Němcová (SPD): Nesmíme dopadnout jako západní islamizovaná Evropa

09.06.2026 15:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k migrantům na Západě.

Němcová (SPD): Nesmíme dopadnout jako západní islamizovaná Evropa
Foto: archiv
Popisek: Irena Němcová, kandidátka SPD v Královéhradeckém kraji.

Dva muži ve věku 26 a 30 let se pohádali, mladší nakonec tasil nůž a bodl. Takto popsala nedávný střet ve východoněmeckém městě Stendal německá mainstreamová média, třeba weby týdeníků Stern a Die Zeit. Skutečnost, že oba zúčastnění byli Syřané, ze zpravodajství ale kvůli politické korektnosti vypadla… Informoval o tom iDnes. Nesmíme dopadnout jako západní islamizovaná Evropa! Chceme deportovat nepřizpůsobivé a zločinecké imigranty!

Každých 18 minut v Německu proběhne útok nožem a každý třetí den po takovém útoku zemře člověk. Pachateli jsou zejména muži ze Sýrie a Afghánistánu. SPD prosazuje deportaci nelegálů i cizinců, kteří spáchají trestný čin!  Supermarkety, ulice, nádraží, vlaky, školy. Místa, kde se v Německu nejčastěji odehrávají útoky nožem. Jejich počet neustále roste. Ze statistik za rok 2024 vyplývá, že se jich denně stane 80.

Podle deníku Die Welt jsou pachateli zejména mladí muži ze Sýrie a Afghánistánu.

Ing. Irena Němcová

  • SPD
  • poslankyně
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Němcová , SPD

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Ing. Klára Dostálová byl položen dotaz

Trafika

Můžete mi říci, jaká je kvalifikace vašeho syna koordinovat stavební zákon, když co vím, jeho odbornost je v gastru? Za mě je to tak jen trafika, kterou jste mu zařídila. Přitom myslím, že v rodině o peníze nouzi nemáte, tak proč zřizovat trafiky pro rodinné příslušníky. Pak to tu také nemá takto vy...

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