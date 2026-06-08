Němcová (SPD): Nesmíme dopadnout jako západní islamizovaná Evropa

Dva muži ve věku 26 a 30 let se pohádali, mladší nakonec tasil nůž a bodl. Takto popsala nedávný střet ve východoněmeckém městě Stendal německá mainstreamová média, třeba weby týdeníků Stern a Die Zeit. Skutečnost, že oba zúčastnění byli Syřané, ze zpravodajství ale kvůli politické korektnosti vypadla… Informoval o tom iDnes. Nesmíme dopadnout jako západní islamizovaná Evropa! Chceme deportovat nepřizpůsobivé a zločinecké imigranty!
Každých 18 minut v Německu proběhne útok nožem a každý třetí den po takovém útoku zemře člověk. Pachateli jsou zejména muži ze Sýrie a Afghánistánu. SPD prosazuje deportaci nelegálů i cizinců, kteří spáchají trestný čin! Supermarkety, ulice, nádraží, vlaky, školy. Místa, kde se v Německu nejčastěji odehrávají útoky nožem. Jejich počet neustále roste. Ze statistik za rok 2024 vyplývá, že se jich denně stane 80.
Podle deníku Die Welt jsou pachateli zejména mladí muži ze Sýrie a Afghánistánu.
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