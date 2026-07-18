Musílek (Česká párty): Komisí navrhované úpravy emisních povolenek nic neřeší

20.07.2026 6:23 | Profily PL
autor: PV

Brusel nadále trvá na nereálných a ideologicky motivovaných klimatických cílech, jež vycházejí ze záměrně přehnaných odhadů rizik a tlaku environmentální lobby.

Musílek (Česká párty): Komisí navrhované úpravy emisních povolenek nic neřeší
Foto: Archiv VM
Popisek: Václav Musílek

Článek byl převzat z Profilu JUDr. Václav Musílek - Česká párty: Komisí navrhované úpravy emisních povolenek nic neřeší

Česká párty odmítá pokračování nesmyslného a kontraproduktivního systému emisních povolenek EU ETS. Navrhované změny Evropské komise jsou pouze kosmetické a marginální úpravy, které neřeší základní problém – systematickou deindustrializaci Evropy. Brusel nadále trvá na nereálných a ideologicky motivovaných klimatických cílech, jež vycházejí ze záměrně přehnaných odhadů rizik a tlaku environmentální lobby.

Evropa kvůli Green Dealu a přísné regulaci dramaticky zaostává za světovou konkurencí. Stává se průmyslovým skanzenem, z něhož velké firmy odcházejí do zemí, kde mohou svobodně investovat a rozvíjet se bez dusivé byrokracie. Nejvíce se toto zaostávání projevuje v klíčových oblastech budoucnosti – umělé inteligenci, robotizaci a moderních technologiích. Místo aby Evropa inovovala, stává se pouhým odbytištěm výrobků z USA a Číny.

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To je přímým důsledkem nezodpovědné politiky evropských elit v posledních dekádách. Nejnovější návrhy Komise sice slibují prodloužení bezplatných povolenek a mírnější snižování emisního stropu, zároveň však trvají na tom, že peníze z povolenek musí zůstat v Unii a sloužit k další „dekarbonizaci“. To jen potvrzuje, že žádnou zásadní změnu od tohoto supranacionálního molochu nelze očekávat. Blábolení komisařů o tom, že „dekarbonizace je nejlepší cestou k posílení konkurenceschopnosti“, jasně ukazuje, jak hluboce tito lidé nepochopili realitu. Jde o zoufalou snahu čelit tlaku průmyslu pouze kosmetickými ústupky, zatímco jádro problému, Green Deal a centrálně plánované hospodářství, zůstává nedotčeno.

Česká párty považuje celý systém ETS (včetně připravovaného ETS 2) a další opatření plynoucí z Green Dealu za škodlivý experiment, který poškozuje českou i evropskou ekonomiku. Žádáme okamžité vystoupení z tohoto systému a navrácení plných ekonomických a environmentálních pravomocí národním státům. Pouze suverénní národní státy, které jsou demokraticky kontrolovány svými občany, jsou schopny činit racionální, vyvážená a pragmatická rozhodnutí v oblasti energetiky, průmyslu a životního prostředí. EU jako nevolená, centralistická struktura připomínající dobu socialismu a plánovaného hospodářství tuto roli plnit nedokáže a nikdy plnit nebude.

Česká párty stojí za svobodnou a ekonomicky suverénní Českou republikou, nikoli za bruselským experimentem na úkor našich občanů a firem.

JUDr. Václav Musílek

  • (CzP)
  • zastupitel měst. části
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Článek obsahuje štítky

EK , emise , emisní povolenky , Musílek , Česká párty

Tomio Okamura byl položen dotaz

To jako vážně?

Vážně to necháte jen tak? Proč nepožaduje po Foldynovi vysvětlení a vlastně se od toho, co udělal důrazně nedistancujete a neodsoudíte to? Že možná nešlo o fyzické násilí je snad podle vás nějaká polehčující okolnost? Vždyť to, že ho policie vykázala je přeci jasný důkaz toho, že se násilí dopustil ...

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