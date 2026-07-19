Okamura (SPD): Euro je pro nás nevýhodné a škodlivé

20.07.2026 16:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k euru.

Okamura (SPD): Euro je pro nás nevýhodné a škodlivé
Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Euro je pro nás nevýhodné a škodlivé. Rekordních více než 71 % zemí eurozóny má nyní horší rating než Česko. Chceme českou korunu zakotvit do Ústavy ČR! Ekonom Lukáš Kovanda upozornil, že Bulharsko přijalo euro a už se prudce zadlužuje, spoléhá na Němce.

„Jen co Bulharsko přijalo euro, už se ním dnes Evropská komise zahájí vyšetřovat pro nadměrný rozpočtový deficit. Ten letos podle prognózy Evropské komise stoupne z loňských 3,5 % HDP na 4,1 % HDP a roku 2027 pak na 4,3 %. Přitom před přijetím jednotné měny Bulhaři dlouho "sekali latinu" - hospodařili přebytkově a udržovali poměrně velmi nízké zadlužení v poměru k HDP. Jenže s přijetím eura podléhají tomu, co se v ekonomické teorii běžně označuje za morální hazard. Bulhaři morálně hazardují, neboť sází na to, že jejich dluhy přinejhorším zaplatí Němci. Jako je zaplatili sousedním Řekům. Bez německých peněz by Řecko dávno zbankrotovalo,“ upozornil Kovanda.

Euro nechceme přijmout nikdy, protože je nevýhodné a likviduje naši suverenitu. Nechceme platit za zadlužené státy eurozóny a být členy dluhové unie! Prosazujeme ukotvení české koruny jako národní měny do Ústavy ČR!

Česká koruna je klíčem k naší ekonomické suverenitě. Zavazujeme se, že naše vláda nepřijme euro ani nepodnikne žádné kroky směrem k jeho zavedení. Navrhneme parlamentu ukotvit českou korunu v Ústavě ČR – stejně jako právo držet a používat hotovost jako zákonné platidlo.

Euro je nástrojem pro vznik evropského superstátu. Měnová unie je nástrojem pro vznik fiskální unie a jednoho obrovského rozpočtu EU, unie daňové a nakonec pro vznik jednoho státu. Navíc euro není vůbec úspěšný ekonomický projekt. Také odmítáme podílet se na placení dluhů států eurozóny, které jsou zadluženy až na půdu.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
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Okamura , SPD

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k euru.