nápady: zrychlené zóny výstavby, regulace Airbnb, vyšší daně na prázdné domy. Jak se pozná prázdný dům? Možná podle toho, že v něm není elektrokoloběžka. Airbnb se má regulovat po západním vzoru — třeba jen čtyři dny v týdnu. Turisté pondělí až čtvrtek, rodina pátek až neděle. Co by se mohlo pokazit. Snad jen všechno.

Pirátská mentalita se nemění. Regulovat, danit, komplikovat. Ubírat pruhy, přidávat zákazy, stavět mosty, po kterých chodí hlavně fotografové. „Praha je pro ně takové velké lego. Jenže na tom legu žijí lidé, kteří by občas rádi dojeli domů dřív než jejich vlastní nervy“ konstatuje Petr Lachnit.

A tak si říkám: až půjdete v říjnu k urnám, vzpomeňte si na Einsteina. A na to, že dělat pořád totéž a čekat jiný výsledek… to už v Praze hraničí s uměním.

Psali jsme:

Lachnit (ANO): Když se velká slova lámou o malé příběhy
Praha 5: Dětský den v parku Sacre Couer si malí návštěvníci pochvalovali
Lachnit (ANO): Když se učebna změní v čekárnu na soudný den
Lachnit (ANO): Morálka není dekorace

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Lachnit , ANO

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

Ukrajina v NATO

Kromě toho, že by Ukrajina nesměla být ve válce, co dalšího by podle vás musela splnit, aby byla členem NATO, což prosazujete? A musí s tím souhlasit všechny členské státy? Myslíte, že je reálné, že budou? Neslibuje se Ukrajině něco, co je vlastně téměř vyloučeno?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Šediny jsou novým symbolem elegance Šediny jsou novým symbolem elegance Jízda na kole nabízí mnoho výhodJízda na kole nabízí mnoho výhod

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nerudová (STAN): Proruská hajlující hranatá nula

9:03 Nerudová (STAN): Proruská hajlující hranatá nula

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Filipa Turka o tom, že za válku na Ukrajině…