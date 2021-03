Premiér Babiš: Teď je velký hit Ivermektin

reklama

Takže dobrý den, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Ta razantní opatření v podobě třítýdenního lockdownu byla přijata z důvodu vysoce nepříznivé epidemiologické situace v onemocnění COVID-19 a hlavně s příchodem britské mutace, jihoafrické mutace, a to změnilo zásadně epidemiologickou situaci.

Anketa Nechali byste si píchnout vakcínu Sputnik V? (Ptáme se od 2.3.2021) Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 18398 lidí

Ta situace není dobrá, my máme skutečně na jednotkách intenzivní péče 1 589 pacientů, a je to bohužel absolutní rekord, protože v listopadu, kdy vrcholil peak druhé vlny, to by maximálně 1 200. Co je horší, že na těch jipkách a bohužel i úmrtí se týkají úplně jiných věkových kategorií, jak jsme měli v první vlně. To znamená, že dneska vidíme na jipkách skutečně mladé lidi. Umírají lidé kolem pětapadesáti a situace není dobrá. My děláme maximum pro to, abychom samozřejmě tu kapacitu navýšili. My jsme včera dělali opatření, abychom dali kompetenci hejtmanům, aby povolali další zdravotníky na pomoc našim nemocnicím, a doufejme, že touto pomocí zvládneme ještě víc rozšířit tu kapacitu.

Co je nejdůležitější, je samozřejmě očkování, protože očkování je jediné řešení a jediné světlo na konci tunelu, na konci tohoto traumatu. A proto se snažíme maximálně očkovat a snažíme se samozřejmě shánět vakcíny různě po světě. A bohužel na ten první kvartál jsme nedostali tolik vakcíny, co jsme potřebovali. My samozřejmě se připravujeme na to období většího množství, ale každý den chodí nějaké zprávy, které mění ty předpoklady. Například dneska jsme měli dostat 60 tisíc vakcíny Astra a dozvěděli jsme se na poslední chvíli, že dostaneme jenom 50 tisíc. Původní rozložení Pfizer-BioNTech na druhý kvartál také rezultovalo, že budeme mít až 2,6 mil. vakcín, a teď nám avizují, že budeme mít o 600 tis., respektive o 456 tis. méně, takže každý den se to mění a samozřejmě není to dobře.

Ale víceméně to očkování pokračuje, vylepšuje se, je tam velice těsná spolupráce s hejtmany. Máme už asi 180 očkovacích míst, zapojujeme praktiky, otevřeli jsme novou věkovou kategorii +70, takže to všechno pokračuje, připravujeme se na kapacitu očkování 140 tis. nebo víc, připravují se různá velká očkovací centra jako v O2 aréně, kde by mohla kapacita být 7 až 10 tis. denně. Takže toto všechno se připravuje. Samozřejmě snažíme se ochránit životy našich spoluobčanů i dovozem různých léků, které se osvědčily v zahraničí, jako Bamla nebo Regeneron. Teď je samozřejmě velký hit Ivermektin. Takže to jsou všechno věci, které děláme.

Jsem rád a chci poděkovat vem, že to vypadá, že skutečně teď jsme si všichni uvědomili, jak je to vážná situace, a ta opatření vypadají, že fungují a že lidi jsou připraveni je dodržovat. Ne všichni, ale vidím tady změnu. I zpětně od policie máme dobré zprávy.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Musím tedy odmítnout to tvrzení o nějakém tunelu. A já jsem interpelován a já vám rád sdělím historii vakcín v České republice, protože samozřejmě média o tom nemluví. Nemluví o tom, že jsme byli skvělí ve výrobě vakcín, jedni z nejlepších na světě. Nemluví o tom, kdo to zprivatizoval napřímo a co se s tím stalo. Takže já vám to dneska rád povím, protože ta média samozřejmě jenom účelově vybírají nějaké věci, které jsou nepravdivé. Takže žádných 250 mil. a k tomu se chci vyjádřit.

Co se týče, co nás čeká. Já jsem upozornil všechny členy vlády, aby se minimálně vyjadřovali k predikci epidemiologické situace. Já taky nechci. My jsme v minulosti někteří členové vlády měli nějaké představy, nějaká přání, potom to bylo převzato jako že to je nějaký příslib, a samozřejmě vláda rozhodla na základě epidemiologické situace jiným způsobem. Takže já bych vás odkázal tady na 40 dní pro zdraví lidí i ekonomiky. To je v podstatě iniciativa, nevím, kolik je tady, asi 30 lidí podepsaných, která mluví o tom, jak a co bychom měli všichni udělat. A my říkáme lidem, aby si chránili své zdraví, aby minimalizovali kontakty, aby totálně omezili kontakty, aby teď vydrželi ta opaření. Já vím, že je to velká trauma hlavně pro rodiny s dětmi, pro studenty, pro všechny.

Nejsem schopen vám odpovědět. My potřebujeme samzřejmě odlehčit českému zdravotnictví, potřebujeme snížit významně lidi hospitalizované.

Psali jsme: Babiš neuhnul ani o milimetr a doktora zlomil vejpůl. Bývalý koordinátor pro očkování promluvil. Jenže jeho kolegové taky. A to je ještě horší Premiér Babiš: Teď to budou tři týdny pekla „Nikdy neodstoupím!“ zahřměl z Partie Babiš. Velký výprask dostal „škůdce ekonomiky“ Středula Babiš řádil, jako ještě nikdy: Někdo se mi stále posmívá. Všichni volali PES, PES. Techte Mechtle, lidi z Chorvatska. Nepřišli s čísly

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.