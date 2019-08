Marie Novotná: Tisíce migrantů překročily hranice, míří do Dvora Králové

Jak byste představila Exilovou domobranu – Konzští lvi, co je úkolem této domobrany, co chcete dokázat?

Než odpovím na tuto otázku, shrnu důvody, proč vlastně vznikla Exilová domobrana – Konzští lvi, respektive to uvědomění si, že je potřeba, aby tu něco takového bylo. A k tomu došlo, když jsem při procházce podél řeky Mosely, tedy řeky, která, jak víme, pramení ve francouzském Chalífátu (dříve známé též pod jménem Francie) a protéká Německem. Po této řece připlul trajekt plný migrantů, kteří před mýma očima vyskákali, snad po stovkách, do řeky Mosely a zamířili si to rovnou k českým hranicím. Tehdy jsem si opravdu uvědomila, že je potřeba české hranice chránit nejen zevnitř, ale prostě v samém epicentru nebezpeční, tedy v Německu.

A teď k tomu, co je Exilová domobrana – Konzští lvi. Jsme spolek českých vlastenců žijících v Německu, spolek vlastenců, kteří už nechtějí nečinně přihlížet masové migraci z Německa do České republiky. Jak všichni víme, nemigrují k nám etničtí Němci, ale právě lidé z těch trajektů z Mosely. Je jasné, pokud chceme bránit české hranice a Českou republiku, že je opravdu potřeba, jak říká i náš pan premiér, zabránit migraci v zemích, ve kterých migrace vzniká. Jenže nikdo pro to nic nedělá, my konáme. My chceme zabránit a zabraňujeme migraci z Německa. České hranice překročí z Německa denně tisícovky migrantů, které nikdo nekontroluje a o kterých nikdo nemá ponětí, za jakým účelem vůbec do naší vlasti jedou, co tam chtějí dělat. Jen projíždějí? Chtějí se tam usadit? Chtějí škodit našim lidem? Nikdo neví. My, exilová domobrana – Konzští, lvi usilujeme o to, aby migrace do ČR z Německa skutečně klesala až k nule. To je naším cílem.

Jakými prostředky chráníte hranice a zabraňujete migraci?

Pravidelnými patrolami kontrolujeme břehy strategické řeky Mosely. Pokud vidíme cokoli podezřelého, okamžitě kontaktujeme městskou policii. V průběhu těchto pravidelných patrol jsme několikrát viděli vylodění stovek migrantů z trajektů – a pokaždé jsme k tomuto incidentu neprodleně zavolali Městskou policii. Co se dělo dál, nevíme, ale postup, který volíme, by měl podle našeho názoru volit každý občan, vidí-li kolem sebe něco podezřelého.

Patrolujeme pravidelně také na koupalištích, neboť, jak víme i z médií (samozřejmě ta tradiční o tom mlčí), jsou německá koupaliště místem, kde se setkávají salafistické skupiny. Cílem těchto patrol na koupalištích je pak odhalení chystaných organizovaných spiknutí salafistů proti naši vlasti – České republice. Na těchto koupalištích, majících i několik bazénů, člověk nenarazí na jediného strážníka v uniformě. Koupaliště už v podstatě vykazuje klasické znaky no go zóny, jak je známe například z Paříže: v místním bufetu se prodává pouze Afri-Cola a halal hovězí párky. Žádná žena si tu už nedovolí sundat horní díl plavek, jak to vždy bylo zvykem. O sundání spodního dílu plavek, tak, jak je to nedílnou součástí německé kultury, už ani nehovořím…

Jaká je organizace Exilové domobrany – Konzští lvi?

Jsme organizovaní na území německého města Konz, kde jsem já, tedy Předseda spolku Exilová domobrana – Konzští lvi & Velitel Exilové domobrany – konžští lvi. Pak je zde Mgr. Andrea Čučkinová, Mistopředseda spolku Exilová domobrana – Konzští lvi & Druhý velitel Exilové domobrany – Konzští lvi. My představujeme vedení Exilové domobrany – Konžští lvi. Pak zde máme samozřejmě i řadové členy. Dále máme také detašované domobranné buňky na strategických pozicích v ČR: v Praze a ve Dvoře Králové. Ve Dvoře Králové je největší safari v ČR – a my předpokládáme, že afričtí migranti se budou chtít usídlit v prostředí, které jim bude kulturně nejbližší, tedy u safari. Naše doměnky se skutečně potvrzují, protože naši zpravodajové potvrdili, že v tomto místě došlo k několikasetprocentnímu nárůstu arabské populace a černochů už je tam tolik, že jsou jich plné cyklostezky.

Je něco, co byste jako předseda Exilové domobrany – konžští lvi chtěla vzkázat českým občanům?

Nebuďte lhostejní. Naši předci budovali naši zemi po staletí. Přece si naši vlast nenecháme ukrást, jen proto, že sem Makrela pozvala celou Afriku. Naši vlast si vzít nenecháme! Přidejte se k nám! Každá ruka, každá noha je dobrá pro ochranu naší vlasti!

Ing. Mgr. Marie Novotna, Předseda spolku Exilová domobrana - Konzští lvi & Velitel Exilové domkbrany - Konzští lvi BPP



