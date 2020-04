Pekarová Adamová (TOP 09): COVID I a COVID II neobsahovali Prahu, COVID III může přijít pro někoho pozdě

reklama

Děkuji vám za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, jenom velice stručně. K první reakci mě vyprovokovala zpravodajská zpráva. Musím říct, že pan poslanec myslím nedodržel úplně to, čím zpravodajská zpráva má být a dopustil se tam svých vlastních hodnocení. To určitě má právo udělat ve svém příspěvku. Ale aby tam zazněla taková slova, jako že vlastně teď se, když to velice volně parafrázuji, díky téhle situaci oddělí zrno od plev, tak to si dovolím zastat všech těch, kteří museli v polovině března své podniky úplně uzavřít a nemohou svoji činnost absolutně provozovat. Tady celou dobu mluvíme o kompenzacích, o přímé pomoci těmto lidem, kterou opozice považuje dost často za naprosto nedostatečnou. Navrhujeme konkrétní věci, abychom těm, kteří bez koruny příjmu dneska musejí platit vysoké náklady, které jsou fixní, a těm teď řeknete, že vlastně aspoň se tady uvidí, kdo má šanci přežít, a kdo ne. To si myslím, že je nehorázné. Tady se jedná opravdu o tisíce firem, tisíce živnostníků a prosím tohle si nezaslouží. Oni se do té situace stejně jako celá republika nedostali svým vlastním zaviněním. Prostě tady je nějaká okolnost, kterou jsme nikdo nechtěl, nepřivolával resp. nikdo za ni neneseme přímou odpovědnost, ale ani oni ji nenesou za to, že teď musí mít zavřeno. Že nemohou vyrábět, že nemohou prodávat, že nemohou poskytovat své služby, které poskytovali doposud.

Pak si dovolím ještě reagovat na úvěrové nástroje COVID I, COVID II. Neobsahoval Prahu, vůbec nebyla možnost pro pražské podnikatele se zapojit. Proto pražští zastupitelé za TOP 09 velice intenzivně vyjednávali, aby byl konečně zapojen právě i pražský podnikatelský sektor, který mimochodem, a není to nějaký pragocentrismus, tak se podílí významně na tvorbě HDP v České republice, a to jednou čtvrtinou. Neměli bychom na to zapomínat. Který významně ty dopady pociťuje, protože velký sektor turismu celkově je navázán samozřejmě i na hlavní město. A s tím souvisí i celá řada dalších provozoven, služeb, které teď jsou zavřené. Ať už jsou to gastro a další.

Tohle je skupina podnikatelů, která si doposud z té pomoci, kterou připravila skutečně vláda, nemohla na půjčky sáhnout. Ale mohla si sáhnout až na ty půjčky, které tento týden byly za deset minut rozebrané. A ten program byl jedině právě díky samotnému městu Praha. Děkuji jim za to, že to takto spustili za těch 600 mil. korun, které tam byly, ale je to, jak vidět, po deseti minutách rozebráno, žalostně málo. A pan ministr Havlíček v jednáních sliboval, že tam stát přispěje dalšími 400 miliony a ze slibu sešlo. Takže to je jenom vidět, abychom tady uvedli, když tady zaznívá COVID Praha, že to je zásluhou hlavního města Prahy, jeho zastupitelů a jeho představitelů.

A COVID III, který by se jich měl už doufejme konečně týkat a má přijít až na přelomu dubna a května, tak je pro mnohé už prostě třeba i pozdě. Vezměme si, jak dlouho v té situaci jsou a jak se s tím musejí teď prát. Tak jenom, abychom tady tyhle věci nezapomínali, aby tady zaznívaly, protože prostě není možné nechat padat, byť je to region obecněji bohatší než zbytek republiky, tak ale není možné nechat padat jednu část podnikatelů jenom proto, že prostě podnikají zrovna v hlavním městě. Mají tady také ale často vyšší náklady, bereme to také v potaz. A to není vůbec nic proti podnikatelům z jiných měst, z jiných krajů, na které ta situace taktéž tíživě dopadla, kteří potřebují taktéž naši pomoc. Ale je potřeba tady zdůraznit, že nejsou zatím podpořeni dostatečně tímto státem v těchto nástrojích právě pražští podnikatelé. A já i jako zastupitelka Prahy v této komoře si dovolím na to upozornit. Děkuji.

