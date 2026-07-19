Niedermayer (TOP 09): Evropská komise varuje ČR

20.07.2026 10:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k varování Evropské komise.

Niedermayer (TOP 09): Evropská komise varuje ČR
Foto: Youtube
Popisek: Luděk Niedermayer

Když Komise doporučuje, aby se ČR pustila do úpravy pravidel pro střet zájmů, jistě tím nemyslí, aby se tato pravidla vykostila. Přesně tímto směrem ale míří návrh šitý na míru premiérovi. Mrzí mě, že jsme se v tomto bolestivém tématu naší politiky stále neposunuli dál...

Není také překvapením, že obavy vyvolal i vládní návrh zákona na zrušení koncesionářských poplatků za veřejnoprávní média. Komise upozorňuje, že tato změna může vážně ohrozit jejich nezávislost i schopnost plnit své úkoly. Obávám se, že to je však přesně to, o co se vláda snaží.

Bohužel tedy hodnocení stavu demokracie u nás od expertů Komise sedí. Doufejme, že ho vezmeme vážně a budeme problémy řešit, nikoli že místo toho odstartujeme další útok na "Brusel".

RNDr. Luděk Niedermayer

  • TOP 09
  • europoslanec
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Niedermayer , TOP 09

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