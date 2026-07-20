Ministr Macinka: S Otou Klempířem zakládáme kapelu Kohabitace

20.07.2026 22:33 | Monitoring
autor: PV

Komentář s nadsázkou na svém veřejném facebookovém profilu k situaci v politice.

Ministr Macinka: S Otou Klempířem zakládáme kapelu Kohabitace
Foto: Události, komentáře
Popisek: Petr Macinka

Leckdo se po konci exekutivní dráhy touží stát studentem a literátem, ale my s Otou Klempířem zakládáme kapelu Kohabitace!

Pracovní podoba zamýšleného tracklistu našeho debutového alba je ukrutná. Stay tuned.

1. Den N
2. Král Slunce
3. Czech Norris
4. Andělé a Dezoláti
5. Miliony Chvilkám
6. Extrémní Kohabitace
7. Shit Demokracie
8. Loutky a loutkáři
9. Kvalitně blbá
10. Světový lýdr
11. Zapal Stan

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • místopředseda vlády
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Článek obsahuje štítky

motoristé , Macinka , Klempíř

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Jiří Čunek byl položen dotaz

A bylo by snad na tom něco špatného?

Kdyby docházelo k větší obměně poslanců a zůstávali tam jen ti, co se nedopustí přestupků, porušení zákona, ale za mě i třeba lží, zneužitím funkce (např. k tomu něco získat - byt, dotace apod.) a jakéhokoliv porušení zákona či snaze ho obejít? Podle mě by politici měli být morálními autoritami, jin...

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22:33 Ministr Macinka: S Otou Klempířem zakládáme kapelu Kohabitace

Komentář s nadsázkou na svém veřejném facebookovém profilu k situaci v politice.