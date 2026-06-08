Niedermayer (TOP 09): Dotace pro Agrofert? Ostudné

Odhodlání Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu poskytnout firmám pana premiéra stovky milionů korun z unijních peněz začíná hraničit s posedlostí. A tak dochází ke snaze ohýbat či zkreslovat informace, které úředníci Evropské komise našim úřadům v této věci poskytují.
Je to ostudné a ukazuje to, že lež má krátké nohy.
Věřím, že si podle toho úředníci Komise nebudou dělat obrázek o tom, zda lze České republice při čerpání prostředků z rozpočtu EU důvěřovat nebo třeba při plnění závazků z členství v Unii vyplývajících. Neb pokud by to dělali, zřejmě by museli prověřovat každý jeden úkon, který orgány našeho státu ve vztahu k EU činí.
A to by jistě nikdo nechtěl.
RNDr. Luděk Niedermayer
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