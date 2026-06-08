Niedermayer (TOP 09): Dotace pro Agrofert? Ostudné

09.06.2026 18:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dotacím pro Agrofert.

Niedermayer (TOP 09): Dotace pro Agrofert? Ostudné
Foto: Youtube
Popisek: Luděk Niedermayer

Odhodlání Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu poskytnout firmám pana premiéra stovky milionů korun z unijních peněz začíná hraničit s posedlostí. A tak dochází ke snaze ohýbat či zkreslovat informace, které úředníci Evropské komise našim úřadům v této věci poskytují.

Je to ostudné a ukazuje to, že lež má krátké nohy.

Věřím, že si podle toho úředníci Komise nebudou dělat obrázek o tom, zda lze České republice při čerpání prostředků z rozpočtu EU důvěřovat nebo třeba při plnění závazků z členství v Unii vyplývajících. Neb pokud by to dělali, zřejmě by museli prověřovat každý jeden úkon, který orgány našeho státu ve vztahu k EU činí.

A to by jistě nikdo nechtěl.

RNDr. Luděk Niedermayer

  • TOP 09
  • europoslanec
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Článek obsahuje štítky

Niedermayer , TOP 09

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Měly by se stopnout všechny dotace pro Agrofert, i ty nárokové?


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Ing. Klára Dostálová byl položen dotaz

Trafika

Můžete mi říci, jaká je kvalifikace vašeho syna koordinovat stavební zákon, když co vím, jeho odbornost je v gastru? Za mě je to tak jen trafika, kterou jste mu zařídila. Přitom myslím, že v rodině o peníze nouzi nemáte, tak proč zřizovat trafiky pro rodinné příslušníky. Pak to tu také nemá takto vy...

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