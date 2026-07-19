Levice: Zavražděni policií kapitalistického státu

Eric Garner a Stanislav T. – zavražděni policií kapitalistického státu
Dne 19. června 2021 použila česká policie v Teplicích nepřiměřenou sílu proti Romovi Stanislavu T. Spoutaného muže drželi policisté přibližně jedenáct minut vleže na břiše s rukama za zády. Čtyři minuty přitom jeden z nich vyvíjel tlak na oblast jeho hrudníku, lopatek a krku. Stanislav T. během zákroku ztratil vědomí a následně zemřel v sanitce.
České orgány odpovědnost policistů odmítly. Generální inspekce bezpečnostních sborů následně věc uzavřela s tvrzením, že policisté postupovali standardně a nespáchali trestný čin. GIBS přitom vycházela především z důkazů a posudků opatřených samotnou policií, aniž provedla skutečně nezávislé a důkladné vyšetřování.
Až 16. července 2026 dal Evropský soud pro lidská práva za pravdu sestře Stanislava T. Nešlo přitom jen o neurčité „selhání autorit“. Soud shledal porušení práva na život kvůli nepřiměřenému použití síly a nesplnění povinnosti chránit život, porušení zákazu nelidského a ponižujícího zacházení, bylo porušeno právo ve věci policejní postup vedoucí k úmrtí účinně vyšetřit a také porušení zákazu diskriminace.
Soud zdůraznil, že použitá poloha byla nebezpečná a mohla být životu ohrožující, zvláště u člověka ve zranitelném a rozrušeném stavu. Způsob zákroku Stanislava T. vystavil bezprostřednímu riziku smrti nebo vážného poškození zdraví.
ESLP však konstatoval nepřiměřené smrtící násilí, porušení práva na život, nelidské zacházení, selhání vyšetřování a neprošetření diskriminačního rozměru případu. V politickém smyslu proto mluvíme o vražedném policejním násilí se systémově rasistickým rozměrem.
Systém vyšetřoval sám sebe
GIBS bývá prezentována jako nezávislá kontrola policie. Už český Ústavní soud však upozornil, že její nezávislost může být spíše formální než skutečná. GIBS převzala téměř všechny příslušníky předchozí Inspekce policie a Ústavní soud výslovně varoval, že pokud je kontrolní orgán převážně obsazen bývalými příslušníky sborů, které má vyšetřovat, může být jeho nezávislost „čistě iluzorní“.
V případu Stanislava T. se toto nebezpečí projevilo naplno: bezpečnostní aparát vyšetřoval vlastní příslušníky, převzal jejich verzi událostí a případ uzavřel. Zásadní uznání odpovědnosti státu muselo přijít až ze Štrasburku.
Nejde přitom o první podobné selhání České republiky. ESLP ji již dříve shledal odpovědnou například v případu D. H. a ostatní proti České republice za diskriminační umisťování romských dětí do zvláštních škol, v případu Sládková proti České republice za neúčinné vyšetřování tvrzení o policejním násilí a rasistických urážkách, v případu Kummer proti České republice za nelidské použití omezovacích prostředků na policejní služebně a následné neúčinné vyšetřování, a nyní také v případu Karičková proti České republice za neúčinné vyšetření útoku na Romku, neprošetření jeho rasistického motivu a za stereotypní až rasově urážlivé uvažování českých orgánů.
Příběh Stanislava T. se v mnohém podobá příběhu Erica Garnera, jehož výročí připomněla nedávno Working Class History (Historie pracující třídy):
„Dne 17. července 2014 byl Eric Garner, neozbrojený černoch, zabit bělošskými policisty newyorské policie, kteří jej zatýkali kvůli podezření z nelegálního prodeje cigaret. Udusili jej zakázaným škrticím chvatem, zatímco je prosil a jedenáctkrát jim řekl: „Nemohu dýchat.“
Dne 3. prosince téhož roku velká porota rozhodla, že policista, který Garnera sevřel smrtícím škrticím chvatem, nebude obžalován. Událost vyvolala protesty po celých Spojených státech. V červenci 2015 město New York uzavřelo s Garnerovou rodinou mimosoudní vyrovnání ve výši 5,9 milionu dolarů.
Přestože byl policista, který Garnera zabil, nakonec v roce 2019 propuštěn, žádný z policistů zapojených do Garnerovy smrti nebyl trestně odsouzen. Město New York místo toho namalovalo nápis „Black Lives Matter“ do jednoho jízdního pruhu Páté avenue.
Newyorský soudní lékař označil Garnerovu smrt za zabití, tedy usmrcení způsobené jiným člověkem. Přesto proti policistovi nebyla vznesena státní ani federální obžaloba.“
Nejprve oběť zabít, potom ji mediálně pošpinit
V obou případech následoval podobný scénář. Po smrti oběti se pozornost přesunula od jednání policistů k jejímu zdravotnímu stavu, údajnému užívání drog, chudobě, předchozím konfliktům se „zákonem“ nebo údajnému odporu při zatýkání.
U Erica Garnera část médií zdůrazňovala jeho hmotnost, astma, další nemoci a předchozí zatčení („Zemřel s policejní brutalitou, nebo na ní?“). Policejní představitelé tvrdili, že si svou smrt v podstatě přivodil tím, že se zatčení nepodrobil. Výzkum mediálního obrazu neozbrojených černošských obětí ukázal, že právě u Garnera bylo jeho tělo a zdravotní stav používány k oslabení odpovědnosti policie.
U Stanislava T. policie, politici i část médií spekulovali o drogách, agresivitě a trestní minulosti. Ministr vnitra Jan Hamáček dokonce veřejně prohlásil, že Stanislava T. „zabily drogy“ a že by bez nich stále žil. Takhle se vyjádřil i zástupce „levicové“ strany, dokonce možná jejího „slušnějšího“ křídla. Označování Stanislava za uživatele drog a recidivistu bylo tak používané, jako argument, proč jeho smrt není nutné vážně vyšetřovat.
Ale ani případné užívání drog, zdravotní problémy, chudoba, drobný přestupek nebo odpor proti zatčení však policii nedávají právo člověka usmrtit. Naopak: vůči člověku ve zdravotně či psychicky zranitelném stavu má stát zvýšenou povinnost chránit jeho život a poskytnout mu pomoc.
Policista se nesmí stávat současně soudcem a katem.
Rasismus není poruchou systému. Je jedním z jeho nástrojů
Kapitalismu rasismus vyhovuje. Rozděluje pracující podle barvy pleti, původu či národnosti, staví je proti sobě a odvádí jejich hněv od těch, kdo soustřeďují bohatství a moc. Umožňuje zároveň udržovat rasizované skupiny v hůře placených, nejistějších a nebezpečnějších pracovních a životních podmínkách, čímž vytváří tlak na mzdy a práva všech pracujících.
Boj proti rasismu proto není vedlejším doplňkem třídního boje, ale jeho nezbytnou součástí.
Nejde o totožné dějiny, ale o podobnou strukturální kontinuitu: tak jako Spojené státy napříč režimy a generacemi utlačovaly a dodnes utlačují Afroameričanky a Afroameričany, také v českých zemích se navzdory střídání monarchie, republik, státního kapitalismu a současného kapitalismu znovu reprodukují segregace, diskriminace, kriminalizace a státní násilí vůči Romkám a Romům.
Odsuzujeme systémový rasismus ve Spojených státech i České republice. Nestačí nám pouhá formální rovnost před zákonem. V programu Levice prosazujeme namátkové audity odhalující systematickou diskriminaci podle etnicity, vymahatelnou ochranu před rasovou diskriminací na trhu s bydlením, sociální bydlení ve společensky rozmanitém prostředí namísto ubytoven.
Eric Garner a Stanislav T. nezemřeli v důsledku několika izolovaných individuálních chyb. Zabilo je policejní násilí umožněné systémem, který některé lidské životy považuje za méně hodnotné a své ozbrojené složky chrání před odpovědností.
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