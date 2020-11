Novák (ANO): Velké zahřívané lobby, apeluji na ministra zdravotnictví

reklama

V dnešní době představuje zahřívaný tabák zhruba 10 % trhu. Do roku 2030 by se tržní podíl zahřívaného tabáku mohl zvýšit až na 30 %. Zahřívaný tabák je však oproti cigaretám výrazně méně zdaněn, což má také obrovské dopady na příjmy státního rozpočtu ze spotřebních daní.

V rámci mnou navrhované úpravy by došlo jednak k narovnání daní mezi „klasickým“ surovým tabákem a novinkou mezi tabákovými produkty tzv. zahřívaným tabákem a nalezení tolik diskutovaným příjmům do státního rozpočtu na příští období.

Jako hlavní argument pro výrazné daňové zvýhodnění zahřívaného tabáku bývá uváděná jeho menší rizikovost proti cigaretám. Tato však není věrohodně prokázána. Dle posledního stanoviska Světové zdravotnické organizace v současné době neexistuje dostatečná nezávislá evidence důkazů, které by dokládaly nižší rizikovost zahřívaného tabáku ve srovnání s cigaretami. Podobný postoj má i americký úřad pro kontrolu léčiv FDA, který v letošním roce zahřívaný tabák certifikoval jen jako výrobek s nižší expozicí vůči škodlivinám, ovšem nikoliv jako méně rizikový produkt.

Hlavním motivem zatížení elektronických cigaret vyšší daní je ale věc daleko podstatnější a závažnější. A to zdraví. Marketingové kampaně, které IQOS zařízení představují, zmiňují údajně malý vliv na zdraví lidí., podložený pochybnými studiemi. Už vůbec ale tyto studie neříkají, že na tomto druhu užití tabáku vzniká daleko větší závislost. Navíc v době pandemie je kouření určitou náhražkou omezení pohybu a setkávání lidí. To zároveň může být startovacím momentem užití dalších druhů drog. V tomto jsme bohužel v Evropě lídrem.

Cílem mého pozměňovacího návrhu bylo postupně snížit daňové zvýhodnění zahřívaného tabáku oproti cigaretám, a to ze současných 25 % daně na cigarety na 42 % daně na cigarety při přepočtu na krabičku. Tento přístup je podobný přístupu celé řady zemí. Naposledy se projevil na Slovensku, kdy je legislativní proces aktuálně téměř u konce. Obdobným krokem v České republice by se efektivně vyřešil i akutní problém rychle rostoucích nerealizovaných příjmů státního rozpočtu ze spotřebních daní, optimalizovaly by se daňové příjmy státu a došlo by k lepší stabilitě veřejných financí. Zahřívaný tabák by si i tak oproti cigaretám zachoval nadále významné daňové zvýhodnění pro případ, že by se v budoucnu skutečně prokázala jeho nižší rizikovost.

Systém zahřívaného tabáku používaný v bezkouřovém elektronickém zařízením navrženém společností Philip Morris se vyrábí jako zdravější alternativa tradičních cigaret. Výsledky studií, které toto mají potvrzovat, jsou ale sporné. Drtivou většinu jich totiž vytvořili právě lidé spojení s největším výrobcem zahřívaných cigaret. Ti se snažili svůj produkt prodat i jako nástroj na odvykání kouření, což je podle lékařů doslova lež.

Pracovníci z OCCRP, což je projekt hlášení organizovaného zločinu a korupce, se zaměřili na aktivity největšího gigantu v této oblasti, který v mnoha zemích spustil masivní propagační kampaň tohoto výrobku, tematicky zaměřenou právě na to, že lidé kvůli pandemii tráví mnohem více času doma. Nemusíte nic pálit, nesmrdí, není z něj popel, je to nejlepší alternativa kouření cigaret, dočteme se u výrobce tohoto produktu. Mimo to, vedle na obrázku, usmívající se šťastný pár.

Zahřívaný tabák výrobce Philip Morris jednu velkou výhodu oproti cigaretám nesporně má. Netýká se však koncového uživatele. Vzhledem k tomu, že samotný výrobek je pouze hezky vypadající ohřívač, může být reklama na tento výrobek prakticky kdekoliv. Tabákový produkt, na který je reklama zákonem zakázána, totiž představuje pouze náplň, která obsahuje tabák. Reklamu tedy můžou vidět lidé, včetně dětí všude, na každém rohu. Společnost si zpracovává a zadává vlastní vědecké studie, jež mají jeho tvrzení podpořit. Na jejích stránkách je seznam asi 80 textů, které jsou označeny jako nezávislá studie. A tyto hovoří právě ve prospěch tohoto prodejce. Při nejbližším zkoumání ovšem OCCRP zjistilo, že některé z nich se vůbec nezabývají zdravotními stránkami produktů, ale marketingovými úspěchy a průzkumy veřejného mínění. Minimálně jednou se pak v seznamu vyskytuje jen nástin plánované studie. Zlomek studií, které dopady zahřívaného tabáku na zdraví jeho uživatelů zkoumají, je vyhotoven osobami, které mají vazby přímo na výrobce tohoto výrobku.

Pracovníci z OCCRP odhalili další závažný problém s tím, že výrobce se snažil přesvědčit lékaře a odbornou veřejnost, aby dělali nábor mezi svými pacienty za účelem studie účinku zahřívaného tabáku anebo výrobek přímo propagovali a doručovali pacientům, kteří chtějí přestat kouřit. Zahřívaný tabák dnes nemá žádnou prokazatelnou studii, která by jasně říkala, že je méně či více anebo vůbec zdraví škodlivý.

Poslední studie ESPAD (Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách) z roku 2019 hovoří o velmi pozitivním trendu, který se týká poklesu kouření 15letých klasických cigaret. Bohužel hned v dalším grafu této studie se dozvíme, že oproti tomuto poklesu je právě prudký nárůst uživatelů ve věku 15 let, kteří kouří zahřívaný tabák. Je to způsobeno právě informacemi o tom, že existují nějaké studie. Je to způsobeno právě kvalitní marketingovou kampaní, která využívá „děr“ v zákonech.

Žijeme ve složité době, ve které denně mluvíme o zdraví lidí. Je proto naším zájmem, aby se elektronickými cigaretami, resp. jejich užitím zabývalo Ministerstvo zdravotnictví. Nechceme si přece vyrábět pacienty v přímém přenosu. I tímto problémem se bude zabývat Expertní skupina, která se věnuje otázce konopí a dalších drog.

Interpeloval jsem tedy také ministra zdravotnictví s jasným dotazem… „Rád bych Vás požádal o informaci, jak zamýšlíte potlačit razantní nárůst užívání zahřívaného tabáku v poslední době. Neuvažujete v této souvislosti o novelizaci zákona o regulaci reklamy?“ Zajímá mne, jaké řešení pan ministr zaujme. Věřím, že zvítězí zdravý rozum, ale hlavně, zdraví občanů a našich dětí.

(převzato z Profilu)

