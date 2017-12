Primátor Macura: Nové stánky, výzdoba i kulturní program přilákaly ještě více návštěvníků než v minulých letech

Za finance z města bylo pořízeno 36 nových dřevěných stánků s osvětlením, taverna s rozhlednou a zvoničkou, světelná brána, další světelné ozdoby a andělé. Náměstí po setmění zářilo a vánoční atmosféru podtrhovaly ozdoby na budovách vedle muzea i citlivě nasvícené Ostravské muzeum. Stánky fungovaly také na Jiráskově náměstí a v Solné ulici, které obě náměstí propojuje. Rozšířil se počet prodejců a nabídka občerstvení byla opravdu pestrá. Největší zájem byl o vánoční punč, svařené víno, trdelník a chlebové placky. Naproti stánkům s občerstvením byly umístěny kruhové stoly, které sloužily jako malé pulty, a byly doplněny odpadkovými koši. Malým návštěvníkům udělala radost projížďka vláčkem, ti odvážnější si vyzkoušeli jízdu na velbloudech. Atrakce doplnily kolotoč a ruské kolo a tradiční kluziště.

Každodenní program byl pestrý. Náměstí dokázaly zaplnit skupiny a zpěváci jako Ewa Farna, Bára Basiková, Václav Fajfr, Marek Ztracený, Tomáš Kočko, David Deyl, Markéta Konvičková, Sebastian, Tomáš Savka, Nebe, FiHa, Boris Band combination nebo Buty, s velkým zájmem se ale setkaly i dětské folklorní a pěvecké soubory, cimbálové a historické muziky.

„V minulých letech jsem si sice zašel na ostravské vánoční trhy, ale vždycky jsem si ještě zajel na trhy do Opavy nebo Olomouce, kde byla daleko lepší atmosféra. Letos jsem byl na trzích a koncertech na Masarykově náměstí šestkrát a poprvé jsem nejel ani do Opavy, ani do Olomouce. Vánoční trhy se povedly a líbily se i mým známým,“ pochválil vánoční dění v centru Ostravy Petr S. z Poruby.

Celkové náklady na pořádání vánočních trhů dosáhly 10,5 milionu korun. Město na ně přispělo částkou sedmi milionů korun, centrální obvod Moravská Ostrava a Přívoz 3,5 miliony Kč.